Toshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildi

·26·Jamiyat
Toshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildi

Toshkent shahrida Shahrisabz ko‘chasida avtobuslar uchun maxsus yo‘lak — BRT qurilishi sababli beshta avtobus yo‘nalishining harakati vaqtincha o‘zgartirildi. Bu haqda Toshkent shahar transport va yo‘l-transport infratuzilmasini rivojlantirish bosh boshqarmasi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, qurilish ishlari munosabati bilan Shahrisabz va Istiqbol ko‘chalari kesishmasida chapga burilish vaqtincha cheklangan.

Shu sababli, 2, 26, 37, 68 va 93-sonli avtobuslarning shahar markazidan harakatlanishi bir tomonlama tartibda Shahrisabz, Maxtumquli va S. Azimov ko‘chalari orqali tashkil etilgan.

Toshkent shahridagi ko‘chalar bo‘ylab avtobus yo‘nalishlari ko‘rsatilgan xarita.

Bosh boshqarma ma’lumotiga ko‘ra, mazkur hududda transport oqimi ortishi va tirbandliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa avtobuslarning qatnov oralig‘i uzayishiga olib kelishi ehtimoli bor. Shuningdek, vaziyatga qarab, yo‘nalishlarga qo‘shimcha o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Yo‘lovchilardan safarlarini oldindan rejalashtirish va ehtimoliy kechikishlarni hisobga olish so‘ralgan.

ToshkentShahrisabz ko‘chaBRTavtobus yo‘nalishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda noto‘g‘ri to‘xtagan mashinalar evakuatsiya qilinadiToshkentda noto‘g‘ri to‘xtagan mashinalar evakuatsiya qilinadi15 may 20:08Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi1 avgust 15:23Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi13 iyul 15:27Telefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdiTelefonga tikilish o‘rniga: Toshkentda ilk bor «sport-bekat» ishga tushdi26 iyun 16:45Toshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandiToshkentda avtobus yo‘laklarini tozalash bo‘yicha reydlar boshlandi5 iyun 22:28Toshkentda 22 may kuni ayrim yo‘llar vaqtincha yopiladiToshkentda 22 may kuni ayrim yo‘llar vaqtincha yopiladi22 may 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi