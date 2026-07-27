Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildi

·84·O‘zbekiston
Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildi

O‘zbekiston energetika tizimi rahbariyatida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Prezidentning tegishli farmoniga asosan, Jo‘rabek Mirzamahmudov O‘zbekiston Respublikasi energetika vaziri lavozimidan ozod etildi.

Davlat rahbarining boshqa bir farmoni bilan Sherzod Xo‘jayev Energetika vazirligining yangi rahbari etib tayinlandi.

Zamin.uz energetika tizimidagi ushbu kutilmagan iste’fo va yangi rahbarning tayinlanishi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Jo‘rabek Mirzamahmudov vazirlikni qachondan beri boshqarib kelayotgan edi?

Jo‘rabek Mirzamahmudov 2022 yilning sentyabr oyida, sobiq vazir Alisher Sultonov salomatligi tufayli iste’foga chiqqanidan so‘ng, Energetika vazirligi rahbarligiga tayinlangan edi. U qariyb to‘rt yil davomida mamlakatning eng muhim va mas’uliyatli sohalaridan biriga boshchilik qildi.

2. Sobiq vazirning mehnat faoliyati va tarjimayi holi

1979 yilda Namangan viloyatida tug‘ilgan Jo‘rabek Mirzamahmudov energetika va kimyo sanoatida boy tajribaga ega mutaxassislardan biri hisoblanadi.

  • Ta’limi: 2001 yilda AQSHdagi Alabama universitetini, 2005 yilda Toshkent kimyo-texnologiya institutini tamomlagan.

  • «O‘zbekneftgaz»dagi davr (2006–2012): Tizimda turli mas’ul lavozimlarda faoliyat yuritgan.

  • Iqtisodiyot va sanoat (2012–2017): Iqtisodiyot vaziri o‘rinbosari hamda «O‘zkimyosanoat» AJ raisi o‘rinbosari lavozimlarida ishlagan.

  • «O‘zatom» agentligi (2018–2020): Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atom energetikasini rivojlantirish agentligi va «O‘zatom» bosh direktori sifatida AES loyihalarini boshqargan.

  • Vazir o‘rinbosarligi va «O‘zkimyosanoat»: 2019–2020 yillarda energetika vaziri o‘rinbosari, 2020 yil yanvaridan esa «O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi sifatida ishlagan.

Jo‘rabek Mirzamahmudovning faoliyat xronikasi

Yillar

Egallagan lavozimi

2006–2012

«O‘zbekneftgaz» NXKda turli mas’ul lavozimlar

2012–2014

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vaziri o‘rinbosari

2014–2017

«O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi o‘rinbosari

2018–2020

«O‘zatom» agentligi bosh direktori

2019–2020

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri o‘rinbosari

2020–2022

«O‘zkimyosanoat» AJ boshqaruvi raisi

2022–2026

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vaziri

3. Yangi vazir Sherzod Xo‘jayev oldida turgan vazifalar

Prezident farmoni bilan energetika vaziri etib tayinlangan Sherzod Xo‘jayev zimmasiga mamlakat energetika xavfsizligini ta’minlash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini kengaytirish va tizimni modernizatsiya qilish bo‘yicha ko‘plab muhim vazifalar yuklanadi.

Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildi

Ushbu muhim davlat va siyosiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Energetika tizimidagi ushbu kutilmagan va muhim kadrlar rotatsiyasi mamlakat iqtisodiyoti uchun alohida ahamiyatga ega.

Ushbu qaynok va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, Energetika vazirligining yangi rahbari Sherzod Xo‘jayev sohadagi qaysi muammolarga birinchi navbatda e’tibor qaratishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonJurabek MirzamahmudovSherzod KhodjaevAlisher SultanovUzbekneftegaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:59«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdiBugun, 15:434 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi