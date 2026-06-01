Opta superkompyuteri JCH-2026 bosh favoritlari nomini e’lon qildi...
Dunyo futboli tarixidagi eng ulkan va intiqlik bilan kutilayotgan voqelik — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Butun sayyora charm to‘p bayrami shukuhi bilan nafas olayotgan bir vaqtda, mashhur Opta tahliliy markazining superkompyuteri terma jamoalarning bo‘lajak mundialda zafar quchish imkoniyatlarini matematik modellar asosida hisoblab chiqdi. Zamonaviy texnologiyalar va matematik tahlillar natijasi futbol ishqibozlari o‘rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi tayin!
Xo‘sh, sun’iy intellekt va algoritmlar qaysi jamoani dunyo taxtiga loyiq ko‘rmoqda? Sahifamizdan uzoqlashmang, superkompyuter talqiniga ko‘ra JCH-2026 oltin medallariga eng asosiy da’vogar bo‘lgan top-10 talik ro‘yxati va yangi formatdagi tarixiy turnir tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Oltin taxt vorisi kim: Ispaniya mutlaq peshqadam!
Ulkan hajmdagi statistik ma’lumotlar, jamoalarning joriy sport formasi va tarkib salohiyatini chuqur tahlil qilgan superkompyuterning xulosasiga ko‘ra, jozibador o‘yin uslubiga ega Ispaniya milliy terma jamoasining bo‘lajak turnirda bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli eng yuqori deb baholandi — 16,1%.
Kuchli uchlikdan esa Yevropaning yana ikki qudratli vakili joy oldi. To‘rt yil oldingi finalchi, yulduzli Fransiya 13 foizlik imkoniyat bilan ikkinchi pog‘onani band etgan bo‘lsa, hamisha sovrinlardan umidvor bo‘lgan sershiddat Angliya (11,2%) kuchli uchlikka yakun yasab berdi.
Jahon chempionligiga asosiy da’vogarlarning Top-10 taligi
Dunyo tojdorligi uchun asosiy nomzod deb qaralayotgan yetakchi o‘ntalik va ularning foizlardagi imkoniyatlari quyidagi maxsus jadvalda yaqqol aks etgan:
🏆 Ranking o‘rni
⚽ Terma jamoa nomi
📊 G‘alaba qozonish ehtimoli
1
Ispaniya
16,1%
2
Fransiya
13,0%
3
Angliya
11,2%
4
Argentina
10,4%
5
Portugaliya
7,0%
6
Braziliya
6,6%
7
Germaniya
5,1%
8
Niderlandiya
3,6%
9
Norvegiya
3,5%
10
Belgiya
2,4%
Ro‘yxatdagi kutilmagan sovg‘a: Amaldagi jahon chempioni Argentina Lionel Messi boshchiligida to‘rtinchi o‘rinda qayd etilgan bo‘lsa, tarkibida Erling Xoland kabi dahshatli to‘purari bo‘lgan Norvegiya terma jamoasining kuchli o‘ntalikka kirib kelgani ko‘pchilik uchun kutilmagan sovg‘a bo‘ldi.
Tarixiy inqilob: 48 ta jamoa va yangi format
Bo‘lajak Jahon chempionati futbol tarixida butunlay yangi sahifa ochadi. Musobaqa joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar davom etadi. Eng asosiy yangilik esa turnir qatnashchilari soni bilan bog‘liq:
Ishtirokchilar soni: Yer yuzining eng sara 48 ta terma jamoasi bosh kubok uchun kurash olib boradi.
Guruhlar taqsimoti: Kengaytirilgan formatga ko‘ra, jamoalar to‘rttadan ajratilgan holda jami 12 ta guruhga bo‘linadi. Bu esa muxlislar uchun o‘yinlar soni va hayajonli daqiqalar yanada ko‘p bo‘lishini anglatadi.
Shubhasiz, kompyuter algoritmlari qanchalik aniq hisoblamasin, yashil maydondagi haqiqiy mo‘jizalarni insoniy iroda va futbolchilarning shijoati belgilab beradi.
Xo‘sh, aziz futbol ishqibozlari, sizningcha Opta superkompyuterining bashorati to‘g‘ri chiqadimi? Bu yil qaysi terma jamoa dunyo chempioni bo‘ladi?
Yozning eng qaynoq futbol bayrami, Jahon chempionatining kundalik tafsilotlari va sport olamining eng yoqimli yangiliklarini biz bilan kuzatib boring, aziz futbol muxlislari!
…