Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)

·122·Madaniyat
Musulmon Yunusov va rafiqasi kulgili, qiziqarli savollarga ochiq javob berdi (video)

Aktyor Musulmon Yunusov va uning rafiqasi "Ikkalamiz" loyihasining "bo‘lgan-bo‘lmagan" sahifasida ishtirok etib, o‘zlariga berilgan turli qiziqarli savollarga javob qaytardi. Juftlik ayrim savollarda bir xil fikr bildirgan bo‘lsa, ba’zilarida esa javoblari bir-biridan farq qildi.

Savollar va ularning javoblari quyidagicha bo‘ldi:

  • Instagram'da siz haqingizda salbiy izoh yozgan odamni topib, u bilan janjallashgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lmagan

Rafiqasi: Bo‘lmagan

  • Aslida ishingiz bo‘lmasa ham, o‘zingizni juda band odamdek ko‘rsatgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

  • Qorningiz och bo‘lsa ham, uyalib "to‘qman" degan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

  • Aslida sog‘inmagan bo‘lsangiz ham, "Seni sog‘indim" degan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

  • Hazillashaman deb bir-biringizni xafa qilib qo‘ygan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

  • Janjallashganingizda maqollardan foydalangan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

  • Uxlab qolib, muhim rejalaringizni barbod qilgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

  • Aybingizni yashirish uchun aktyorlik qilgan paytingiz bo‘lgan-bo‘lmagan?

Musulmon Yunusov: Bo‘lgan

Rafiqasi: Bo‘lgan

Suhbat davomida juftlik o‘z hayotidagi kulgili va samimiy holatlar haqida ochiqchasiga so‘zlab berdi. Ayniqsa, "Seni sog‘indim" deb aytgan paytlari bo‘lgani hamda ayrim vaziyatlarda aybini yashirish uchun aktyorlik qilganini tan olgani ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar e’tiborini tortmoqda.

Musulmon YunusovIkkalamizInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Bugun, 21:20“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldi“Mendirman Jaloliddin” yulduzi Jahongir Abdumalikov ilk bor ota bo‘ldiBugun, 15:56Zebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiZebo Rahimova 70 ming dollarni sayohatga sarflaganini ochiqladiBugun, 14:48Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)Madina Tojiboyeva va o‘g‘li Miran tantanali kutib olindi (video)Bugun, 13:45Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)Bugun, 12:39Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiShahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida