4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tayotgan videoselektor yig‘ilishida mamlakat yoqilg‘i-energetika tizimidagi og‘riqli muammolar, mas’ul rahbarlar va hokimlarning loqaydligi keskin tanqid ostiga olindi. Yoz va qish mavsumida yuzaga kelayotgan ommaviy avariyalar, transformatorlarning yonib ketishi va tadbirkorlar chekayotgan milliardlab zararlar bo‘yicha aniq faktlar ochiqlandi.
Zamin.uz davlat rahbarining yig‘ilishdagi keskin tanqidiy mulohazalari va ochiqlangan dahshatli raqamlarni taqdim etadi.
1. Iyun-iyul oylarida 4 mingga yaqin avariya va 10 soatlik chiroqsizlik
Davlatimiz rahbari har yili yoz va qish mavsumlarida o‘nlab podstansiyalarda avariyalar sodir bo‘layotgani, yuzlab transformatorlar yuklamani ko‘tara olmay yonib ketayotganini alohida ta’kidladi.
Ayniqsa, joriy yilning iyun-iyul oylarining o‘zida mamlakat bo‘yicha 4 mingga yaqin avariya qayd etilgan. Buning oqibatida aholi va tadbirkorlar 8-10 soatgacha elektr energiyasisiz qolishga majbur bo‘lgan.
Elektr ta’minotidagi inqiroz va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkich / Holat
Tafsilotlar va raqamlar
Iyun-iyul oylaridagi avariyalar soni
4 mingga yaqin sodir bo‘lgan
Aholi va biznesning chiroqsiz qolish vaqti
8–10 soatgacha sodir bo‘lgan
Iste’mol 2 karradan ziyod oshgan hududlar
Shirin shahri, Yangihayot, Yakkasaroy, Ohangaron
Asosiy sabablar
Rahbarlarning loqaydligi, yuklamani hisobga olmaslik va intizomning yo‘qligi
2. Iste’mol 2 barobar oshgan, ammo hokimlar loqayd
So‘nggi besh yilda Shirin shahri, Yangihayot, Yakkasaroy va Ohangaron tumanlarida elektr iste’moli 2 karradan ziyod oshgan. Biroq hudud hokimlari va mas’ul rahbarlar mavjud elektr tarmoqlari bunday keskin yuklamani ko‘tara olmasligini oldindan hisobga olishmagan.
Tinch va avariyali hududlar o‘rtasidagi farq:
Barcha hududlarda deyarli bir xil infratuzilma va tarmoq bo‘lishiga qaramay, ayrim tumanlar barqaror ishlamoqda, boshqalarida esa doimiy avariyalar yuz bermoqda. Bu holat bevosita joylardagi nazorat, talab va mehnat intizomining turlicha ekani bilan bog‘liq.
3. «Odamlar va tadbirkorlar tizim rahbarlarining ishidan mutlaqo norozi»
Prezident Energetika vazirligi va uning quyi bo‘g‘inlaridagi rahbarlarda ijro intizomi hamda mas’uliyat yetishmayotganini keskin tanqid qildi. Har bir uzilish tadbirkorlar va mamlakat iqtisodiyotiga qancha zarar keltirayotgani hisoblab chiqilmagani, hokimlar energiya balansini bilmagani sababli milliardlab mablag‘lar havoga uchib ketayotgani ko‘rsatib o‘tildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning keskin bayonoti:
«Takror aytaman: tizimdagi har bir rahbarning qilayotgan ishi, eng avvalo, odamlarning hayotida, turmush tarzida sezilishi, tadbirkorlarning mushkulini oson qilishi kerak.»
Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Energetika tizimidagi bu kabi og‘riqli muammolar va uzilishlar har bir xonadon va biznes egasiga bevosita ta’sir qilmoqda.
Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!
Siz yashayotgan hududda ham elektr uzilishlari ko‘p kuzatilmoqdami? Hokimlik va energetiklarning ishiga qanday baho berasiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…