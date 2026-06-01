Jeremie Frimpong Arsenalning Chempionlar ligasidagi magʻlubiyatini nishonladi

·84·Sport
Jeremie Frimpong Arsenalning Chempionlar ligasidagi magʻlubiyatini nishonladi

Liverpul himoyachisi Jeremie Frimpong PSJga qarshi Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng Arsenal ustidan kulgani aks etgan videolarga izoh berib, muxlislarni xotirjamlikka chaqirdi. Budapeshtda boʻlib oʻtgan bahsda London klubi penaltilar seriyasida magʻlub boʻlib, oʻz tarixidagi ilk nufuzli yevrokubokni qoʻlga kiritish imkoniyatini boy berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 6-daqiqasida Kai Havertz hisobni ochganiga qaramay, Ousmane Dembele muvozanatni tikladi. Oʻyinning asosiy va qoʻshimcha vaqtlari 1-1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida Eberechi Eze va Gabriel Magalhaes xatoga yoʻl qoʻyishi natijasida PSJ oʻz unvonini muvaffaqiyatli himoya qildi. Oʻtgan yili Inter ustidan gʻalaba qozongan Parij klubi ketma-ket ikkinchi bor taxtga chiqdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda Jeremie Frimpongning Gabrielning xatosidan soʻng sakrab, xursandchilik qilayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Koʻpchilik buni Angliya Premer-ligasi chempioniga nisbatan adovat deb baholadi. Biroq, Bayer Leverkusen sobiq yulduzi vaziyatga oydinlik kiritib, Mikel Arteta jamoasiga nisbatan yomon niyati yoʻqligini bildirdi.

Instagram orqali murojaat qilgan Jeremie Frimpong: "Xotirjam boʻling, doʻstim bilan garov oʻynagan edim va unda gʻolib chiqdim. Shunchaki gʻalabadan xursand boʻldim, xolos", — deya tushuntirish berdi. Bu holat futbol jamoatchiligi oʻrtasida katta muhokamalarga sabab boʻldi.

Arsenalning Londondagi raqibi Chelsi ham vaziyatdan foydalanib, ijtimoiy tarmoqlarda provokatsion post qoldirdi. Ular muxlislarni "Londonning sovrinlar uyiga" taklif qilib, Stamford Bridge boʻylab sayohatga chorlashdi. Keyinchalik "koʻklar" ohangni yumshatib, Arsenalni Angliya Premer-ligasidagi chempionlik bilan tabriklashdi va kelasi mavsumdagi raqobatni intiqlik bilan kutishlarini bildirishdi.

LiverpulArsenalPSJChempionlar LigasiJeremie Frimpong
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi