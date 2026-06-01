Davide Anchelotti faoliyatida ilk bor «Lill» bosh murabbiyi bo‘ldi
Yevropa futbolida yangi mavsum oldidan murabbiylar rotatsiyasi qizg‘in pallasiga kirdi. Fransiyaning nomdor va mashhur jamoalaridan biri hisoblangan «Lill» klubi futbol olamining eng iqtidorli va istiqbolli yosh mutaxassislaridan birini o‘z safiga qo‘shib olganini rasman e’lon qildi. Uzoq yillar davomida dunyoning eng sara klublarida ulkan tajriba to‘plagan 36 yoshli italiyalik mutaxassis Davide Anchelotti endilikda fransuz klubining muvaffaqiyatlari uchun mas’ul bo‘ladi. Yosh ustoz yangi jamoasi bilan ikki yillik mehnat shartnomasiga imzo chekdi.
Yevropa sporti ishqibozlari uchun bu haqiqiy kutilmagan va hayajonli yangilik bo‘ldi! Sahifamizdan uzoqlashmang, mashhur Anchelottilar sulolasining vakili bo‘lmish Davidening bungacha bosib o‘tgan yorqin yo‘li, fransuz klubining undan kutayotgan umidlari va yangi mavsumdagi ulkan maqsadlari tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Katta sahnaga chiqish: «Lill»dan rasmiy va issiq munosabat
Fransiyaning «Lill» klubi rahbariyati va matbuot xizmati o‘zining rasmiy bayonotida yangi bosh murabbiyni katta mamnuniyat va ko‘tarinki kayfiyat bilan kutib oldi. Ma’lumki, 2026/27 yilgi yangi futbol mavsumi jamoa uchun juda mas’uliyatli kechadi. Sababi, «Lill» nafaqat Fransiya ichki chempionati (Liga 1) bahslarida, balki qit’aning eng nufuzli musobaqasi — UYEFA Chempionlar ligasida ham yurti sharafini himoya qiladi.
Klub rahbariyati Davidening iqtidoriga yuqori baho berdi:
Klub bayonotidan: «Dunyodagi eng yirik va yetakchi klublar hamda kuchli murabbiylar shtabi tarkibida faoliyat yuritish orqali ulkan tajriba orttirgan bu yosh mutaxassis, ayni paytda yangi iste’dodlarni kashf etish va ularning mahoratini rivojlantirish borasida ham o‘ziga xos noyob qobiliyatga ega. «Lill»ga xush kelibsiz, Davide!»
Karlo Anchelotti maktabi va mustaqil faoliyat kalitlari
Davide Anchelotti nomi futbol jamoatchiligiga juda yaxshi tanish. U uzoq yillar davomida o‘z otasi — jahon futboli afsonasi Karlo Anchelottining eng yaqin maslahatchisi va yordamchisi sifatida mehnat qilib keldi. Ular birgalikda Madridning «Real» klubida ko‘plab sovrinlarni, shu jumladan Chempionlar ligasi kuboklarini boshlari ustiga baland ko‘tarishgan.
Kichik Anchelottining murabbiylik yo‘lidagi muhim bosqichlari:
«Real Madrid» davri: Otasining murabbiylar shtabida eng yetakchi taktik tahlilchi sifatida tajriba oshirdi.
Braziliya terma jamoasi: Shu kungacha u otasi Karlo Anchelottiga dunyoning eng sovrindor terma jamoasi — Braziliya milliy jamoasida yaqindan ko‘maklashib kelayotgan edi.
Mustaqil qadamlar: Ushbu mas’uliyatli lavozimgacha Davide Braziliyaning mashhur «Botafogo» klubida ham bir necha oy davomida bosh murabbiy sifatida mustaqil ishlab, o‘zining shaxsiy murabbiylik uslubini shakllantirishga ulgurgan.
Endilikda esa kichik Anchelotti Yevropaning eng kuchli beshlik chempionatlaridan birida o‘z so‘zini aytish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Ko‘ramiz, otasining soyasidan chiqib, mustaqil ravishda yuksalishni maqsad qilgan Davide «Lill» bilan birgalikda qanday cho‘qqilarni zabt etarkin.
Xo‘sh, aziz futbol muxlislari, sizningcha, Davide Anchelotti fransuz klubida ham otasi kabi muvaffaqiyat qozona oladimi?
Yevropa futboli, murabbiylar olami va transfer bozoridagi eng qaynoq, yoqimli va eksklyuziv xabarlarni biz bilan kuzatishda davom eting, aziz o‘quvchilar! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…