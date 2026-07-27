Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)
Aktyor Musulmon Yunusov va uning rafiqasi "Ikkalamiz" loyihasining "bo‘lgan-bo‘lmagan" sahifasida ishtirok etib, o‘zlariga berilgan turli qiziqarli savollarga javob qaytardi. Juftlik ayrim savollarda bir xil fikr bildirgan bo‘lsa, ba’zilarida esa javoblari bir-biridan farq qildi.
Savollar va ularning javoblari quyidagicha bo‘ldi:
Instagram'da siz haqingizda salbiy izoh yozgan odamni topib, u bilan janjallashgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lmagan
Rafiqasi: Bo‘lmagan
Aslida ishingiz bo‘lmasa ham, o‘zingizni juda band odamdek ko‘rsatgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Qorningiz och bo‘lsa ham, uyalib "to‘qman" degan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Aslida sog‘inmagan bo‘lsangiz ham, "Seni sog‘indim" degan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Hazillashaman deb bir-biringizni xafa qilib qo‘ygan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Janjallashganingizda maqollardan foydalangan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Uxlab qolib, muhim rejalaringizni barbod qilgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Aybingizni yashirish uchun aktyorlik qilgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?
Musulmon Yunusov: Bo‘lgan
Rafiqasi: Bo‘lgan
Suhbat davomida juftlik o‘z hayotidagi kulgili va samimiy holatlar haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. Ayniqsa, "Seni sog‘indim" deb aytgan paytlari bo‘lgani hamda ayrim vaziyatlarda aybini yashirish uchun aktyorlik qilganini tan olgani ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortmoqda.
…