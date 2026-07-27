Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildi
O‘zbekiston energetika tizimi rahbariyatida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Prezidentning tegishli farmoniga asosan, Jo‘rabek Mirzamahmudov O‘zbekiston Respublikasi energetika vaziri lavozimidan ozod etildi.
Davlat rahbarining boshqa bir farmoni bilan Sherzod Xo‘jayev Energetika vazirligining yangi rahbari etib tayinlandi.
Zamin.uz energetika tizimidagi ushbu kutilmagan iste’fo va yangi rahbarning tayinlanishi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Jo‘rabek Mirzamahmudov vazirlikni qachondan beri boshqarib kelayotgan edi?
Jo‘rabek Mirzamahmudov 2022 yilning sentyabr oyida, sobiq vazir Alisher Sultonov salomatligi tufayli iste’foga chiqqanidan so‘ng, Energetika vazirligi rahbarligiga tayinlangan edi. U qariyb to‘rt yil davomida mamlakatning eng muhim va mas’uliyatli sohalaridan biriga boshchilik qildi.
2. Sobiq vazirning mehnat faoliyati va tarjimayi holi
1979 yilda Namangan viloyatida tug‘ilgan Jo‘rabek Mirzamahmudov energetika va kimyo sanoatida boy tajribaga ega mutaxassislardan biri hisoblanadi.
Ta’limi: 2001 yilda AQSHdagi Alabama universitetini, 2005 yilda Toshkent kimyo-texnologiya institutini tamomlagan.
«O‘zbekneftgaz»dagi davr (2006–2012): Tizimda turli mas’ul lavozimlarda faoliyat yuritgan.
Iqtisodiyot va sanoat (2012–2017): Iqtisodiyot vaziri o‘rinbosari hamda «O‘zkimyosanoat» AJ raisi o‘rinbosari lavozimlarida ishlagan.
«O‘zatom» agentligi (2018–2020): Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi va «O‘zatom» bosh direktori sifatida AES loyihalarini boshqargan.
Vazir o‘rinbosarligi va «O‘zkimyosanoat»: 2019–2020 yillarda energetika vaziri o‘rinbosari, 2020 yil yanvaridan esa «O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi sifatida ishlagan.
Jo‘rabek Mirzamahmudovning faoliyat xronikasi
Yillar
Egallagan lavozimi
2006–2012
«O‘zbekneftgaz» NXKda turli mas’ul lavozimlar
2012–2014
O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vaziri o‘rinbosari
2014–2017
«O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi o‘rinbosari
2018–2020
«O‘zatom» agentligi bosh direktori
2019–2020
O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri o‘rinbosari
2020–2022
«O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi
2022–2026
O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri
3. Yangi vazir Sherzod Xo‘jayev oldida turgan vazifalar
Prezident farmoni bilan energetika vaziri etib tayinlangan Sherzod Xo‘jayev zimmasiga mamlakat energetika xavfsizligini ta’minlash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish va tizimni modernizatsiya qilish bo‘yicha ko‘plab muhim vazifalar yuklanadi.
Ushbu muhim davlat va siyosiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Energetika tizimidagi ushbu kutilmagan va muhim kadrlar rotatsiyasi mamlakat iqtisodiyoti uchun alohida ahamiyatga ega.
Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, Energetika vazirligining yangi rahbari Sherzod Xo‘jayev sohadagi qaysi muammolarga birinchi navbatda e’tibor qaratishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…