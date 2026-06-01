O‘zbekiston dzyudochilari Osiyo ochiq Kubogida 71 ta medalni qo‘lga kiritdi
Poytaxtimizdagi muhtasham Olimpiya shaharchasi yana bir bor yirik va hayajonli sport bayramiga mezbonlik qildi. To‘rt kun davomida ushbu majmua tarkibidagi Yakkakurashlar arenasida o‘zbek sportining afsonaviy vakili Uchqun Murodov xotirasiga bag‘ishlangan dzyudo bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo ochiq Kubogi bahslari bo‘lib o‘tdi. "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026" nomini olgan ushbu yirik musobaqada qit’amiz va jahonning eng iqtidorli charm to‘p ustalari tatamida o‘z mahoratlarini namoyish etishdi.
O‘zbek sporti ishqibozlari uchun bu haqiqiy faxr va iftixor tuyg‘usini taqdim etgan unutilmas turnir bo‘ldi! Sahifamizdan uzoqlashmang, vakillarimizning tatamidagi mutlaq hukmronligi, jamoalarimizni g‘alabaga yetaklagan zabardast murabbiylar va qo‘lga kiritilgan rekord darajadagi medallar tafsiloti bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Toshkent tatamilarida 1500 nafar iqtidor bahsi
O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi matbuot xizmati tomonidan berilgan rasmiy xabarga ko‘ra, mazkur qit’a miqyosidagi yirik musobaqada dunyoning 10 dan ziyod davlatidan tashrif buyurgan 1500 nafarga yaqin eng sara va umidli yosh sportchilar ishtirok etdi. Ikki xil yosh toifasida tashkil etilgan qizg‘in va murosasiz bellashuvlar muxlislarga unutilmas hayajonli daqiqalarni taqdim etdi.
Eng quvonarlisi va faxrlisi shundaki, ham kadetlar (o‘smirlar), ham yoshlar o‘rtasidagi bahslarda O‘zbekiston terma jamoasi vakillari raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, shohsupani butunlay zabt etishdi!
Ikki avlod zafari: 71 ta medal yurtimizda qoldi!
Terma jamoalarimizning ushbu ulug‘vor muvaffaqiyati ortida mahoratli murabbiylar shtabining tinimsiz mehnati mujassam. Ikkala yosh toifasidagi vakillarimiz ham turnirni eng yuqori notada yakunlab, rekord natija qayd etishdi.
Zafar quchgan iqtidorlarimiz va ularning medallar shohsupasidagi ko‘rsatkichlari quyidagi maxsus jadvalda yaqqol aks etgan:
Terma jamoa tarkibi va bosh murabbiylar
🥇 Oltin medallar
🥈 Kumush medallar
🥉 Bronza medallar
Umumiy jamg‘arma
Kadetlar (O‘smirlar)
(Bosh murabbiy: Aurelian Chiprian-Flis)
13 ta
9 ta
16 ta
38 ta medal
Yoshlar terma jamoasi
(Bosh murabbiy: Iskandar Rasulov)
9 ta
9 ta
15 ta
33 ta medal
Umumiy natija:
22 ta
18 ta
31 ta
🌟 71 ta medal!
Mezbonlik ustuvorligi: Har ikki toifadagi polvonlarimiz ko‘rsatgan buyuk matonat evaziga, musobaqaning jami 71 ta medali ona Vatanimiz — O‘zbekistonda qoldi. Bu ko‘rsatkich o‘zbek dzyudo maktabining naqadar qudratli ekanini va kelajakda Olimpiada o‘yinlarida yurtimiz sharafini himoya qiladigan yangi chempionlar avlodi yetishib chiqayotganini yaqqol isbotlab berdi.
Toshkent tatamilarida haqiqiy matonat va shijoat namoyish etib, umumjamoa hisobida mutlaq tengsiz bo‘lgan barcha yosh polvonlarimizni, ularning fidoiy ustozlarini va butun yurtimiz ahlini ushbu ulug‘vor zafar bilan chin qalbdan muborakbod etamiz! Ilohim, mana shunday chiroyli g‘alabalar hayotimizda bardavom bo‘lsin!
O‘zbek sportining yangi cho‘qqilari, sevimli polvonlarimiz muvaffaqiyati va jahon maydonlaridagi eng qaynoq, quvonchli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!
…