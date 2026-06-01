Kanada — O‘zbekiston o‘yini uchun taxminiy tarkiblar e’lon qilindi
Ertaga tongda butun o‘zbek futboli ishqibozlarining nigohi okean ortiga qaratiladi. Xabaringiz bor, italiyalik mashhur mutaxassis Fabio Kannavaro qo‘l ostidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Amerika qit’asining kuchli vakillaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi nazorat bahsida maydonga tushadi.
Ushbu hayajonli va muhim to‘qnashuv startidan avval bir qator nufuzli xalqaro sport nashrlari ikkala terma jamoaning bo‘lajak o‘yin uchun taxminiy boshlang‘ich tarkiblarini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Kutilayotgan taktik yurishlar va asosiy tarkib variantlari bilan tanishing:
"Sports Mole" talqini: Tajriba va muvozanat
Mazkur nashr Fabio Kannavaro mahalliy va xorijda to‘p surayotgan eng tajribali yulduzlarga ishonch bildirishini taxmin qilmoqda:
Kanada: Krepo, Jonston, Kornelius, Uoterman, Lareya, Byukenen, Eustakio, Koネ, Axmed, Jonatan Devid, Larin.
O‘zbekiston: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.
"Goal" portali talqini: Kutilmagan va yangilangan rotatsiya
Dunyoga mashhur "Goal" nashri esa ikkala murabbiy ham tarkibda bir qator yangi nomlarni sinab ko‘rishi hamda yosh iqtidorlarga imkoniyat berishi mumkinligini taxmin qilmoqda:
Kanada: Krepo, Sigur, Priso, Uoterman, Lareya, Millar, Saliba, Kone, Flores, Oluvaseyi, Jonatan Devid.
O‘zbekiston: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.
"Betfred Insights" taxmini: Barqarorlik birinchi o‘rinda
Ushbu tahliliy saytning qarashlari deyarli "Sports Mole" versiyasi bilan bir xil chiqqan bo‘lib, ular ham terma jamoamizning eng jangovar tarkibi maydonga tushishiga ishonishmoqda:
Kanada: Krepo, Jonston, Kornelius, Uoterman, Lareya, Byukenen, Eustakio, Kone, Axmed, Jonatan Devid, Larin.
O‘zbekiston: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.
Muxlislar diqqatiga: Eslatib o‘tamiz, mazkur super to‘qnashuv ertaga, seshanba tongida soat 06:00'da start oladi. Shirin uyqudan kechib, milliy terma jamoamizni qo‘llab-quvvatlashga barcha futbol ishqibozlarini chorlab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
…