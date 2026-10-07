Toshkent osmonida havo sifati yana yomonlashishi kutilmoqda

·1·O‘zbekiston
Toshkent osmonida havo sifati yana yomonlashishi kutilmoqda

Toshkent shahrida hafta oxirigacha tungi va ertalabki soatlarda havo sifati vaqtincha yomonlashishi mumkin. Bu haqda Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, 6 oktyabr kuni kunduzi poytaxtning aksar hududlarida havo sifati «o‘rtacha» darajada bo‘lgan. Biroq soat 20:00 dan keyin ko‘rsatkichlar yomonlashib, kechasi va ertalab havosi sezgir insonlar uchun noqulay darajaga yetgan.

6 oktyabr soat 17:00 dan 7 oktyabr soat 10:00 gacha Toshkentda PM2,5 mayda zarrachalarining o‘rtacha miqdori 43,5 mkg/m³, PM10 zarrachalari esa 97,2 mkg/m³ ni tashkil etgan. Ushbu davrda xalqaro AQI ko‘rsatkichi o‘rtacha 117 darajada qayd etilgan.

Mutaxassislar havo sifatidagi o‘zgarishni asosan noqulay ob-havo sharoiti bilan izohlamoqda. Xususan, shamol tezligining taxminan 1 m/s bo‘lishi va tungi kuchli harorat inversiyasi ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishini qiyinlashtirgan.

6 oktyabr soat 23:00 dan 7 oktyabr soat 08:00 gacha kuchli harorat inversiyasi kuzatilgan. Bunday vaziyatda yerga yaqin sovuq havo ustida iliq havo qatlami hosil bo‘lib, havoning vertikal aralashishi susayadi. Natijada ifloslantiruvchi zarrachalar atmosferada uzoqroq saqlanib qolishi mumkin.

Qo‘mita ma’lumotiga ko‘ra, shu kabi holatlar hafta oxirigacha asosan tungi va ertalabki paytlarda qisqa muddatga takrorlanishi ehtimoli bor.

Ayni vaqtda poytaxt havosining holati maxsus komissiya tomonidan muntazam kuzatib borilmoqda.

ToshkentEkologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasiAQIPM25
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent osmonida bugun katta dron-shou namoyish etiladiToshkent osmonida bugun katta dron-shou namoyish etiladi2 oktabr 15:04Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?Toshkent dunyo shaharlari reytingida nechanchi o‘rinni egalladi?26 sentabr 13:18Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)30 avgust 22:1524 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin24 sentyabrda O‘zbekistonda havo salqinlashadi: ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin23 sentabr 22:31Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldiYomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldi19 iyun 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?