Siz hali Ronaldinho emassiz: Messi Barselona safida qanday qahva tayyorlagan

·78·Sport
Siz hali Ronaldinho emassiz: Messi Barselona safida qanday qahva tayyorlagan

Lionel Messi bugungi kunda futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri deb tan olinsa-da, u ham yoshligida jamoa iyerarxiyasiga boʻysunishiga toʻgʻri kelgan. Barselona klubining sobiq aʼzosi Andrea Orlandi argentinalik iqtidor va afsonaviy Ronaldinho oʻrtasidagi oʻziga xos munosabatlar haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Orlandining soʻzlariga koʻra, Ronaldinho oʻsmir yoshdagi Messining yulduzlik kasaliga chalinmasligini taʼminlash uchun qiziqarli usuldan foydalangan. Braziliyalik yulduz Messiga hazillashib: «Xoʻsh, necha marta Jahon chempionatida oʻynading, yangi kelgan?» deb savol berar va unga qahva damlatar edi. Messi esa hech qanday eʼtirozsiz ustoziga qahva tayyorlab bergan.

«Bu shunchaki kiyinish xonasidagi hazil emas, balki Messini oʻziga yaqin tutish va unga mehr koʻrsatish usuli edi. Ronaldinho goʻyoki unga 'sen hali Ronaldinho emassan' degandek, yosh yulduzni xotirjamlikka chorlardi», — deya eslaydi Orlandi. Ikki daho maydonda bir-birini soʻzsiz tushunishgan va braziliyalik futbolchi Messining salohiyatini darrov payqagan.

Ronaldinho hamma bilan samimiy boʻlgan, biroq Messiga nisbatan alohida hurmat bilan munosabatda boʻlgan. U yosh Leoga: «Bir kun kelib sen men bilan bir stolda oʻtiradigan darajaga yetasan», deb koʻp bora taʼkidlagan. Oxir-oqibat, 2005-yilgi «Oltin toʻp» sohibi oʻzining 10-raqamli libosini aynan munosib vorisga qoldirayotganini yaxshi bilgan.

BarselonaLionel MessiRonaldinhoFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi