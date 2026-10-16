Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda jamoat transporti harakatini tezlashtirish maqsadida Mirzo Ulug‘bek, Muqimiy, Qoratosh, Ko‘kcha Darvoza va Parkent ko‘chalarining umumiy hisobda 17,9 kilometrlik qismida avtobuslar uchun alohida yo‘laklar tashkil etiladi.
- Ushbu loyiha uchun taxminan 6,5 milliard so‘m mablag‘ sarflanishi kutilmoqda.
- Maxsus yo‘laklar tirbandliklarni kamaytirib, avtobuslarning belgilangan vaqtda yetib borishini ta’minlaydi.
Toshkent shahrida jamoat transporti qatnovini tezlashtirish, avtobuslarning oraliq intervalini qisqartirish hamda aholining manzilga o‘z vaqtida yetib borishini ta’minlash maqsadida poytaxt yo‘llarida navbatdagi keng ko‘lamli loyiha amalga oshiriladi. Poytaxt hokimining tegishli qaroriga muvofiq, shaharning umumiy hisobda 17,9 kilometrlik qismida avtobuslar uchun alohida maxsus ajratilgan («A» belgili) yo‘laklar tashkil etilishi belgilandi.
Ushbu chora tirbandliklarning oldini olish va jamoat transportining jozibadorligini oshirishga qaratilgan.
Alohida yo‘laklar qaysi ko‘chalarni qamrab oladi?
Yangi loyiha doirasida poytaxtning transport harakati eng zich va tig‘iz bo‘lgan quyidagi to‘rtta markaziy yo‘nalishi tanlab olindi:
Mirzo Ulug‘bek shohko‘chasi: Eng uzun masofa — 6,3 km qismida alohida yo‘lak barpo etiladi;
Muqimiy ko‘chasi: Transport harakati og‘ir bo‘lgan yo‘nalishning 4,6 km qismi ajratiladi;
Qoratosh va Ko‘kcha Darvoza ko‘chalari: Eski shahar hududi bo‘ylab jami 4,2 km yo‘l avtobuslar uchun moslashtiriladi;
Parkent ko‘chasi: Savdo va aholi gavjum bo‘lgan mazkur yo‘lning 2,8 km hududida maxsus chiziqlar tortiladi.
Loyiha smetasi va kutilayotgan samara
Shahar infratuzilmasini yangilash bo‘yicha hisob-kitoblar quyidagicha:
Moliyaviy xarajatlar: Dastlabki hisob-kitoblarga muvofiq, yo‘l belgilarini o‘rnatish, maxsus chiziqlar chizish va infratuzilmani to‘liq jihozlash uchun taxminan 6,5 milliard so‘m mablag‘ sarflanishi rejalashtirilgan;
Asosiy maqsad: Alohida yo‘laklar avtobuslarning umumiy avtomobillar oqimi bilan tirbandlikda turib qolishini keskin kamaytiradi va jadval asosida bekalarga aniq vaqtda yetib borishini kafolatlaydi.
Toshkent shahrida maxsus ajratilgan yo‘laklar tarmog‘ining kengayishi yo‘lovchilarning kundalik hayotini yengillashtirish bilan birga, shahar ekologiyasi va harakat xavfsizligini sezilarli yaxshilashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…