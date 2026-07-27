Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradi
Avtomobil olamida o'zining shiddati va quvvati bilan tanilgan mashhur hot-xetch modellardan biri o'z tarix yakuniga yetmoqda. Autocar nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Mercedes-AMG A45 S modeli o'zining maxsus Final Edition versiyasi bilan yetti yillik muvaffaqiyatli savdo davrini yakunlamoqda va ixlosmandlar bilan vidolashmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
2019-yilda ilk bor taqdim etilgan A45 S seriyali avtomobillarga o'rnatilgan eng quvvatli to'rt silindrli dvigatel bilan tarixga kirgan edi. Uning turbolashtirilgan 2,0 litrli agregati naqd 416 ot kuchini va 500 Nm (369 lb ft) buruvchi momentni taqdim etar edi. Ushbu ko'rsatkichlar unga nufuzli sport avtomobillari bilan raqobatlashish imkonini berdi.
Texnik imkoniyatlar va Euro 7 standartlari ta'siriMazkur yuqori samarali dvigatel avtomobilga 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,9 soniyada erishish va maksimal 270 km/soat (168 milya/soat) tezlikda harakatlanish imkonini bergan. Biroq, o'tgan yili mutaxassislar M139 dvigatelining eng quvvatli modifikatsiyasi yangi Euro 7 ekologik standartlariga javob bermasligini ta'kidlashgan edi.
Uni yangi talablarga moslashtirish juda katta moliyaviy xarajatlarni talab qilgani bois, nemis brendi ushbu yo'nalishni o'zgartirishga qaror qildi. Shuningdek, yuqori quvvatli M139 dvigatelidan foydalanadigan boshqa AMG modellarini kelgusida qatorli olti silindrli motorlar bilan jihozlangan avtomobillar almashtirishi kutilmoqda.
Final Edition modeli va kelajakdagi rejalarVidolashuv versiyasi bo'lgan Mercedes-AMG A45 S Final Edition poyga avtomobillaridan ilhomlangan o'ziga xos tashqi ko'rinishga ega bo'ldi. Mat kulrang tusdagi korpus aerodinamik elementlar atrofidagi sariq rangli aksentlar bilan uyg'unlashgan bo'lib, salon va kuzovdagi maxsus «45S» grafikasi poyga raqamlarini eslatib turadi.
Buyuk Britaniya bozorida ushbu eksklyuziv xetchbekning boshlang'ich narxi 67 965 funt sterling etib belgilandi. Biroq kompaniya bu versiyadan qancha miqdorda ishlab chiqarilishiga aniqlik kiritmadi. Shunga qaramay, 316 ot kuchiga ega bo'lgan kichikroq AMG A35 modeli sotuvda yana ma'lum muddat qolishi tasdiqlandi.
Ayni paytda Mercedes 2028-yilga mo'ljallangan beshinchi avlod A-Class ustida ish olib bormoqda. Yangi avtomobil yangi MMA platformasida quriladi va kelgusida uning elektromobil versiyalari an'anaviy xetchbek ixlosmandlarini yangi davrga olib o'tishi kutilmoqda.
…