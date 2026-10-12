O‘zbekiston turizmda yangi rekordi sari — Prezidentdan muhim bayonotlar (video)
O‘zbekiston o‘z oldiga mamlakatga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini 20 million nafarga yetkazishdek ulkan va strategik maqsadni qo‘ydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxt Toshkent shahrining ochiqligi, xavfsizligi hamda yaratilayotgan zamonaviy qulayliklari butun dunyo hamjamiyati tomonidan e’tirof etilayotganini ta’kidlab, shaharning xalqaro sayyohlik markazi sifatidagi yangi istiqbollarini ochiqladi.
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, poytaxtda yirik infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda va bu jarayon yaqin yillarda yanada keng ko‘lam kasb etadi.
«FIFA standartlariga javob beradigan 55 minglik arena»: U-20 mundiali poytaxtda
Sport va turizm infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiquvchi asosiy loyihalardan biri — yangi zamonaviy stadion qurilishidir:
55 ming o‘rinli yangi arena: «Bu boshlanishi. Bu yerda FIFA talablariga to‘liq javob beradigan 55 ming o‘rinli stadion qurilmoqda», — deya ma’lum qildi Prezident;
Kelasi yilgi jahon chempionati: Mazkur muhtasham inshoot kelgusi yili bo‘lib o‘tadigan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatining (U-20) bosh arenalaridan biri sifatida xizmat qiladi.
Biznes uchun ulkan imkoniyat: Mehmonxonalar, restoranlar va ko‘ngilochar maskanlar
Millionlab xorijiy mehmonlar oqimi poytaxt xizmat ko‘rsatish sohasi va xususiy biznes oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda:
Xizmat ko‘rsatish tarmog‘i: Davlat rahbari sayyohlarning qulay hordiq chiqarishi uchun shahar bo‘ylab mehmonxonalar, kafe va restoranlar tarmog‘ini kengaytirish zarurligini ta’kidladi;
Asosiy talab — dam olish hududlari: «Kelgan mehmonlar uchun mehmonxona kerak, kafe kerak, restoran kerak. Eng katta narsa — zamonaviy ko‘ngilochar maskanlar zarur», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev.
Toshkent shahrining global turizm xaritasidagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan bunday yirik tashabbuslar poytaxtga nafaqat millionlab sayyohlarni, balki ulkan xorijiy investitsiyalarni ham jalb qilishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…