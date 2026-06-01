Bernardu Silva faoliyatini “Barselona”da davom ettirishga rozi bo‘ldi
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi ochilishi arafasida haqiqiy bomba xabarlar tarqala boshladi. Angliyaning amaldagi chempioni “Manchester Siti” klubi bilan amaldagi shartnomasi nihoyasiga yetayotgan portugaliyalik mashhur yarim himoyachi Bernardu Silva faoliyatida keskin burilish yasashga qaror qildi. Insayderlarning ma’lum qilishicha, 31 yoshli mahoratli pleymeyker kelasi mavsumdan e’tiboran Kataloniyaning bosh jamoasi — “Barselona” libosini kiyishga uzil-kesil rozilik bergan.
Futbol olamidagi eng shov-shuvli o‘tishlardan biri bo‘lishi kutilayotgan ushbu transfer tafsilotlari bilan qiziqyapsizmi? Sahifamizdan uzoqlashmang, portugaliyalik yulduzni o‘z safiga qo‘shib olishni istagan boshqa grand klublar, Kataloniya ichidagi so‘nggi jarayonlar va futbolchining yakunlanayotgan mavsumdagi statistikasi bilan sizni batafsil tanishtiramiz!
Kelishuv tayyor, ammo so‘nggi so‘z bosh murabbiyda!
Ispaniyaning nufuzli AS nashri tarqatgan so‘nggi ma’lumotlarga qaraganda, mazkur yirik transfer ayni paytda yakunlanish arafasida turibdi. Garchi shartnoma hali to‘liq rasmiylashtirilmagan va imzolanmagan bo‘lsa-da, “ko‘k-anorranglilar” rahbariyati futbolchining o‘zi bilan barcha shaxsiy shartlarni kelishib olishga muvaffaq bo‘lgan.
Jamoa sport direktori Deku hamda klub prezidenti Joan Laporta Bernardu Silvani “Kamp Nou”da ko‘rishni juda qattiq istashmoqda. Biroq bu yerda bitta muhim omil bor:
Murabbiy filtri: Ushbu transfer to‘liq amalga oshishi uchun “Barselona”ning yangi bosh murabbiyi Xans-Diter Flikning yakuniy tasdig‘i zarur. Shartnoma faqatgina germaniyalik mutaxassisning rasmiy roziligi va yashil chiroq yoqishidan so‘nggina kuchga kiradi.
Rad etilgan takliflar: Bernardu nega aynan “Barsa”ni tanladi?
Portugaliyalik yulduzning erkin agentga aylanayotgani Yevropaning ko‘plab yetakchi jamoalarini oyoqqa turg‘azdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Unga juda moliyaviy serdaromad va jozibador chorlovlar kelib tushgan edi.
Silva “Barselona” uchun quyidagi davlatlar va klublarning takliflarini rad etdi:
Ispaniya va Portugaliya: Madridning “Atletiko” hamda o‘zining qadrdon klubi “Benfika”.
Top-ligalar: Fransiya va Italiyaning yetakchi jamoalari.
Katta pullar: Turkiya grandlari hamda Saudiya Arabistonining milliardlarga boy klublari.
Biroq futbolchi boshqa barcha variantlarni chetga surib, aynan kataloniyaliklar loyihasida ishtirok etishni afzal ko‘rdi.
Shahardagi 9 yillik faoliyat yakuni
Shu yilning 30 iyun kuni Bernardu Silvaning “Manchester Siti” bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi rasman o‘z nihoyasiga yetadi. Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, u 2017 yildan buyon “shaharliklar” sharafini munosib himoya qilib, Xosep Gvardiola jamoasining ajralmas bo‘lagiga aylangan edi.
Uning yakunlanayotgan joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ldi:
Musobaqalardagi ishtiroki
Gol va uzatmalar
Klubdagi maqomi
Barcha turnirlarda jami 53 ta uchrashuv
3 ta gol va 5 ta golli uzatma
Jamoaning hujumlarini tashkil qilishda eng asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida maydonda faol bo‘ldi.
Xo‘sh, sizningcha, Bernardu Silva “Barselona” tarkibida ham xuddi “Manchester Siti”dagi kabi sovrinlarga boy va yorqin o‘yinlar ko‘rsata oladimi? Flik bu transferga rozilik beradimi?
Yevropa futboli va transfer bozoridagi eng qaynoq, kutilmagan va ishonchli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…