Eron milliy terma jamoasi mundial uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

·82·Sport
Eron milliy terma jamoasi mundial uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

Dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha jahon chempionati starti arafasida Eron milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lajak musobaqada mamlakat sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini jamoatchilikka oshkor etdi. «Forslar» bu galgi dunyo birinchiligiga ancha tajribali va mahalliy chempionat yulduzlaridan iborat bo‘lgan kuchli tarkib bilan yo‘l olmoqda.

Quyida bo‘lajak mundialda Eron sharafini himoya qiluvchi futbolchilarning to‘liq qaydnomasi bilan tanishishingiz mumkin:

Darvozabonlar

Mas’uliyatli chiziq vakillari orasida yana o‘sha tanish chehralar. Darvozani qo‘riqlash mahalliy grand klublar posbonlariga ishonib topshirilgan:

  • Alirizo Biyronvand («Traktor»)

  • Husayn Husayni («Sipoxon»)

  • Payam Niyozmand («Persepolis»)

Himoyachilar

Mudofaa chizig‘idan ham asosan Eron ichki chempionatida to‘p surayotgan, jismoniy jihatdan baquvvat va tajribali himoyachilar o‘rin olgan:

  • Shoja Halilzoda («Traktor»)

  • Husayn Kanoniy («Persepolis»)

  • Ali Nemati («Fulad»)

  • Daniyal Eyri («Malavan»)

  • Ehson Hojisafi («Sipoxon»)

  • Milod Muhammadi («Persepolis»)

  • Solih Hardani («Istiqlol»)

  • Ramin Rizoiyon («Fulad»)

Yarimhimoyachilar

Terma jamoaning "o‘zak" qismi esa ancha mazmunli ko‘rinish olgan. Maydon markazi va qanotlarda ham mahalliy, ham xorijda faoliyat yuritayotgan kreativ futbolchilar harakat qiladi:

  • Saman G‘oddos («Kalba»)

  • Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)

  • Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)

  • Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)

  • Muhammad G‘orbani («Al Vahda», BAA)

  • Mahdiy Gayedi («An Nasr», BAA)

  • Ariya Yusufi («Sipoxon»)

  • Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)

  • Mayhdiy Turobiy («Traktor»)

  • Muhammad Mohebi («Rostov»)

Hujumchilar

Jamoaning hujum chizig‘i raqib himoyachilariga anchagina bosh og‘rig‘i tug‘dirishi aniq. Sababi, hujumda Yevropa yashil maydonlarida toblangan va BAA chempionatida to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan forvardlar jam bo‘lishgan:

  • Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)

  • Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)

  • Denis Dargohi («Standard»)

  • Ali Alipur («Persepolis»)

  • Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)

Ma’lumot uchun: Eron milliy terma jamoasi bo‘lajak jahon chempionatining guruh bosqichida oson bo‘lmagan kvartetdan joy olgan. Vakillarimiz pley-off yo‘llanmasi uchun Belgiya, Misr va Yangi Zelandiya terma jamoalariga qarshi jiddiy bahslarda maydonga tushishadi. Navbatdagi mundialda eronlik futbolchilarga omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi