Marcus Rashford nima sababdan Inter Miami qarorgohida mashgʻulot oʻtkazmoqda?
Angliya terma jamoasi hujumchisi Marcus Rashford Jahon chempionatiga tayyorgarlikni AQSHda davom ettirmoqda. Futbolchi turnir oldidan Lionel Messi va MLS gʻoliblari foydalanadigan Inter Miami klubining zamonaviy bazasida mashgʻulotlarga kirishgan. Rashford terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchelning koʻrsatmasiga binoan Florida issigʻiga moslashish uchun jamoadoshlaridan ertaroq harakat boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Thomas Tuchel oʻzining 26 nafar futbolchisidan iborat tarkibiga taʼtilni Amerika vaqt mintaqalarida oʻtkazishni tavsiya qilgan edi. Bu boʻlajak mundialning iqlim sharoitlariga koʻnikish uchun muhim hisoblanadi. Tadqiqotlarga koʻra, Jahon chempionati oʻyinlarining chorak qismi 26 darajadan yuqori haroratda oʻtishi kutilmoqda. Shu sababli, Rashford namlik yuqori boʻlgan Mayamida individual tayyorgarlik koʻrishni maʼqul koʻrdi.
Rashford David Beckhamga tegishli boʻlgan Inter Miami majmuasida shaxsiy murabbiy nazoratida ishlamoqda. Qizigʻi shundaki, u ijtimoiy tarmoqlarda Manchester Yunayted libosidagi murabbiy bilan tushgan suratini ulashdi. Bu esa futbolchining Ispaniyadagi faoliyatiga qaramay, oʻz klubi bilan aloqalarni uzmaganidan dalolat beradi. U 2016-yildan buyon Colin Little bilan shaxsiy tartibda mahoratini oshirib keladi.
Hujumchining kelajagi hamon qizgʻin muhokamalar markazida qolmoqda. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Barselona safida oʻtkazgan Rashford Hansi Flick tizimiga yaxshi moslashgani uchun Deco tomonidan olqishlangan edi. Biroq, Kataloniya klubi moliyaviy qiyinchiliklar sababli uning 26 million funtlik sotib olish bandini faollashtirishga ikkilanmoqda.
Barselona rahbariyati Anthony Gordon uchun 70 million funt sarflaganidan soʻng, Rashfordning transfer narxini tushirishga urinmoqda. Vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgan Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta esa hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida futbolchini oʻz jamoasiga chorlashi mumkinligi aytilmoqda.
…