«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg‘i-energetika tarmog‘idagi kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan muhim videoselektor yig‘ilishi boshlandi. Davlat rahbari sohada amalga oshirilgan misli ko‘rilmagan islohotlar, kiritilgan milliardlab dollarlik investitsiyalar va tarmoqdagi eng og‘riqli muammo — boshqaruv tizimidagi kamchiliklarga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Zamin.uz davlat rahbari ishtirokida o‘tayotgan yig‘ilishning eng muhim tafsilotlari va raqamlarini taqdim etadi.
1. 23 milliard dollar va 9,5 gigavatt: Energetikadagi tarixiy islohotlar
Davlat rahbari so‘nggi o‘n yilda energetika sohasida juda katta tarkibiy islohotlar amalga oshirilganini ta’kidladi. Tezkor qarorlar va qonunchilik asoslarining yaratilishi sohaga xorijiy investorlar hamda xususiy sektorning faol kirib kelishiga yo‘l ochdi.
Shaxsiy muloqot va kafolatlar: Prezidentimiz investorlar bilan bir necha bor shaxsan uchrashib, ularning takliflarini eshitdi. Har bir yirik loyihani amalga oshirish uchun barcha zarur sharoit va kafolatlar yaratib berildi.
Misli ko‘rilmagan investitsiya: Natijada sohaga 23 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etildi.
Ichki ehtiyojni qoplaydigan quvvat: Joylarda 9,5 gigavattli yangi elektr stansiyalari ishga tushirilib, generatsiya bo‘yicha mamlakatning ichki ehtiyojini to‘liq qoplaydigan quvvatlar yaratildi.
Energetika sohasiga yo‘naltirilgan resurs va natijalar
Ko‘rsatkich / Jihat
Qiymati va ko‘lami
Jalb qilingan xorijiy investitsiyalar
23 milliard AQSH dollari
Ishga tushirilgan yangi quvvatlar
9,5 gigavatt (GW)
Tarmoqlarni yangilashga ajratilgan mablag‘
30 trillion so‘m
Taqqoslash (Oldingi 25 yilga nisbatan)
6 baravar ko‘p
2. 30 trillion so‘mlik infratuzilma va «boshqaruv muammosi»
So‘nggi yillarda elektr va gaz tarmoqlari, podstansiyalar, transformatorlar hamda gaz taqsimlash qurilmalarini modernizatsiya qilish va yangilash uchun 30 trillion so‘m ajratildi. Bu ko‘rsatkich mustaqillikning oldingi 25 yilida sohaga yo‘naltirilgan jami mablag‘dan 6 karra ko‘pdir.
Shunga qaramay, sohada kutilgan samaradorlikka erishishga to‘sqinlik qilayotgan omil pulda emas, balki tashkilotchilik va boshqaruvda ekani ochiq aytib o‘tildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning videoselektordagi keskin bayonoti:
«Ochiq aytish kerak. Energetikada muammo mablag‘da emas, chunki qancha kerak bo‘lsa, topib beryapmiz. Muammo tizimning boshqaruvida!»
Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Mamlakat energetika tizimini tubdan yaxshilash va boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan ushbu topshiriqlar har bir xonadon farovonligiga bevosita daxldordir.
Ushbu qaynoq va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, energetika sohasidagi boshqaruv tizimini yaxshilash va muammolarni hal etish uchun birinchi navbatda nimalarga e’tibor qaratish kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…