Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadimi?

·84·Sport
Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadimi?

Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenca 2030-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo terma jamoa safida maydonga tushishi borasidagi savollarga javob berdi. Al-Nassr yulduzi hamon milliy jamoaning asosiy figurasi boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, uning 45 yoshida yirik turnirda qatnashish imkoniyatlari mutaxassislar tomonidan shubha ostiga olinmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Proenca Bola Branca konferensiyasida soʻzga chiqib, fiziologik omillar sababli Ronaldoning navbatdagi mundialda futbolchi sifatida qatnashishi katta syurpriz boʻlishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 2030-yilga borib hujumchining jismoniy holati bunday yuqori darajadagi musobaqa talablariga javob bermasligi mumkin, biroq hammasi oʻsha vaqtdagi murabbiylar shtabi va futbolchining holatiga bogʻliq boʻladi.

Federatsiya rahbari Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlaganidan soʻng ham Portugaliya futbolida istalgan rolni egallashi mumkinligini bildirdi. "Cristiano Portugaliya futbolida kim boʻlishni istasa, oʻsha boʻladi. Bu nafaqat sport nuqtayi nazaridan, balki brend va marketing salohiyati boʻyicha ham noyob holatdir", — deya qoʻshimcha qildi Proenca.

Shuningdek, Pedro Proenca terma jamoaning kelajagi haqida gapirar ekan, Ronaldoning ketishi fojia sifatida qabul qilinmasligi kerakligini aytdi. Federatsiya hozirda moliyaviy va sport barqarorligini taʼminlash uchun faqat bir yoki ikki nafar yulduz futbolchiga bogʻlanib qolmaslik strategiyasi ustida ishlamoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiFutbolAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi