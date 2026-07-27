«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi

·61·O‘zbekiston
«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida yoqilg‘i-energetika tarmog‘idagi kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan muhim videoselektor yig‘ilishi boshlandi. Davlat rahbari sohada amalga oshirilgan misli ko‘rilmagan islohotlar, kiritilgan milliardlab dollarlik investitsiyalar va tarmoqdagi eng og‘riqli muammo — boshqaruv tizimidagi kamchiliklarga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Zamin.uz davlat rahbari ishtirokida o‘tayotgan yig‘ilishning eng muhim tafsilotlari va raqamlarini taqdim etadi.

1. 23 milliard dollar va 9,5 gigavatt: Energetikadagi tarixiy islohotlar

Davlat rahbari so‘nggi o‘n yilda energetika sohasida juda katta tarkibiy islohotlar amalga oshirilganini ta’kidladi. Tezkor qarorlar va qonunchilik asoslarining yaratilishi sohaga xorijiy investorlar hamda xususiy sektorning faol kirib kelishiga yo‘l ochdi.

  • Shaxsiy muloqot va kafolatlar: Prezidentimiz investorlar bilan bir necha bor shaxsan uchrashib, ularning takliflarini eshitdi. Har bir yirik loyihani amalga oshirish uchun barcha zarur sharoit va kafolatlar yaratib berildi.

  • Misli ko‘rilmagan investitsiya: Natijada sohaga 23 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb etildi.

  • Ichki ehtiyojni qoplaydigan quvvat: Joylarda 9,5 gigavattli yangi elektr stansiyalari ishga tushirilib, generatsiya bo‘yicha mamlakatning ichki ehtiyojini to‘liq qoplaydigan quvvatlar yaratildi.

Energetika sohasiga yo‘naltirilgan resurs va natijalar

Ko‘rsatkich / Jihat

Qiymati va ko‘lami

Jalb qilingan xorijiy investitsiyalar

23 milliard AQSH dollari

Ishga tushirilgan yangi quvvatlar

9,5 gigavatt (GW)

Tarmoqlarni yangilashga ajratilgan mablag‘

30 trillion so‘m

Taqqoslash (Oldingi 25 yilga nisbatan)

6 baravar ko‘p

2. 30 trillion so‘mlik infratuzilma va «boshqaruv muammosi»

So‘nggi yillarda elektr va gaz tarmoqlari, podstansiyalar, transformatorlar hamda gaz taqsimlash qurilmalarini modernizatsiya qilish va yangilash uchun 30 trillion so‘m ajratildi. Bu ko‘rsatkich mustaqillikning oldingi 25 yilida sohaga yo‘naltirilgan jami mablag‘dan 6 karra ko‘pdir.

Shunga qaramay, sohada kutilgan samaradorlikka erishishga to‘sqinlik qilayotgan omil pulda emas, balki tashkilotchilik va boshqaruvda ekani ochiq aytib o‘tildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning videoselektordagi keskin bayonoti:

«Ochiq aytish kerak. Energetikada muammo mablag‘da emas, chunki qancha kerak bo‘lsa, topib beryapmiz. Muammo tizimning boshqaruvida!»

Ushbu muhim davlat va iqtisodiy yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Mamlakat energetika tizimini tubdan yaxshilash va boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan ushbu topshiriqlar har bir xonadon farovonligiga bevosita daxldordir.

Ushbu qaynoq va muhim xabarni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, energetika sohasidagi boshqaruv tizimini yaxshilash va muammolarni hal etish uchun birinchi navbatda nimalarga e’tibor qaratish kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Shavkat MirziyoyevZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarBugun, 17:27Yarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiYarim yilda 4,8 mlrd kilovatt-soat elektr energiyasi yo‘qotildiBugun, 16:3810% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...Bugun, 15:594 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildi4 mingta avariya va uzilishlar: Prezident energetiklarni keskin tanqid qildiBugun, 15:37Sherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniSherzod Xo‘jayev Energetika vaziri etib tayinlandi — Prezident farmoniBugun, 15:37Energetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiEnergetika vazirligida iste’fo va yangi tayinlov: Vazir lavozimidan ozod etildiBugun, 15:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi