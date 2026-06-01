Fayzullayev: “Kanadadagi muxlislar bizni hayratda qoldirdi”

·139·Sport
Fayzullayev: “Kanadadagi muxlislar bizni hayratda qoldirdi”

O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Abbosbek Fayzullayev Kanadada jamoani iliq kutib olgan muxlislar haqida samimiy fikrlarini bildirib o‘tdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday darajadagi qo‘llab-quvvatlash jamoa uchun kutilmagan, ammo juda yoqimli bo‘lgan.

“Jahon chempionati oldidan Kanadada bizni kutib olishganidan juda ham xursandmiz. Rostini aytsam, bunchalik ko‘p muxlislarimiz kelishini kutmagandik. Bu albatta juda yoqimli holat”, — dedi Fayzullayev.

Futbolchi muxlislarning ishonchi va qo‘llab-quvvatlashi jamoaga yanada kuch bag‘ishlashini ta’kidladi. Shuningdek, u yaqinlashib kelayotgan o‘yinlarda muxlislarni xursand qilishga harakat qilishlarini ham qo‘shimcha qildi.

“Jahon chempionati oldidan, Xudo xohlasa, Kanadada bo‘ladigan o‘yinimizda muxlislarimizni xursand qilamiz”, — deya so‘zlarini yakunladi u.

Ma’lumot uchun, Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz, 2 iyun kuni safarda Kanada terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi.

Kanadaga qarshi bahs Edmonton shahridagi “Commonwealth” stadionida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 06:00 da start oladi. Ertalabki vaqtga qaramay, milliy terma jamoamizning har bir o‘yini hozir yurtimizda katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi