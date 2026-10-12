O‘zbekiston turizmda yangi rekordi sari — Prezidentdan muhim bayonotlar (video)

·1·O‘zbekiston
O‘zbekiston turizmda yangi rekordi sari — Prezidentdan muhim bayonotlar (video)

O‘zbekiston o‘z oldiga mamlakatga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonini 20 million nafarga yetkazishdek ulkan va strategik maqsadni qo‘ydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev poytaxt Toshkent shahrining ochiqligi, xavfsizligi hamda yaratilayotgan zamonaviy qulayliklari butun dunyo hamjamiyati tomonidan e’tirof etilayotganini ta’kidlab, shaharning xalqaro sayyohlik markazi sifatidagi yangi istiqbollarini ochiqladi.

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, poytaxtda yirik infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda va bu jarayon yaqin yillarda yanada keng ko‘lam kasb etadi.

«FIFA standartlariga javob beradigan 55 minglik arena»: U-20 mundiali poytaxtda

Sport va turizm infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiquvchi asosiy loyihalardan biri — yangi zamonaviy stadion qurilishidir:

  • 55 ming o‘rinli yangi arena: «Bu boshlanishi. Bu yerda FIFA talablariga to‘liq javob beradigan 55 ming o‘rinli stadion qurilmoqda», — deya ma’lum qildi Prezident;

  • Kelasi yilgi jahon chempionati: Mazkur muhtasham inshoot kelgusi yili bo‘lib o‘tadigan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatining (U-20) bosh arenalaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Biznes uchun ulkan imkoniyat: Mehmonxonalar, restoranlar va ko‘ngilochar maskanlar

Millionlab xorijiy mehmonlar oqimi poytaxt xizmat ko‘rsatish sohasi va xususiy biznes oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda:

  • Xizmat ko‘rsatish tarmog‘i: Davlat rahbari sayyohlarning qulay hordiq chiqarishi uchun shahar bo‘ylab mehmonxonalar, kafe va restoranlar tarmog‘ini kengaytirish zarurligini ta’kidladi;

  • Asosiy talab — dam olish hududlari: «Kelgan mehmonlar uchun mehmonxona kerak, kafe kerak, restoran kerak. Eng katta narsa — zamonaviy ko‘ngilochar maskanlar zarur», — deya ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev.

Toshkent shahrining global turizm xaritasidagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan bunday yirik tashabbuslar poytaxtga nafaqat millionlab sayyohlarni, balki ulkan xorijiy investitsiyalarni ham jalb qilishga xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevToshkentU-20 dunyo chempionatiFIFA standartlariga muvofiq stadion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildi3 avgust 10:07Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!12 sentabr 14:30Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Toshkentda All Seasons mehmonxonalari tarmog‘i qurilishi mumkinToshkentda All Seasons mehmonxonalari tarmog‘i qurilishi mumkin24 may 00:14Turizm sohasida xavfni baholash tizimi joriy etiladiTurizm sohasida xavfni baholash tizimi joriy etiladi21 may 11:29O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldiBugun 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)