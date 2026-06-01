CBC News telekanali O‘zbekiston termasi haqida reportaj tayyorladi (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati oldidan o‘tkazayotgan tayyorgarligi nafaqat yurtimiz, balki xorijiy ommaviy axborot vositalari e’tiborini ham torta boshladi. Kanadadagi CBC News telekanali o‘zbekistonlik futbolchilarning Edmontonga yetib kelishi va ularni kutib olgan muxlislar haqida maxsus reportaj tayyorladi.
Rostini aytganda, bunday manzarani bir necha yil avval tasavvur qilish ham qiyin edi. Qachon o‘ylagandik CBC News kabi yirik telekanal O‘zbekiston milliy terma jamoasi haqida reportaj qiladi, deysiz? Endi esa o‘zbek futboli Jahon chempionati ostonasida xalqaro axborot maydonida ham ko‘rina boshladi. Bu — shunchaki reportaj emas, bu o‘zbek futboli yangi bosqichga chiqqanining yana bir belgisi.
Edmonton aeroportida O‘zbekiston terma jamoasini iliq muhitda kutib olishdi. Videolavhada ko‘rinishicha, muxlislar milliy bayrog‘imiz, futbol to‘plari, O‘FA ramzlari tushirilgan sovg‘alar va milliy liboslar bilan jamoani qarshi olgan. Ayniqsa, bolalarning O‘zbekiston bayrog‘i bilan futbolchilarni kutib turgani bu voqeaga yanada samimiylik bag‘ishlagan.
CBC News reportajida “Uzbekistan soccer fans welcome team to Edmonton for friendly match” degan yozuv aks etdi. Buning o‘ziyoq Kanadadagi uchrashuvga qiziqish borligini ko‘rsatadi. Terma jamoamizni kutib olish jarayonida faqat o‘zbekistonliklar emas, balki qirg‘iz va tojikistonlik birodarlarimiz ham ishtirok etgani alohida e’tiborga loyiq. Bu manzara Markaziy Osiyo xalqlari sport orqali ham bir-biriga yaqin ekanini yana bir bor namoyish qildi.
Kadrlarda O‘zbekiston bayrog‘i bilan bir qatorda Qirg‘iziston bayrog‘i ham ko‘rinadi. Milliy libosdagi ayollar, qo‘lida bayroq tutgan bolalar, futbolchilarni kutib turgan oilalar — bularning barchasi oddiy sport uchrashuvidan ko‘ra kattaroq ma’noga ega. Bu xorijdagi vatandoshlar va qo‘shni xalq vakillari uchun milliy jamoamizning kelishini haqiqiy bayramga aylantirgan.
Reportajda Abbosbek Fayzullayev ham ko‘rindi. U futbolchilar nomidan muxlislar e’tiboridan mamnun ekanini bildirgani avvalroq ma’lum qilingandi. Yosh yulduzning Edmontondagi kutib olish marosimida ishtirok etishi, ortida O‘zbekiston bayrog‘i hilpirab turgan holat muxlislar uchun juda ta’sirli kadr bo‘ldi.
O‘zbek-Kanada assotsiatsiyasi prezidenti Sasha Raimova ham CBC News reportajida fikr bildirgan. Uning milliy libosda chiqish qilishi va O‘zbekiston terma jamoasi atrofidagi bu muhitni keng jamoatchilikka yetkazishi xorijdagi o‘zbek diasporasi faolligini ko‘rsatadi. Bunday tashabbuslar milliy jamoamizga ruhiy kuch beradi, futbolchilar o‘zlarini uzoq safarda ham yolg‘iz emasligini his qiladi.
Edmontondagi “Commonwealth” stadioni ham reportajda alohida namoyish etildi. Kanada bayroqlari hilpirab turgan stadionda O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi sinov o‘yinini o‘tkazadi. Bu uchrashuv Fabio Kannavaro shogirdlari uchun Jahon chempionati oldidan muhim tayyorgarlik bosqichlaridan biri hisoblanadi.
O‘zbekiston va Kanada o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 2 iyun kuni tongi soat 06:00 da boshlanadi. Ertalabki vaqtga qaramay, yurtimizdagi futbol muxlislari bu bahsni katta qiziqish bilan kutayotgani aniq. Chunki bugungi milliy jamoa atrofidagi muhit avvalgidan butunlay boshqacha: ishonch bor, umid bor, eng muhimi, Jahon chempionatiga borish tarixi bor.
Bu reportaj yana bir muhim haqiqatni ko‘rsatdi. O‘zbekiston futboli endi faqat ichki muxlislar mavzusi emas. Milliy jamoamiz xalqaro sahnaga chiqmoqda, xorijiy telekanallar uni yoritmoqda, chet eldagi muxlislar aeroportlarda bayroqlar bilan kutib olmoqda. Bu — katta futbolga xos manzara.
Albatta, maydondagi natija eng muhim. Ammo futbol faqat hisobdan iborat emas. U hissiyot, birlik, milliy g‘urur va millionlab insonlarni birlashtiradigan kuch hamdir. Edmontondagi kutib olish marosimi aynan shuni isbotladi.
Endi barcha e’tibor Kanadaga qarshi o‘yinga qaratilgan. Muxlislar Fabio Kannavaro shogirdlaridan jasur, tartibli va ishonchli o‘yin kutishmoqda. Edmontondagi bu iliq kutib olish esa futbolchilar uchun qo‘shimcha motivatsiya bo‘lishi aniq.
O‘zbekiston terma jamoasi endi katta sahnaga qadam qo‘ymoqda. CBC News reportaji esa bu yo‘ldagi ramziy voqealardan biri bo‘lib qoladi. Chunki bu kadrlar bir narsani aniq aytib turibdi: o‘zbek futboli endi dunyo nigohida.
…