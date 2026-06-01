Yengil atletikachilarimiz Osiyo chempionatida oltita medalni qo‘lga kiritdi

·56·Sport
Yengil atletikachilarimiz Osiyo chempionatida oltita medalni qo‘lga kiritdi

Sharqiy Osiyo bag‘rida o‘zbek sportining yangi va umidli avlodi o‘z mahoratini namoyish etdi! Joriy yilning 28–31 may kunlari Hongkong mezbonlik qilgan yengil atletika bo‘yicha U-20 (yigirma yoshgacha bo‘lgan sportchilar) o‘rtasidagi qit’a birinchiligi o‘z yakuniga yetdi. Osiyoning eng tezkor, chaqqon va kuchli yosh sportchilari jam bo‘lgan ushbu nufuzli musobaqada Vatanimiz sharafini himoya qilgan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari xalqaro maydonda munosib ishtirok etib, yurtimizga yorqin g‘alabalar bilan qatadigan bo‘lishdi.

Yosh sehrli sportchilarimizning Hongkong yo‘llaridagi zafari sizni ham hayajonga soldimi? Sahifamizdan uzoqlashmang, vakillarimiz tomonidan qo‘lga kiritilgan medallar shodasi, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan qahramonimiz va musobaqaning ramziy tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!

Hongkong sehri: Milliy olimpiya qo‘mitasining rasmiy xushxabari

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, mazkur qit’a chempionatida qatnashgan matonatli va iqtidorli yengil atletikachilarimiz umumiy hisobda 1 ta oltin, 1 ta kumush va 4 ta bronza medaliga sazovor bo‘lishdi. Vakillarimiz turli masofalarga yugurish, to‘siqlardan o‘tish va uloqtirish sektorlarida Osiyoning grand davlatlari vakillari bilan tengma-teng bahs olib borib, o‘zlarining nimaga qodir ekanliklarini amalda isbotlashdi.

Qit’ani lol qoldirgan qahramonlarimiz va ularning zafarlari

Hongkong tatami va yo‘laklarida yurtimiz bayrog‘ini baland ko‘targan yosh sportchilarimiz va ularning erishgan natijalari bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

🏅 Medal darajasi

🏃‍♂️ Sportchining ism-sharifi

🎯 Yo‘nalish (Sport turi)

🥇 Oltin medal

Ruslan Sadullayev

Nayza uloqtirish (Qit’a chempioni!)

🥈 Kumush medal

Timur Nasimov

5000 metr masofaga yugurish

🥉 Bronza medal

Sadafbonu Nusratilloyeva

5000 metr masofaga yugurish

🥉 Bronza medal

Sadafbonu Nusratilloyeva

3000 metr masofaga to‘siqlar osha yugurish

🥉 Bronza medal

Dilnoza Xoshimova

3000 metr masofaga yugurish

🥉 Bronza medal

Sarvar Meyliyev

Uzunlikka sakrash bahslari

Ikki karra qahramonlik: Ushbu chempionatda terma jamoamiz vakilasi Sadafbonu Nusratilloyeva o‘zining matonatli ekanini yaqqol namoyish etdi. U ham oddiy masofaga yugurishda, ham 3000 metrlik murakkab to‘siqlar osha yugurish bahslarida marra chizig‘iga kuchli uchlikda yetib kelib, delegatsiyamiz hisobiga bir yo‘la 2 ta bronza medalini qo‘shib qo‘ydi!

Yoshlik shijoati va tinimsiz mehnat evaziga Osiyo chempionatida yurtimiz dovrug‘ini doston qilgan barcha yosh sportchilarimizni, ularning zahmatkash murabbiylarini hamda butun o‘zbek sporti muxlislarini ushbu muvaffaqiyat bilan chin qalbdan tabriklaymiz! Navbatdagi katta musobaqalarda ham vakillarimizga omad va zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz.

O‘zbek sportining yangi marralari, kelajagi porloq yulduzlarimiz muvaffaqiyatlari va xalqaro maydonlardagi eng qaynoq, yoqimli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi