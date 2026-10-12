Prezident Yangi Toshkentga sarmoya jalb etishda elchilar uchun yangi vazifa yukladi (video)

·29·O‘zbekiston
Prezident Yangi Toshkentga sarmoya jalb etishda elchilar uchun yangi vazifa yukladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentga sarmoya jalb etish bo'yicha elchilarga har oyda kamida bitta investor olib kelishdek qat'iy talab qo'ydi.
  • Diplomatlar investor bilan birga loyiha maydoniga borib, ishni boshlab berganidan so'nggina o'z mamlakatiga qaytishi mumkin bo'ladi.
  • Yangi Toshkentga real investitsiya va innovatsiya olib kelgan har bir tadbirkorga alohida sharoitlar yaratiladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatning bosh strategik shaharsozlik megaloyihasi — Yangi Toshkentni barpo etish va unga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish masalalariga bag‘ishlangan kengaytirilgan yig‘ilish bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilishda hukumat a’zolari, tadbirkorlar, Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati hamda O‘zbekistonning xorijiy davlatlardagi favqulodda va muxtor elchilari ishtirok etdi.

Davlat rahbari loyihaga yangi sarmoya va ilg‘or texnologiyalarni olib keladigan har bir tadbirkor davlatning alohida e’tiborida bo‘lishini ta’kidlab, diplomatik korpus vakillari oldiga ilgari kuzatilmagan qat’iy talablarni qo‘ydi.

«Elchilar uchun yangi talab: Oyiga bitta investor»

Prezident xorijdagi elchilar faoliyatini bevosita Yangi Toshkentga sarmoya olib kelish bilan bog‘ladi va diplomatlar endi kabinetda shunchaki o‘tirmasligini ma’lum qildi:

  • Qat’iy ko‘rsatma: «Bugun elchilarimiz ham o‘tiribdi, tashqi ishlar vazirimiz ham o‘tiribdi. Endi shunday bo‘ladi: har bir elchi bir oyda bitta investor olib kelmagancha kabinetda o‘tirmaydi», — deya keskin ta’kidladi Prezident;

  • Jarayonni joyida hal qilish: Diplomatlar xorijiy sarmoyadorni Toshkentga olib kelib, loyiha amalga oshiriladigan yer maydonini aniqlab, ishni boshlab berganidan keyingina o‘z qarorgohiga qaytishi belgilandi.

«Investorlarga alohida munosabat bo‘ladi»

Davlat rahbari yig‘ilishda ishtirok etayotgan ishbilarmon doiralar vakillarining har bir fikrini batafsil tinglashga tayyorligini bildirdi:

  • Shaxsiy e’tibor: Yangi Toshkentga real investitsiya va innovatsiya olib kiradigan har bir tadbirkorga yashil yo‘lak ochilib, alohida sharoitlar yaratib beriladi;

  • Asosiy maqsadlar: Bunday sharoitlar nima uchun yaratilayotganiga to‘xtalar ekan, davlat rahbari bu xalq va tadbirkorlar manfaatiga xizmat qilishini urg‘uladi:

    «Kim uchun qilyapmiz? Tadbirkorlar uchun. Nima uchun? Yo‘limiz oson bo‘lishi uchun. Nima uchun? Daromadimiz ko‘payishi uchun. Nima uchun? Sizlarga sharoit yaratish uchun».

Yangi Toshkent loyihasi nafaqat zamonaviy me’morchilik markazi, balki diplomatiya, xorijiy kapital va mahalliy biznes o‘rtasidagi uzviy hamkorlik maydoniga aylanishi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevYangi Toshkent megaloyihaTashqi ishlar vazirligiXarbiy elchalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkinMrBeast Toshkentga keladi: 200 nafar muxlis uni ko‘rishi mumkin6 oktabr 19:53Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:49O‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladiO‘qituvchilar uchun bir oylik majburiy malaka oshirish bekor qilindi: Endi vaucher beriladi30 sentabr 16:11Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiShavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi15 sentabr 21:57Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi12 sentabr 14:37Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)