O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo ochiq Kubogida 71 ta medalni qo‘lga kiritdi

·52·Sport
O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo ochiq Kubogida 71 ta medalni qo‘lga kiritdi

Poytaxtimizdagi muhtasham Olimpiya shaharchasi yana bir bor yirik va hayajonli sport bayramiga mezbonlik qildi. To‘rt kun davomida ushbu majmua tarkibidagi Yakkakurashlar arenasida o‘zbek sportining afsonaviy vakili Uchqun Murodov xotirasiga bag‘ishlangan dzyudo bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo ochiq Kubogi bahslari bo‘lib o‘tdi. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" nomini olgan ushbu yirik musobaqada qit’amiz va jahonning eng iqtidorli charm to‘p ustalari tatamida o‘z mahoratlarini namoyish etishdi.

O‘zbek sporti ishqibozlari uchun bu haqiqiy faxr va iftixor tuyg‘usini taqdim etgan unutilmas turnir bo‘ldi! Sahifamizdan uzoqlashmang, vakillarimizning tatamidagi mutlaq hukmronligi, jamoalarimizni g‘alabaga yetaklagan zabardast murabbiylar va qo‘lga kiritilgan rekord darajadagi medallar tafsiloti bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Toshkent tatamilarida 1500 nafar iqtidor bahsi

O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy xabarga ko‘ra, mazkur qit’a miqyosidagi yirik musobaqada dunyoning 10 dan ziyod davlatidan tashrif buyurgan 1500 nafarga yaqin eng sara va umidli yosh sportchilar ishtirok etdi. Ikki xil yosh toifasida tashkil etilgan qizg‘in va murosasiz bellashuvlar muxlislarga unutilmas hayajonli daqiqalarni taqdim etdi.

Eng quvonarlisi va faxrlisi shundaki, ham kadetlar (o‘smirlar), ham yoshlar o‘rtasidagi bahslarda O‘zbekiston terma jamoasi vakillari raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, shohsupani butunlay zabt etishdi!

Ikki avlod zafari: 71 ta medal yurtimizda qoldi!

Terma jamoalarimizning ushbu ulug‘vor muvaffaqiyati ortida mahoratli murabbiylar shtabining tinimsiz mehnati mujassam. Ikkala yosh toifasidagi vakillarimiz ham turnirni eng yuqori notada yakunlab, rekord natija qayd etishdi.

Zafar quchgan iqtidorlarimiz va ularning medallar shohsupasidagi ko‘rsatkichlari quyidagi maxsus jadvalda yaqqol aks etgan:

Terma jamoa tarkibi va bosh murabbiylar

🥇 Oltin medallar

🥈 Kumush medallar

🥉 Bronza medallar

Umumiy jamg‘arma

Kadetlar (O‘smirlar)


(Bosh murabbiy: Aurelian Chiprian-Flis)

13 ta

9 ta

16 ta

38 ta medal

Yoshlar terma jamoasi


(Bosh murabbiy: Iskandar Rasulov)

9 ta

9 ta

15 ta

33 ta medal

Umumiy natija:

22 ta

18 ta

31 ta

🌟 71 ta medal!

Mezbonlik ustuvorligi: Har ikki toifadagi polvonlarimiz ko‘rsatgan buyuk matonat evaziga, musobaqaning jami 71 ta medali ona Vatanimiz — O‘zbekistonda qoldi. Bu ko‘rsatkich o‘zbek dzyudo maktabining naqadar qudratli ekanini va kelajakda Olimpiada o‘yinlarida yurtimiz sharafini himoya qiladigan yangi chempionlar avlodi yetishib chiqayotganini yaqqol isbotlab berdi.

Toshkent tatamilarida haqiqiy matonat va shijoat namoyish etib, umumjamoa hisobida mutlaq tengsiz bo‘lgan barcha yosh polvonlarimizni, ularning fidoiy ustozlarini va butun yurtimiz ahlini ushbu ulug‘vor zafar bilan chin qalbdan muborakbod etamiz! Ilohim, mana shunday chiroyli g‘alabalar hayotimizda bardavom bo‘lsin!

O‘zbek sportining yangi cho‘qqilari, sevimli polvonlarimiz muvaffaqiyati va jahon maydonlaridagi eng qaynoq, quvonchli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi