4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi

·46·O‘zbekiston
4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tayotgan videoselektor yig‘ilishida mamlakat yoqilg‘i-energetika tizimidagi og‘riqli muammolar, mas’ul rahbarlar va hokimlarning loqaydligi keskin tanqid ostiga olindi. Yoz va qish mavsumida yuzaga kelayotgan ommaviy avariyalar, transformatorlarning yonib ketishi va tadbirkorlar chekayotgan milliardlab zararlar bo‘yicha aniq faktlar ochiqlandi.

Zamin.uz davlat rahbarining yig‘ilishdagi keskin tanqidiy mulohazalari va ochiqlangan dahshatli raqamlarni taqdim etadi.

1. Iyun-iyul oylarida 4 mingga yaqin avariya va 10 soatlik chiroqsizlik

Davlatimiz rahbari har yili yoz va qish mavsumlarida o‘nlab podstansiyalarda avariyalar sodir bo‘layotgani, yuzlab transformatorlar yuklamani ko‘tara olmay yonib ketayotganini alohida ta’kidladi.

Ayniqsa, joriy yilning iyun-iyul oylarining o‘zida mamlakat bo‘yicha 4 mingga yaqin avariya qayd etilgan. Buning oqibatida aholi va tadbirkorlar 8-10 soatgacha elektr energiyasisiz qolishga majbur bo‘lgan.

Elektr ta’minotidagi inqiroz va asosiy ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich / Holat

Tafsilotlar va raqamlar

Iyun-iyul oylaridagi avariyalar soni

4 mingga yaqin sodir bo‘lgan

Aholi va biznesning chiroqsiz qolish vaqti

8–10 soatgacha sodir bo‘lgan

Iste’mol 2 karradan ziyod oshgan hududlar

Shirin shahri, Yangihayot, Yakkasaroy, Ohangaron

Asosiy sabablar

Rahbarlarning loqaydligi, yuklamani hisobga olmaslik va intizomning yo‘qligi

2. Iste’mol 2 barobar oshgan, ammo hokimlar loqayd

So‘nggi besh yilda Shirin shahri, Yangihayot, Yakkasaroy va Ohangaron tumanlarida elektr iste’moli 2 karradan ziyod oshgan. Biroq hudud hokimlari va mas’ul rahbarlar mavjud elektr tarmoqlari bunday keskin yuklamani ko‘tara olmasligini oldindan hisobga olishmagan.

Tinch va avariyali hududlar o‘rtasidagi farq:

Barcha hududlarda deyarli bir xil infratuzilma va tarmoq bo‘lishiga qaramay, ayrim tumanlar barqaror ishlamoqda, boshqalarida esa doimiy avariyalar yuz bermoqda. Bu holat bevosita joylardagi nazorat, talab va mehnat intizomining turlicha ekani bilan bog‘liq.

3. «Odamlar va tadbirkorlar tizim rahbarlarining ishidan mutlaqo norozi»

Prezident Energetika vazirligi va uning quyi bo‘g‘inlaridagi rahbarlarda ijro intizomi hamda mas’uliyat yetishmayotganini keskin tanqid qildi. Har bir uzilish tadbirkorlar va mamlakat iqtisodiyotiga qancha zarar keltirayotgani hisoblab chiqilmagani, hokimlar energiya balansini bilmagani sababli milliardlab mablag‘lar havoga uchib ketayotgani ko‘rsatib o‘tildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning keskin bayonoti:

«Takror aytaman: tizimdagi har bir rahbarning qilayotgan ishi, eng avvalo, odamlarning hayotida, turmush tarzida sezilishi, tadbirkorlarning mushkulini oson qilishi kerak.»

Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Energetika tizimidagi bu kabi og‘riqli muammolar va uzilishlar har bir xonadon va biznes egasiga bevosita ta’sir qilmoqda.

Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!

Siz yashayotgan hududda ham elektr uzilishlari ko‘p kuzatilmoqdami? Hokimlik va energetiklarning ishiga qanday baho berasiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Shavkat MirziyoyevZamin.uzShirinYangihayotAkhangaran
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:43Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiEnergetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi