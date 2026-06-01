Eron milliy terma jamoasi mundial uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi
Dunyo nigohi qadalgan futbol bo‘yicha jahon chempionati starti arafasida Eron milliy terma jamoasi bosh murabbiyi bo‘lajak musobaqada mamlakat sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini jamoatchilikka oshkor etdi. «Forslar» bu galgi dunyo birinchiligiga ancha tajribali va mahalliy chempionat yulduzlaridan iborat bo‘lgan kuchli tarkib bilan yo‘l olmoqda.
Quyida bo‘lajak mundialda Eron sharafini himoya qiluvchi futbolchilarning to‘liq qaydnomasi bilan tanishishingiz mumkin:
Darvozabonlar
Mas’uliyatli chiziq vakillari orasida yana o‘sha tanish chehralar. Darvozani qo‘riqlash mahalliy grand klublar posbonlariga ishonib topshirilgan:
Alirizo Biyronvand («Traktor»)
Husayn Husayni («Sipoxon»)
Payam Niyozmand («Persepolis»)
Himoyachilar
Mudofaa chizig‘idan ham asosan Eron ichki chempionatida to‘p surayotgan, jismoniy jihatdan baquvvat va tajribali himoyachilar o‘rin olgan:
Shoja Halilzoda («Traktor»)
Husayn Kanoniy («Persepolis»)
Ali Nemati («Fulad»)
Daniyal Eyri («Malavan»)
Ehson Hojisafi («Sipoxon»)
Milod Muhammadi («Persepolis»)
Solih Hardani («Istiqlol»)
Ramin Rizoiyon («Fulad»)
Yarimhimoyachilar
Terma jamoaning "o‘zak" qismi esa ancha mazmunli ko‘rinish olgan. Maydon markazi va qanotlarda ham mahalliy, ham xorijda faoliyat yuritayotgan kreativ futbolchilar harakat qiladi:
Saman G‘oddos («Kalba»)
Said Izzatullohiy («Shabob Al Ahli»)
Ro‘zbeh Chashmi («Istiqlol»)
Amir Muhammad Razagniya («Istiqlol»)
Muhammad G‘orbani («Al Vahda», BAA)
Mahdiy Gayedi («An Nasr», BAA)
Ariya Yusufi («Sipoxon»)
Alirizo Jahonbaxsh («Dender»)
Mayhdiy Turobiy («Traktor»)
Muhammad Mohebi («Rostov»)
Hujumchilar
Jamoaning hujum chizig‘i raqib himoyachilariga anchagina bosh og‘rig‘i tug‘dirishi aniq. Sababi, hujumda Yevropa yashil maydonlarida toblangan va BAA chempionatida to‘purarlik mahoratini namoyish etayotgan forvardlar jam bo‘lishgan:
Mahdiy Toremiy («Olimpiakos»)
Amirhusayn Husaynzoda («Traktor»)
Denis Dargohi («Standard»)
Ali Alipur («Persepolis»)
Shahriyor Mog‘anlu («Kalba»)
Ma’lumot uchun: Eron milliy terma jamoasi bo‘lajak jahon chempionatining guruh bosqichida oson bo‘lmagan kvartetdan joy olgan. Vakillarimiz pley-off yo‘llanmasi uchun Belgiya, Misr va Yangi Zelandiya terma jamoalariga qarshi jiddiy bahslarda maydonga tushishadi. Navbatdagi mundialda eronlik futbolchilarga omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!
…