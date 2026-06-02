Katie McCabe Chelsi jamoasiga erkin agent sifatida qoʻshildi
Chelsi ayollar jamoasi Angliya Premer-ligasidagi asosiy raqiblaridan biri boʻlgan Arsenal sardori Katie McCabe bilan shartnoma imzolab, yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlardan birini amalga oshirdi. Irlandiya terma jamoasi sardori Londonning boshqa bir klubi bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida "koʻklar" safiga kelib qoʻshildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
30 yoshli tajribali himoyachi Chelsi bilan 2029-yilning iyuniga qadar moʻljallangan shartnomaga imzo chekdi. Kelshuvda hamkorlikni yana bir yilga uzaytirish bandi ham koʻzda tutilgan. Yevropa futbolining eng barqaror oʻyinchilaridan biri sanalgan McCabe, Kingsmeadow stadionida jamoaning sovrinlar uchun kurashida asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Arsenal safida deyarli oʻn yil toʻp surgan va 300 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan McCabe, ushbu transfer orqali faoliyatida yangi sahifa ochayotganini taʼkidladi. "Bu men hozir tayyor boʻlgan yangi bosqich. Chelsi muxlislari uchun borimni berishga va Stamford Bridge maydoniga mezbon sifatida tushishga intizorman", — dedi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
McCabe Arsenal bilan birgalikda Angliya chempionligi, Angliya kubogi va 2025-yilda ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u 2021 va 2023-yillarda jamoaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Uning oilaviy ildizlari aynan Gʻarbiy London klubi bilan bogʻliqligi ushbu transferga oʻzgacha maʼno bagʻishlaydi.
Xalqaro miqyosda ham Katie McCabe haqiqiy yetakchi hisoblanadi. Irlandiya terma jamoasi tarixidagi eng yosh sardor sifatida u 105 ta oʻyinda 34 ta gol urgan. 2023-yilgi Jahon chempionatida oʻz mamlakatining ilk golini kiritgan va Ballon d’Or sovriniga nomzod boʻlgan birinchi irlandiyalik ayol futbolchiga aylangan.
…