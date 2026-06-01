Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida oʻynashi mumkin

·77·Sport
Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida oʻynashi mumkin

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligini inkor etmadi. Hozirda "Al-Nassr" safida toʻp surayotgan yulduz oʻsha paytda 45 yoshda boʻlishiga qaramay, murabbiy uning oʻzgacha ruhiy kuchi va gʻalabaga boʻlgan tashnaligi uni turnirga yetaklab borishiga ishonmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Martinezning fikricha, Ronaldoni boshqa futbolchilardan ajratib turadigan asosiy jihat uning jismoniy holati emas, balki toʻxtovsiz rivojlanishga boʻlgan intilishidir. Murabbiyning taʼkidlashicha, koʻplab futbolchilar Chempionlar ligasi yoki "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgach, motivatsiyani yoʻqotadi, biroq Cristiano Ronaldo har kuni yangi marralarni zabt etishni istaydi.

2030-yilgi Jahon chempionati Portugaliya, Ispaniya va Marokashda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Garchi ayrim mutaxassislar biologik omillar tufayli 45 yoshli futbolchining maydonga tushishini qiyin deb hisoblasa-da, Martinez oʻz sardorining imkoniyatlariga optimistik ruhda qaramoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldo bu maqsad yoʻlida oxirigacha kurashadi.

Shuningdek, Roberto Martinez oʻzining kelajagi va Real Madrid bilan bogʻliq mish-mishlarga ham munosabat bildirdi. Madrid klubidagi prezidentlik saylovlari fonida uning nomi nomzodlar qatorida tilga olingan edi. Martinez bu boradagi savolga hazil bilan javob berib, bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatiga qaratganini taʼkidladi.

Cristiano RonaldoRoberto MartinezPortugaliyaJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi