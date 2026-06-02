Marquinhos Gabrielni nima uchun yupatganini tushuntirib berdi

·72·Sport
Marquinhos Gabrielni nima uchun yupatganini tushuntirib berdi

Pari Sen-Jermen sardori Marquinhos Chempionlar ligasi finalidagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirolmagan Gabriel Magalhaesga nima uchun tasalli berganini ochiqladi. Budapeshtdagi "Pushkash Arena"da kechgan dramatik bahsda PSJ ketma-ket ikkinchi bor Yevropa taxtiga chiqdi, biroq jamoa sardori g‘alabani nishonlashdan oldin raqib himoyachisining yoniga borishni afzal ko‘rdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal markaziy himoyachisi Gabrielning zarbasi darvoza to‘sini yuqorisidan o‘tib ketishi natijasida kubok Parij klubiga nasib etdi. PSJ futbolchilari g‘alabani nishonlash uchun yugurib ketayotgan bir paytda, Marquinhos o‘z hamyurti va raqibini uzoq vaqt quchoqlab, unga dalda berdi. Ushbu olijanob harakat Arsenal sardori Martin Odegaard tomonidan ham yuqori baholandi.

"U haqiqiy jentlmen. Marquinhos maydondagi eng tajribali o‘yinchi va bunday vaziyatlarni har ikki tomondan ham boshidan o‘tkazgan. Uning bu harakati va qanday inson ekanligi katta hurmatga loyiq", — dedi Martin Odegaard o‘yindan keyingi intervyusida.

Marquinhosning o‘zi esa bu harakatini shaxsiy tajribasi bilan izohladi. 32 yoshli himoyachi 2022-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Xorvatiyaga qarshi o‘yinda penaltidan adashganini esladi. "U penaltini ura olmaganida, Xorvatiyaga qarshi o‘sha lahzalarni esladim. Bu juda og‘ir mas’uliyat va bunday vaziyatdan chiqib ketish uchun kuchli bo‘lish kerak", — deya ta’kidladi PSJ sardori.

Shuningdek, Marquinhos Gabrielning mavsum davomidagi xizmatlarini e’tirof etdi. Gabriel joriy mavsumda William Saliba bilan birga mustahkam himoya qo‘rg‘onini barpo etib, Arsenal jamoasining 22 yildan so‘ng ilk bor Angliya Premer-ligasida chempion bo‘lishiga ulkan hissa qo‘shgan edi.

PSJArsenalMarquinhosGabrielChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi