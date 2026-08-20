O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildi

·21·Jamiyat
O‘zbekistonda olimpiadada kutilmagan mojaro: oltin medal sohibi Isroil bayrog‘ini ko‘targani uchun reytingdan chiqarildi
Qisqacha

2026 yilgi Xalqaro informatika olimpiadasida oltin medal olgan isroillik o‘quvchi Yotam Budnik Isroil bayrog‘ini ko‘targach, uning natijasi rasmiy reytingdan chiqarildi. Taqdirlash marosimida podiumga chiqqan 12 sinf o‘quvchisi bayroqni yelkasiga tashlaganidan so‘ng, tashkilotchilar undan oltin medalni qaytarishni so‘ragan. Budnik Toshkentdagi musobaqada IOI bayrog‘i ostida qatnashgan va hozirda IOI rasmiy reytingida oltin medal sohibi sifatida ko‘rsatilmayapti.

O‘zbekistonda o‘tkazilgan 2026 yilgi Xalqaro informatika olimpiadasida yuqori natija qayd etgan isroillik o‘quvchi Yotam Budnik bilan bog‘liq holat katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. U musobaqada oltin medalni qo‘lga kiritgan, biroq taqdirlash marosimidan keyin natijasi rasmiy reytingdan olib tashlangan.

12 sinf o‘quvchisi Budnik podiumga chiqqanida o‘zi bilan olib kelgan Isroil bayrog‘ini yelkasiga tashlagan. Shundan so‘ng tashkilotchilar undan oltin medalni qaytarishni so‘ragan.

Shundan keyin uning musobaqadagi natijasi rasmiy reytingdan chiqarilgan va ko‘rsatkichi o‘chirilgan.

Xalqaro informatika olimpiadasi (IOI) qaroriga ko‘ra, 2025 yildan boshlab to‘rt nafar isroillik o‘quvchi milliy delegatsiya sifatida emas, IOI bayrog‘i ostida qatnashishi mumkin.

Budnik ham Toshkentdagi musobaqada aynan shu tartibda ishtirok etgan.

Hozirda Budnik IOI rasmiy reytingida oltin medal sohibi sifatida ko‘rsatilmayapti. Voqea esa ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Birgina podiumdagi harakat natijasida olimpiadadagi oltin medal va rasmiy reytingdagi o‘rni bekor qilingani voqeani yanada bahsli holga keltirdi.

Yotam BudnikO'zbekistonToshkentInternational Olympiad in Informatics
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBuxoroda 18 yoshli qiz noto‘gri ovqatlanish sababli jiddiy muammoga duch kelgani aytilmoqdaBugun, 05:49Kamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKamerunda oltin koni o‘pirilishi 107 kishining umriga zomin bo‘ldiKecha, 22:56Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiKecha, 19:34O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiKecha, 19:33Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiQarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiKecha, 19:31Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaSoliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaKecha, 19:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi