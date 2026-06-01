Asamoah Gyan va James Rodriguez: Jahon chempionati tarixidagi bir onlik yulduzlar

·65·Sport
Asamoah Gyan va James Rodriguez: Jahon chempionati tarixidagi bir onlik yulduzlar

Jahon chempionati koʻplab futbolchilar uchun oʻzini koʻrsatish va yulduzlik darajasiga koʻtarilish uchun ajoyib maydon hisoblanadi. Biroq, baʼzi oʻyinchilar borki, ular aynan shu turnirda porlab, keyinchalik katta sahnadan gʻoyib boʻlishgan. Futbol muxlislari orasida vaqti-vaqti bilan unutilgan yoki kutilmaganda paydo boʻlgan nomlarni eslash anʼanaga aylangan. Papiss Cissé yoki Julio Olarticoechea kabi nomlar shular jumlasidandir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu turnir koʻplab kutilmagan qahramonlarni kashf etgan. Baʼzilar oʻz muvaffaqiyatini davom ettira olgan boʻlsa, boshqalari juda tez yonib, tez oʻchgan. Faoliyatida faqat bir marta choʻqqiga chiqqan va oʻsha darajani boshqa hech qachon zabt eta olmagan futbolchilar futbol olamida alohida oʻringa ega. GOAL nashri ana shunday "bir onlik yulduzlar" haqida maʼlumot beradi.

2010-yilgi Jahon chempionatida Gana terma jamoasi jami toʻrtta gol urgan boʻlsa, ulardan uchtasiga Asamoah Gyan mualliflik qilgan edi. Oʻsha paytda u Liga 1 vakili "Renn" klubida oʻynagan boʻlsa-da, hali jahon miqyosidagi yulduz emasdi. Gana oʻsha turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylandi, Gyan esa nimchorak finalda AQSH darvozasiga gʻalaba golini kiritib, barchaning eʼtiborini tortdi.

Garchi chorak finalda Urugvayga qarshi oʻyinning qoʻshimcha daqiqalarida penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, Asamoah Gyan 2010-yilgi mundialning unutilmas afsonasiga aylandi. Uning oʻsha turnirdagi yorqin oʻyini va keyinchalik James Rodriguez kabi futbolchilarning kutilmagan parvozi Jahon chempionatlari tarixining eng qiziqarli sahifalaridan biri boʻlib qoladi.

Jahon ChempionatiFutbolAsamoah GyanJames RodriguezGana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi