Fayzullayev: “Kanadadagi muxlislar bizni hayratda qoldirdi”
O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev Kanadada jamoani iliq kutib olgan muxlislar haqida samimiy fikrlarini bildirib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday darajadagi qo‘llab-quvvatlash jamoa uchun kutilmagan, ammo juda yoqimli bo‘lgan.
“Jahon chempionati oldidan Kanadada bizni kutib olishganidan juda ham xursandmiz. Rostini aytsam, bunchalik ko‘p muxlislarimiz kelishini kutmagandik. Bu albatta juda yoqimli holat”, — dedi Fayzullayev.
Futbolchi muxlislarning ishonchi va qo‘llab-quvvatlashi jamoaga yanada kuch bag‘ishlashini ta’kidladi. Shuningdek, u yaqinlashib kelayotgan o‘yinlarda muxlislarni xursand qilishga harakat qilishlarini ham qo‘shimcha qildi.
“Jahon chempionati oldidan, Xudo xohlasa, Kanadada bo‘ladigan o‘yinimizda muxlislarimizni xursand qilamiz”, — deya so‘zlarini yakunladi u.
Ma’lumot uchun, Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz, 2 iyun kuni safarda Kanada terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.
Kanadaga qarshi bahs Edmonton shahridagi “Commonwealth” stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da start oladi. Ertalabki vaqtga qaramay, milliy terma jamoamizning har bir o‘yini hozir yurtimizda katta qiziqish bilan kutilmoqda.
…