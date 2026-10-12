Prezident Yangi Toshkentga sarmoya jalb etishda elchilar uchun yangi vazifa yukladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentga sarmoya jalb etish bo'yicha elchilarga har oyda kamida bitta investor olib kelishdek qat'iy talab qo'ydi.
- Diplomatlar investor bilan birga loyiha maydoniga borib, ishni boshlab berganidan so'nggina o'z mamlakatiga qaytishi mumkin bo'ladi.
- Yangi Toshkentga real investitsiya va innovatsiya olib kelgan har bir tadbirkorga alohida sharoitlar yaratiladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatning bosh strategik shaharsozlik megaloyihasi — Yangi Toshkentni barpo etish va unga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish masalalariga bag‘ishlangan kengaytirilgan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishda hukumat a’zolari, tadbirkorlar, Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati hamda O‘zbekistonning xorijiy davlatlardagi favqulodda va muxtor elchilari ishtirok etdi.
Davlat rahbari loyihaga yangi sarmoya va ilg‘or texnologiyalarni olib keladigan har bir tadbirkor davlatning alohida e’tiborida bo‘lishini ta’kidlab, diplomatik korpus vakillari oldiga ilgari kuzatilmagan qat’iy talablarni qo‘ydi.
«Elchilar uchun yangi talab: Oyiga bitta investor»
Prezident xorijdagi elchilar faoliyatini bevosita Yangi Toshkentga sarmoya olib kelish bilan bog‘ladi va diplomatlar endi kabinetda shunchaki o‘tirmasligini ma’lum qildi:
Qat’iy ko‘rsatma: «Bugun elchilarimiz ham o‘tiribdi, tashqi ishlar vazirimiz ham o‘tiribdi. Endi shunday bo‘ladi: har bir elchi bir oyda bitta investor olib kelmagancha kabinetda o‘tirmaydi», — deya keskin ta’kidladi Prezident;
Jarayonni joyida hal qilish: Diplomatlar xorijiy sarmoyadorni Toshkentga olib kelib, loyiha amalga oshiriladigan yer maydonini aniqlab, ishni boshlab berganidan keyingina o‘z qarorgohiga qaytishi belgilandi.
«Investorlarga alohida munosabat bo‘ladi»
Davlat rahbari yig‘ilishda ishtirok etayotgan ishbilarmon doiralar vakillarining har bir fikrini batafsil tinglashga tayyorligini bildirdi:
Shaxsiy e’tibor: Yangi Toshkentga real investitsiya va innovatsiya olib kiradigan har bir tadbirkorga yashil yo‘lak ochilib, alohida sharoitlar yaratib beriladi;
Asosiy maqsadlar: Bunday sharoitlar nima uchun yaratilayotganiga to‘xtalar ekan, davlat rahbari bu xalq va tadbirkorlar manfaatiga xizmat qilishini urg‘uladi:
«Kim uchun qilyapmiz? Tadbirkorlar uchun. Nima uchun? Yo‘limiz oson bo‘lishi uchun. Nima uchun? Daromadimiz ko‘payishi uchun. Nima uchun? Sizlarga sharoit yaratish uchun».
Yangi Toshkent loyihasi nafaqat zamonaviy me’morchilik markazi, balki diplomatiya, xorijiy kapital va mahalliy biznes o‘rtasidagi uzviy hamkorlik maydoniga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…