Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda

·2·Avto
Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda

Avtomobilsozlik sanoatida texnologik inqilob yangi bosqichga koʻtarilib, ishlab chiqarish jarayonlari toʻliq avtomatlashuv sari bormoqda. Garchi zavodlarda turli robotlardan foydalanib kelinayotganiga 40 yildan oshgan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib ilmiy-fantastik filmlardagidek ikki qoʻgʻirchoq va ikki oyoqli gumanoid robotlar real insonlar bilan yonma-yon ishlay boshladi. Ularning kognitiv qobiliyatlarini oshirish boʻyicha olib borilayotgan saʼy-harakatlar esa avtomobil ishlab chiqarish samaradorligini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan manbalar maʼlumotiga koʻra, yetakchi avtokonsernlar oʻz korxonalarida turli turdagi zamonaviy robotik qurilmalarni faol sinovdan oʻtkazmoqda. Xususan, Hyundai guruhi ilgʻor Boston Dynamics kompaniyasini oʻz tasarrufiga olgan boʻlsa, Ford oʻzining Halewood zavodida toʻrt oyoqli Spot robotidan foydalanmoqda. Ushbu moslama uskunalar nosozligi va vaqt yoʻqotilishining oldini olish maqsadida issiqlik oʻzgarishlari hamda havo sizib chiqishini aniqlash uchun issiqlik kameralari va mikrofonlar bilan jihozlangan.

Gumanoid robotlarning konveyerdagi oʻrni

Spot mexanizmi zavod boʻylab harakatlanish uchun lidardan foydalanadi va xodimlarga yoʻl berishni, shuningdek, kimdir undan ikki metr masofadan yaqinroqqa kelsa, toʻxtashni yaxshi biladi. Biroq ikki oyoqli va qoʻlga ega mashinalardan foydalanish koʻlami yanada kengaymoqda. Boston Dynamics tomonidan yaratilgan yangi Atlas nomli boʻyi 6 fut 2 dyuym va vazni 90 kilogramm boʻlgan «universal maqsadli gumanoid» shular jumlasidandir.

Kelgusida Hyundai ushbu ishlanmani sanoat obyektlarida ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. 2028-yilga borib Atlas AQShdagi Hyundai Group Metaplant America zavodida ishga tushirilishi kutilmoqda. Mazkur yangi elektromobil zavodida Ioniq 5, Ioniq 9 va Sportage Hybrid modellari yigʻiladi. Robotning sunʼiy intellektga asoslangan “miyasi” butlovchi qismlarni tanlab, ularni ishlab chiqarish liniyasiga oʻz vaqtida yetkazib berish kabi ketma-ketlik vazifalarini bajarishga yoʻnaltiriladi.

Yangi avlod robototexnikasi va BMW tajribasi

Boshqa bir yirik avtoishlab chiqaruvchi BMW esa oʻtgan yili Janubiy Karolinadagi Spartanburg zavodida Figure AI texnologiya kompaniyasi bilan hamkorlikda Figure 02 gumanoid robotini joriy etgan edi. Ushbu qurilma oʻn oy davomida BMW X3 krossoverlarining 30 mingdan ortigʻini ishlab chiqarishda qatnashib, payvandlash uchun metall qismlarni joylashtirib berishda koʻmaklashdi.

Hozirgi kunda BMW simsiz quvvatlash tizimi, xavfsizlik uchun yumshoq qismlar hamda nutq orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻlgan Figure 03 modeliga oʻtmoqda. Shuningdek, u aniqlik va epchillikni oshirish uchun taktil sensorlar va kameralarga ega boʻlgan koʻproq insonnikiga oʻxshash qoʻllarga ega. London Qirolicha Meri universiteti olimlari esa bosim oʻtkazilganda turli xil ranglarni hosil qiluvchi yangi sensor yaratishdi. Robot barmoqlariga oʻrnatiladigan bunday texnologiyalar kelgusida nafaqat aniq ishlab chiqarishda, balki jarrohlik va protezlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

AvtomobilsozlikGumanoid robotlarHyundaiBMWTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiShelby Cobra Daytona Amerika avtomobillari rekordini yangiladiBugun, 15:01Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?Bugun, 13:20Zamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaZamonaviy avtomobillar xavfsizlik tizimlari nima uchun haydovchilarni choʻchitmoqdaBugun, 10:22Mercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiMercedes-Benz Buyuk Britaniya hashamatli minivenlar bozorini jonlantirmoqchiBugun, 09:28Geely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiGeely Monjaro krossoverining yangi gibrid versiyasi xalqaro bozorga chiqadiKecha, 20:29Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaAfrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqdaKecha, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi