O‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindi

·78·O‘zbekiston
O‘zbekistonda eng ko‘p pensionerlar yashaydigan hudud ma’lum qilindi

O‘zbekistonda qaysi hududda pensionerlar eng ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, bu ko‘rsatkich bo‘yicha Farg‘ona viloyati respublikada birinchi o‘rinni egallab turibdi. Hududda har sakkiz nafar aholining biri pensiya oluvchi hisoblanadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yilning birinchi yarim yilligi yakuniga kelib Pensiya jamg‘armasi tizimida pensiya oluvchilar soni 4 million 361 ming 432 nafarga yetgan. Bu esa mamlakat umumiy aholisining 11 foizdan ortiq qismi pensiya olishini anglatadi. Pensionerlarning 83 foizi yoshga doir, 11 foizi nogironlik, 6 foizi esa boquvchisini yo‘qotganlik pensiyasini oladi.

Tahlillarga ko‘ra, 2025 yil iyulidan 2026 yil iyuliga qadar pensionerlar soni 158,9 ming nafarga, ya’ni 3,8 foizga oshgan. Ayni paytda mamlakat bo‘yicha o‘rtacha oylik pensiya miqdori 1 million 688 ming so‘mni, eng kam pensiya esa 878 ming so‘mni tashkil etmoqda.

Hududlar kesimida eng yuqori ko‘rsatkich Farg‘ona viloyati hissasiga to‘g‘ri keladi. Bu yerda 515,4 ming nafar pensioner istiqomat qiladi. Shuningdek, Farg‘ona, Samarqand, Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi pensionerlar respublikadagi jami pensiya oluvchilarning 41 foizini tashkil qiladi.

Eng kam ko‘rsatkich esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. U yerda 111,3 ming nafar pensioner yashaydi. Bu Farg‘ona viloyatidagi ko‘rsatkichdan 4,6 baravar kam ekani qayd etilgan.

Shuningdek, rasmiy prognozlarga ko‘ra, O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya miqdori kelgusi yillarda ham bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Joriy yil yakunigacha uni 1,7 million so‘mga, 2027 yilda 1,8 million so‘mga, 2028 yilda 1,9 million so‘mga, 2029 yilga kelib esa 2,1 million so‘mga yetkazish rejalashtirilgan.

O'zbekistonFarg'onaSamarqandAndijonQashqadaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi