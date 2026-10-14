O‘zbekistonda 55 yildan beri qayd etilmagan noyob ko‘rshapalak topildi

·36·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 55 yildan beri qayd etilmagan noyob ko‘rshapalak topildi

O‘zbekistonda yarim asrdan ortiq vaqt davomida tabiatda qayd etilmagan noyob ko‘rshapalak turi aniqlandi. Zoologiya instituti olimlari xorijlik mutaxassislar bilan hamkorlikda "Janubiy Ustyurt" milliy tabiat bog‘ida turkman uzunquloq ko‘rshapalagini (Plecotus turkmenicus) qayd etishdi.

Mazkur tur Markaziy Osiyodagi eng kamyob ko‘rshapalaklardan biri hisoblanadi. U haqidagi ma’lumotlar uzoq vaqt davomida asosan 1970 yilgacha o‘tkazilgan kuzatuvlar hamda muzeylarda saqlanayotgan namunalar bilan cheklanib kelgan.

Noyob turning qayta aniqlanishi O‘zbekiston hududidagi biologik xilma-xillikni o‘rganish va muhofaza qilish borasida muhim ahamiyatga ega. Bunday topilmalar kam o‘rganilgan hududlarda yashaydigan hayvonlar haqida yangi ma’lumotlar olish hamda ularning yashash muhitini asrashga yordam beradi.

Mutaxassislar tomonidan qayd etilgan ushbu ko‘rshapalakning tabiatda yana uchratilgani mamlakat faunasini o‘rganishdagi e’tiborga molik yangiliklardan biridir.

Plecotus turkmenicusJanubiy UstyurtO‘zbekiston zoologiya instituti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandi31 avgust 10:58Pensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindiPensiya yoshi oshiriladimi? Pensiya tizimi bo‘yicha katta o‘zgarishlar loyihasi e’lon qilindi15 sentabr 21:13«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31Berlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildiBerlin arxivlaridan O‘zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi11 avgust 05:56O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandi7 iyul 15:17O‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlaynO‘zbekistonda internetdan foydalanish rekord darajaga chiqdi: aholining 97,3 foizi onlayn14 sentabr 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?