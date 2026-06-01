Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida oʻynashi mumkin
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligini inkor etmadi. Hozirda "Al-Nassr" safida toʻp surayotgan yulduz oʻsha paytda 45 yoshda boʻlishiga qaramay, murabbiy uning oʻzgacha ruhiy kuchi va gʻalabaga boʻlgan tashnaligi uni turnirga yetaklab borishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Martinezning fikricha, Ronaldoni boshqa futbolchilardan ajratib turadigan asosiy jihat uning jismoniy holati emas, balki toʻxtovsiz rivojlanishga boʻlgan intilishidir. Murabbiyning taʼkidlashicha, koʻplab futbolchilar Chempionlar ligasi yoki "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgach, motivatsiyani yoʻqotadi, biroq Cristiano Ronaldo har kuni yangi marralarni zabt etishni istaydi.
2030-yilgi Jahon chempionati Portugaliya, Ispaniya va Marokashda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Garchi ayrim mutaxassislar biologik omillar tufayli 45 yoshli futbolchining maydonga tushishini qiyin deb hisoblasa-da, Martinez oʻz sardorining imkoniyatlariga optimistik ruhda qaramoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldo bu maqsad yoʻlida oxirigacha kurashadi.
Shuningdek, Roberto Martinez oʻzining kelajagi va Real Madrid bilan bogʻliq mish-mishlarga ham munosabat bildirdi. Madrid klubidagi prezidentlik saylovlari fonida uning nomi nomzodlar qatorida tilga olingan edi. Martinez bu boradagi savolga hazil bilan javob berib, bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatiga qaratganini taʼkidladi.
…