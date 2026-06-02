Katie McCabe Chelsi jamoasiga erkin agent sifatida qoʻshildi

·57·Sport
Katie McCabe Chelsi jamoasiga erkin agent sifatida qoʻshildi

Chelsi ayollar jamoasi Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblaridan biri boʻlgan Arsenal sardori Katie McCabe bilan shartnoma imzolab, yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirdi. Irlandiya terma jamoasi sardori Londonning boshqa bir klubi bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida "koʻklar" safiga kelib qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

30 yoshli tajribali himoyachi Chelsi bilan 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi. Kelshuvda hamkorlikni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Yevropa futbolining eng barqaror oʻyinchilaridan biri sanalgan McCabe, Kingsmeadow stadionida jamoaning sovrinlar uchun kurashida asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Arsenal safida deyarli oʻn yil toʻp surgan va 300 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan McCabe, ushbu transfer orqali faoliyatida yangi sahifa ochayotganini taʼkidladi. "Bu men hozir tayyor boʻlgan yangi bosqich. Chelsi muxlislari uchun borimni berishga va Stamford Bridge maydoniga mezbon sifatida tushishga intizorman", — dedi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

McCabe Arsenal bilan birgalikda Angliya chempionligi, Angliya kubogi va 2025-yilda ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u 2021 va 2023-yillarda jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Uning oilaviy ildizlari aynan Gʻarbiy London klubi bilan bogʻliqligi ushbu transferga oʻzgacha maʼno bagʻishlaydi.

Xalqaro miqyosda ham Katie McCabe haqiqiy yetakchi hisoblanadi. Irlandiya terma jamoasi tarixidagi eng yosh sardor sifatida u 105 ta oʻyinda 34 ta gol urgan. 2023-yilgi Jahon chempionatida oʻz mamlakatining ilk golini kiritgan va Ballon d’Or sovriniga nomzod boʻlgan birinchi irlandiyalik ayol futbolchiga aylangan.

ChelsiArsenalKatie McCabeAyollar FutboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi