Asamoah Gyan va James Rodriguez: Jahon chempionati tarixidagi bir onlik yulduzlar
Jahon chempionati koʻplab futbolchilar uchun oʻzini koʻrsatish va yulduzlik darajasiga koʻtarilish uchun ajoyib maydon hisoblanadi. Biroq, baʼzi oʻyinchilar borki, ular aynan shu turnirda porlab, keyinchalik katta sahnadan gʻoyib boʻlishgan. Futbol muxlislari orasida vaqti-vaqti bilan unutilgan yoki kutilmaganda paydo boʻlgan nomlarni eslash anʼanaga aylangan. Papiss Cissé yoki Julio Olarticoechea kabi nomlar shular jumlasidandir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu turnir koʻplab kutilmagan qahramonlarni kashf etgan. Baʼzilar oʻz muvaffaqiyatini davom ettira olgan boʻlsa, boshqalari juda tez yonib, tez oʻchgan. Faoliyatida faqat bir marta choʻqqiga chiqqan va oʻsha darajani boshqa hech qachon zabt eta olmagan futbolchilar futbol olamida alohida oʻringa ega. GOAL nashri ana shunday "bir onlik yulduzlar" haqida maʼlumot beradi.
2010-yilgi Jahon chempionatida Gana terma jamoasi jami toʻrtta gol urgan boʻlsa, ulardan uchtasiga Asamoah Gyan mualliflik qilgan edi. Oʻsha paytda u Liga 1 vakili "Renn" klubida oʻynagan boʻlsa-da, hali jahon miqyosidagi yulduz emasdi. Gana oʻsha turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylandi, Gyan esa nimchorak finalda AQSH darvozasiga gʻalaba golini kiritib, barchaning eʼtiborini tortdi.
Garchi chorak finalda Urugvayga qarshi oʻyinning qoʻshimcha daqiqalarida penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, Asamoah Gyan 2010-yilgi mundialning unutilmas afsonasiga aylandi. Uning oʻsha turnirdagi yorqin oʻyini va keyinchalik James Rodriguez kabi futbolchilarning kutilmagan parvozi Jahon chempionatlari tarixining eng qiziqarli sahifalaridan biri boʻlib qoladi.
…