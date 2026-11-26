Buyuk Britaniya harbiy samolyotlarini maxsus angarlar va antidron to‘rlari ostiga yashirmoqda
Buyuk Britaniya Qirollik Harbiy-havo kuchlari (RAF) ehtimoliy dron hujumlari hamda qo‘poruvchilik harakatlaridan himoyalanish maqsadida harbiy samolyotlarni tunda maxsus angarlar va mustahkamlangan boshpanalarga joylashtirishni boshladi. The Times va Sky News nashrlarining xabar berishicha, bunday qaror mamlakat xavfsizlik xizmati hamda Mudofaa vazirligining jiddiy ogohlantirishlari ortidan qabul qilingan.
Joriy etilayotgan asosiy himoya choralari
Tungi yopiq joylashtirish: Harbiy samolyotlar endilikda ochiq maydonlarda qoldirilmaydi — ular kechasi maxsus yopiq angarlar va mustahkamlangan boshpanalarga olib kirilmoqda.
Antidron himoya to‘rlari: Angarlar yetishmaydigan aviabazalarda yoki uchish-qo‘nish yo‘laklari yaqinida qoladigan texnika atrofiga Ukraina jang maydonlarida o‘zini oqlagan maxsus antidron to‘rlari o‘rnatiladi.
Havo hududi cheklovlari: Mudofaa vazirligi o‘nlab strategik harbiy obyektlar ustidan parvozlar uchun yangi cheklovlar joriy etdi va dronlarga qarshi radioelektron tizimlarni kuchaytirmoqda.
Xavfsizlik choralari kuchaytirilishiga nima sabab bo‘ldi?
Omil / Hodisa
Tafsilotlar va rasmiy ogohlantirishlar
MI5 ogohlantirishi (2026 yil 24 noyabr)
Britaniya ichki razvedka xizmati (MI5) va Mudofaa vazirligi Ukrainaga qurol-yarog‘ yetkazib beruvchi kompaniyalarga nisbatan Rossiya tomonidan diversiya xavfi ortganini ma’lum qildi
«Feyrford» bazasidagi holat (2026 yil sentyabr)
AQSH harbiylari foydalanadigan RAF Fairford bazasi yaqinida Eron bilan bog‘liq ehtimoliy hujum rejasi tufayli bir necha gumonlanuvchi hibsga olingan
«Leykenxit» bazasi ustidagi dronlar (2026 yil noyabr)
RAF Lakenheath aviabazasi ustida noma’lum dronlarning faol parvozlari kuzatildi
HHK qo‘mondoni bayonoti
Aviatsiya bosh marshali Xarv Smit mamlakat ichida ham to‘liq xavfsiz hudud qolmasligi mumkinligini aytib, samolyotlarni tezkor tarqatish va yashirish taktikasini qayta tiklash zarurligini bildirdi
Buyuk Britaniya Mudofaa vazirligi xavfsizlik nuqtayi nazaridan angarlar bo‘yicha buyruq tafsilotlariga rasman izoh bermagan bo‘lsa-da, harbiy bazalar va aviatsiya texnikasi xavfsizligini ta’minlash uchun barcha zarur choralar ko‘rilayotganini tasdiqladi.
Sizningcha, zamonaviy dronlar tahdidi bugungi kunda hatto dunyoning eng qudratli davlatlari aviabazalarini ham urush davridagidek yashirinish va himoyalanish choralarini ko‘rishga majbur qilmoqdami?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro xavfsizlikka oid ushbu muhim yangilikni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…