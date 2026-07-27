Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradi

·24·Avto
Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradi

Avtomobil olamida o'zining shiddati va quvvati bilan tanilgan mashhur hot-xetch modellardan biri o'z tarix yakuniga yetmoqda. Autocar nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Mercedes-AMG A45 S modeli o'zining maxsus Final Edition versiyasi bilan yetti yillik muvaffaqiyatli savdo davrini yakunlamoqda va ixlosmandlar bilan vidolashmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

2019-yilda ilk bor taqdim etilgan A45 S seriyali avtomobillarga o'rnatilgan eng quvvatli to'rt silindrli dvigatel bilan tarixga kirgan edi. Uning turbolashtirilgan 2,0 litrli agregati naqd 416 ot kuchini va 500 Nm (369 lb ft) buruvchi momentni taqdim etar edi. Ushbu ko'rsatkichlar unga nufuzli sport avtomobillari bilan raqobatlashish imkonini berdi.

Texnik imkoniyatlar va Euro 7 standartlari ta'siri

Mazkur yuqori samarali dvigatel avtomobilga 0 dan 100 km/soat tezlikka atigi 3,9 soniyada erishish va maksimal 270 km/soat (168 milya/soat) tezlikda harakatlanish imkonini bergan. Biroq, o'tgan yili mutaxassislar M139 dvigatelining eng quvvatli modifikatsiyasi yangi Euro 7 ekologik standartlariga javob bermasligini ta'kidlashgan edi.

Uni yangi talablarga moslashtirish juda katta moliyaviy xarajatlarni talab qilgani bois, nemis brendi ushbu yo'nalishni o'zgartirishga qaror qildi. Shuningdek, yuqori quvvatli M139 dvigatelidan foydalanadigan boshqa AMG modellarini kelgusida qatorli olti silindrli motorlar bilan jihozlangan avtomobillar almashtirishi kutilmoqda.

Final Edition modeli va kelajakdagi rejalar

Vidolashuv versiyasi bo'lgan Mercedes-AMG A45 S Final Edition poyga avtomobillaridan ilhomlangan o'ziga xos tashqi ko'rinishga ega bo'ldi. Mat kulrang tusdagi korpus aerodinamik elementlar atrofidagi sariq rangli aksentlar bilan uyg'unlashgan bo'lib, salon va kuzovdagi maxsus «45S» grafikasi poyga raqamlarini eslatib turadi.

Buyuk Britaniya bozorida ushbu eksklyuziv xetchbekning boshlang'ich narxi 67 965 funt sterling etib belgilandi. Biroq kompaniya bu versiyadan qancha miqdorda ishlab chiqarilishiga aniqlik kiritmadi. Shunga qaramay, 316 ot kuchiga ega bo'lgan kichikroq AMG A35 modeli sotuvda yana ma'lum muddat qolishi tasdiqlandi.

Ayni paytda Mercedes 2028-yilga mo'ljallangan beshinchi avlod A-Class ustida ish olib bormoqda. Yangi avtomobil yangi MMA platformasida quriladi va kelgusida uning elektromobil versiyalari an'anaviy xetchbek ixlosmandlarini yangi davrga olib o'tishi kutilmoqda.

MercedesAMGA45 SXetchbekElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan