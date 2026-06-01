Marcus Rashford nima sababdan Inter Miami qarorgohida mashgʻulot oʻtkazmoqda?

·75·Sport
Marcus Rashford nima sababdan Inter Miami qarorgohida mashgʻulot oʻtkazmoqda?

Angliya terma jamoasi hujumchisi Marcus Rashford Jahon chempionatiga tayyorgarlikni AQSHda davom ettirmoqda. Futbolchi turnir oldidan Lionel Messi va MLS gʻoliblari foydalanadigan Inter Miami klubining zamonaviy bazasida mashgʻulotlarga kirishgan. Rashford terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchelning koʻrsatmasiga binoan Florida issigʻiga moslashish uchun jamoadoshlaridan ertaroq harakat boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Thomas Tuchel oʻzining 26 nafar futbolchisidan iborat tarkibiga taʼtilni Amerika vaqt mintaqalarida oʻtkazishni tavsiya qilgan edi. Bu boʻlajak mundialning iqlim sharoitlariga koʻnikish uchun muhim hisoblanadi. Tadqiqotlarga koʻra, Jahon chempionati oʻyinlarining chorak qismi 26 darajadan yuqori haroratda oʻtishi kutilmoqda. Shu sababli, Rashford namlik yuqori boʻlgan Mayamida individual tayyorgarlik koʻrishni maʼqul koʻrdi.

Rashford David Beckhamga tegishli boʻlgan Inter Miami majmuasida shaxsiy murabbiy nazoratida ishlamoqda. Qizigʻi shundaki, u ijtimoiy tarmoqlarda Manchester Yunayted libosidagi murabbiy bilan tushgan suratini ulashdi. Bu esa futbolchining Ispaniyadagi faoliyatiga qaramay, oʻz klubi bilan aloqalarni uzmaganidan dalolat beradi. U 2016-yildan buyon Colin Little bilan shaxsiy tartibda mahoratini oshirib keladi.

Hujumchining kelajagi hamon qizgʻin muhokamalar markazida qolmoqda. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Rashford Hansi Flick tizimiga yaxshi moslashgani uchun Deco tomonidan olqishlangan edi. Biroq, Kataloniya klubi moliyaviy qiyinchiliklar sababli uning 26 million funtlik sotib olish bandini faollashtirishga ikkilanmoqda.

Barselona rahbariyati Anthony Gordon uchun 70 million funt sarflaganidan soʻng, Rashfordning transfer narxini tushirishga urinmoqda. Vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta esa hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida futbolchini oʻz jamoasiga chorlashi mumkinligi aytilmoqda.

Marcus RashfordInter MiamiBarselonaArsenalManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi