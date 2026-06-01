O‘zbekistonda ilmiy daraja olish jarayoni soddalashtiriladi

·92·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ilmiy daraja olish jarayoni soddalashtiriladi

Prezident farmoniga muvofiq, 2027 yildan boshlab O‘zbekistonda ilmiy daraja olish tartibida sezilarli yengilliklar joriy etiladi. Unga ko‘ra, PhD va DSc ilmiy darajalarini olish jarayonida ayrim ortiqcha talablar bosqichma-bosqich bekor qilinadi.

Xususan, endilikda chet tili bo‘yicha majburiy imtihon topshirish, avtoreferatni alohida chop etish, monografiya nashr etish hamda Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) tomonidan o‘tkaziladigan ayrim ekspertiza jarayonlari talab etilmaydi.

Shuningdek, xorijiy davlatlarda ilmiy daraja olgan olimlarning diplomlari O‘zbekistonda qo‘shimcha tartib-taomillarsiz, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tan olinishi belgilangan. Bu esa olimlar uchun ortiqcha byurokratik jarayonlarni qisqartiradi.

Mutasaddilar fikricha, mazkur o‘zgarishlar ilm-fan tizimini yanada soddalashtirish, ilmiy faoliyatga yosh kadrlarni keng jalb qilish hamda tadqiqotchilar uchun qulay sharoit yaratishga xizmat qiladi.

Yangi tartib ilmiy izlanishlar sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindiBugun, 14:04Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi