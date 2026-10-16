Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqda

·5·O‘zbekiston
Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda jamoat transporti harakatini tezlashtirish maqsadida Mirzo Ulug‘bek, Muqimiy, Qoratosh, Ko‘kcha Darvoza va Parkent ko‘chalarining umumiy hisobda 17,9 kilometrlik qismida avtobuslar uchun alohida yo‘laklar tashkil etiladi.
  • Ushbu loyiha uchun taxminan 6,5 milliard so‘m mablag‘ sarflanishi kutilmoqda.
  • Maxsus yo‘laklar tirbandliklarni kamaytirib, avtobuslarning belgilangan vaqtda yetib borishini ta’minlaydi.

Toshkent shahrida jamoat transporti qatnovini tezlashtirish, avtobuslarning oraliq intervalini qisqartirish hamda aholining manzilga o‘z vaqtida yetib borishini ta’minlash maqsadida poytaxt yo‘llarida navbatdagi keng ko‘lamli loyiha amalga oshiriladi. Poytaxt hokimining tegishli qaroriga muvofiq, shaharning umumiy hisobda 17,9 kilometrlik qismida avtobuslar uchun alohida maxsus ajratilgan («A» belgili) yo‘laklar tashkil etilishi belgilandi.

Ushbu chora tirbandliklarning oldini olish va jamoat transportining jozibadorligini oshirishga qaratilgan.

Alohida yo‘laklar qaysi ko‘chalarni qamrab oladi?

Yangi loyiha doirasida poytaxtning transport harakati eng zich va tig‘iz bo‘lgan quyidagi to‘rtta markaziy yo‘nalishi tanlab olindi:

  • Mirzo Ulug‘bek shohko‘chasi: Eng uzun masofa — 6,3 km qismida alohida yo‘lak barpo etiladi;

  • Muqimiy ko‘chasi: Transport harakati og‘ir bo‘lgan yo‘nalishning 4,6 km qismi ajratiladi;

  • Qoratosh va Ko‘kcha Darvoza ko‘chalari: Eski shahar hududi bo‘ylab jami 4,2 km yo‘l avtobuslar uchun moslashtiriladi;

  • Parkent ko‘chasi: Savdo va aholi gavjum bo‘lgan mazkur yo‘lning 2,8 km hududida maxsus chiziqlar tortiladi.

Loyiha smetasi va kutilayotgan samara

Shahar infratuzilmasini yangilash bo‘yicha hisob-kitoblar quyidagicha:

  • Moliyaviy xarajatlar: Dastlabki hisob-kitoblarga muvofiq, yo‘l belgilarini o‘rnatish, maxsus chiziqlar chizish va infratuzilmani to‘liq jihozlash uchun taxminan 6,5 milliard so‘m mablag‘ sarflanishi rejalashtirilgan;

  • Asosiy maqsad: Alohida yo‘laklar avtobuslarning umumiy avtomobillar oqimi bilan tirbandlikda turib qolishini keskin kamaytiradi va jadval asosida bekalarga aniq vaqtda yetib borishini kafolatlaydi.

Toshkent shahrida maxsus ajratilgan yo‘laklar tarmog‘ining kengayishi yo‘lovchilarning kundalik hayotini yengillashtirish bilan birga, shahar ekologiyasi va harakat xavfsizligini sezilarli yaxshilashga xizmat qiladi.

Toshkentavtobus yo‘llariMirzo Ulug‘bek shohko‘chasiTransport infratuzilmasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaToshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqda7 iyun 18:41Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqidaShavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida24 sentabr 14:50Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)Toshkentda tirbandlikka yangi zarba: 5 kmlik yo‘lda «Yashil to‘lqin» ishga tushirildi (video)21 sentabr 08:532500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish12 sentabr 13:58Toshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqdaToshkentda avtobus yo‘laklari deliniatorlar bilan ajratilmoqda21 iyun 20:15Toshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqdaToshkentda tunda uxlamaydi: Yunusobodda 24/7 ko‘cha qurilmoqda16 iyul 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?