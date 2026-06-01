Yengil atletikachilarimiz Osiyo chempionatida oltita medalni qo‘lga kiritdi
Sharqiy Osiyo bag‘rida o‘zbek sportining yangi va umidli avlodi o‘z mahoratini namoyish etdi! Joriy yilning 28–31 may kunlari Hongkong mezbonlik qilgan yengil atletika bo‘yicha U-20 (yigirma yoshgacha bo‘lgan sportchilar) o‘rtasidagi qit’a birinchiligi o‘z yakuniga yetdi. Osiyoning eng tezkor, chaqqon va kuchli yosh sportchilari jam bo‘lgan ushbu nufuzli musobaqada Vatanimiz sharafini himoya qilgan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari xalqaro maydonda munosib ishtirok etib, yurtimizga yorqin g‘alabalar bilan qatadigan bo‘lishdi.
Yosh sehrli sportchilarimizning Hongkong yo‘llaridagi zafari sizni ham hayajonga soldimi? Sahifamizdan uzoqlashmang, vakillarimiz tomonidan qo‘lga kiritilgan medallar shodasi, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan qahramonimiz va musobaqaning ramziy tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Hongkong sehri: Milliy olimpiya qo‘mitasining rasmiy xushxabari
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur qit’a chempionatida qatnashgan matonatli va iqtidorli yengil atletikachilarimiz umumiy hisobda 1 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medaliga sazovor bo‘lishdi. Vakillarimiz turli masofalarga yugurish, to‘siqlardan o‘tish va uloqtirish sektorlarida Osiyoning grand davlatlari vakillari bilan tengma-teng bahs olib borib, o‘zlarining nimaga qodir ekanliklarini amalda isbotlashdi.
Qit’ani lol qoldirgan qahramonlarimiz va ularning zafarlari
Hongkong tatami va yo‘laklarida yurtimiz bayrog‘ini baland ko‘targan yosh sportchilarimiz va ularning erishgan natijalari bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
🏅 Medal darajasi
🏃♂️ Sportchining ism-sharifi
🎯 Yo‘nalish (Sport turi)
🥇 Oltin medal
Ruslan Sadullayev
Nayza uloqtirish (Qit’a chempioni!)
🥈 Kumush medal
Timur Nasimov
5000 metr masofaga yugurish
🥉 Bronza medal
Sadafbonu Nusratilloyeva
5000 metr masofaga yugurish
🥉 Bronza medal
Sadafbonu Nusratilloyeva
3000 metr masofaga to‘siqlar osha yugurish
🥉 Bronza medal
Dilnoza Xoshimova
3000 metr masofaga yugurish
🥉 Bronza medal
Sarvar Meyliyev
Uzunlikka sakrash bahslari
Ikki karra qahramonlik: Ushbu chempionatda terma jamoamiz vakilasi Sadafbonu Nusratilloyeva o‘zining matonatli ekanini yaqqol namoyish etdi. U ham oddiy masofaga yugurishda, ham 3000 metrlik murakkab to‘siqlar osha yugurish bahslarida marra chizig‘iga kuchli uchlikda yetib kelib, delegatsiyamiz hisobiga bir yo‘la 2 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi!
Yoshlik shijoati va tinimsiz mehnat evaziga Osiyo chempionatida yurtimiz dovrug‘ini doston qilgan barcha yosh sportchilarimizni, ularning zahmatkash murabbiylarini hamda butun o‘zbek sporti muxlislarini ushbu muvaffaqiyat bilan chin qalbdan tabriklaymiz! Navbatdagi katta musobaqalarda ham vakillarimizga omad va zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz.
O‘zbek sportining yangi marralari, kelajagi porloq yulduzlarimiz muvaffaqiyatlari va xalqaro maydonlardagi eng qaynoq, yoqimli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!
…