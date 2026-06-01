Kanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindi

·1.1K·Sport
Kanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindi

Ertaga tongda butun o‘zbek futboli ishqibozlarining nigohi okean ortiga qaratiladi. Xabaringiz bor, italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Amerika qit’asining kuchli vakillaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi nazorat bahsida maydonga tushadi.

Ushbu hayajonli va muhim to‘qnashuv startidan avval bir qator nufuzli xalqaro sport nashrlari ikkala terma jamoaning bo‘lajak o‘yin uchun taxminiy boshlang‘ich tarkiblarini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Kutilayotgan taktik yurishlar va asosiy tarkib variantlari bilan tanishing:

"Sports Mole" talqini: Tajriba va muvozanat

Mazkur nashr Fabio Kannavaro mahalliy va xorijda to‘p surayotgan eng tajribali yulduzlarga ishonch bildirishini taxmin qilmoqda:

  • Kanada: Krepo, Jonston, Kornelius, Uoterman, Lareya, Byukenen, Eustakio, Koネ, Axmed, Jonatan Devid, Larin.

  • O‘zbekiston: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

"Goal" portali talqini: Kutilmagan va yangilangan rotatsiya

Dunyoga mashhur "Goal" nashri esa ikkala murabbiy ham tarkibda bir qator yangi nomlarni sinab ko‘rishi hamda yosh iqtidorlarga imkoniyat berishi mumkinligini taxmin qilmoqda:

  • Kanada: Krepo, Sigur, Priso, Uoterman, Lareya, Millar, Saliba, Kone, Flores, Oluvaseyi, Jonatan Devid.

  • O‘zbekiston: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

"Betfred Insights" taxmini: Barqarorlik birinchi o‘rinda

Ushbu tahliliy saytning qarashlari deyarli "Sports Mole" versiyasi bilan bir xil chiqqan bo‘lib, ular ham terma jamoamizning eng jangovar tarkibi maydonga tushishiga ishonishmoqda:

  • Kanada: Krepo, Jonston, Kornelius, Uoterman, Lareya, Byukenen, Eustakio, Kone, Axmed, Jonatan Devid, Larin.

  • O‘zbekiston: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Muxlislar diqqatiga: Eslatib o‘tamiz, mazkur super to‘qnashuv ertaga, seshanba tongida soat 06:00'da start oladi. Shirin uyqudan kechib, milliy terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlashga barcha futbol ishqibozlarini chorlab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi