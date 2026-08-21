Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda
Avtomobilsozlik sanoatida texnologik inqilob yangi bosqichga koʻtarilib, ishlab chiqarish jarayonlari toʻliq avtomatlashuv sari bormoqda. Garchi zavodlarda turli robotlardan foydalanib kelinayotganiga 40 yildan oshgan boʻlsa-da, bugungi kunga kelib ilmiy-fantastik filmlardagidek ikki qoʻgʻirchoq va ikki oyoqli gumanoid robotlar real insonlar bilan yonma-yon ishlay boshladi. Ularning kognitiv qobiliyatlarini oshirish boʻyicha olib borilayotgan saʼy-harakatlar esa avtomobil ishlab chiqarish samaradorligini butunlay oʻzgartirib yubormoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com va boshqa ixtisoslashgan manbalar maʼlumotiga koʻra, yetakchi avtokonsernlar oʻz korxonalarida turli turdagi zamonaviy robotik qurilmalarni faol sinovdan oʻtkazmoqda. Xususan, Hyundai guruhi ilgʻor Boston Dynamics kompaniyasini oʻz tasarrufiga olgan boʻlsa, Ford oʻzining Halewood zavodida toʻrt oyoqli Spot robotidan foydalanmoqda. Ushbu moslama uskunalar nosozligi va vaqt yoʻqotilishining oldini olish maqsadida issiqlik oʻzgarishlari hamda havo sizib chiqishini aniqlash uchun issiqlik kameralari va mikrofonlar bilan jihozlangan.
Gumanoid robotlarning konveyerdagi oʻrniSpot mexanizmi zavod boʻylab harakatlanish uchun lidardan foydalanadi va xodimlarga yoʻl berishni, shuningdek, kimdir undan ikki metr masofadan yaqinroqqa kelsa, toʻxtashni yaxshi biladi. Biroq ikki oyoqli va qoʻlga ega mashinalardan foydalanish koʻlami yanada kengaymoqda. Boston Dynamics tomonidan yaratilgan yangi Atlas nomli boʻyi 6 fut 2 dyuym va vazni 90 kilogramm boʻlgan «universal maqsadli gumanoid» shular jumlasidandir.
Kelgusida Hyundai ushbu ishlanmani sanoat obyektlarida ommaviy ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. 2028-yilga borib Atlas AQShdagi Hyundai Group Metaplant America zavodida ishga tushirilishi kutilmoqda. Mazkur yangi elektromobil zavodida Ioniq 5, Ioniq 9 va Sportage Hybrid modellari yigʻiladi. Robotning sunʼiy intellektga asoslangan “miyasi” butlovchi qismlarni tanlab, ularni ishlab chiqarish liniyasiga oʻz vaqtida yetkazib berish kabi ketma-ketlik vazifalarini bajarishga yoʻnaltiriladi.
Yangi avlod robototexnikasi va BMW tajribasiBoshqa bir yirik avtoishlab chiqaruvchi BMW esa oʻtgan yili Janubiy Karolinadagi Spartanburg zavodida Figure AI texnologiya kompaniyasi bilan hamkorlikda Figure 02 gumanoid robotini joriy etgan edi. Ushbu qurilma oʻn oy davomida BMW X3 krossoverlarining 30 mingdan ortigʻini ishlab chiqarishda qatnashib, payvandlash uchun metall qismlarni joylashtirib berishda koʻmaklashdi.
Hozirgi kunda BMW simsiz quvvatlash tizimi, xavfsizlik uchun yumshoq qismlar hamda nutq orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻlgan Figure 03 modeliga oʻtmoqda. Shuningdek, u aniqlik va epchillikni oshirish uchun taktil sensorlar va kameralarga ega boʻlgan koʻproq insonnikiga oʻxshash qoʻllarga ega. London Qirolicha Meri universiteti olimlari esa bosim oʻtkazilganda turli xil ranglarni hosil qiluvchi yangi sensor yaratishdi. Robot barmoqlariga oʻrnatiladigan bunday texnologiyalar kelgusida nafaqat aniq ishlab chiqarishda, balki jarrohlik va protezlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.
…