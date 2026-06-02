Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzodni PSJga boy bermoqda

·53·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzodni PSJga boy bermoqda

Liverpul jamoasi oʻzining asosiy yulduzi Muhammad Salah uchun uzoq muddatli voris qidirish jarayonida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Pari Sen-Jermen klubi Yevropaning eng iqtidorli yoshlaridan biri uchun kurashda peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Maʼlumotlarga koʻra, Liga 1 chempionlari RB Leypsig yulduzi Yan Diomande bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

PSJ sport maslahatchisi Luis Campos jamoa tarkibini yoshartirish va Luis Enrique ixtiyoridagi variantlarni koʻpaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Parijliklar ayniqsa oʻng qanot hujumida dinamik oʻyinchi yetishmayotganini aniqlashgan. Khvicha Kvaratskhelia va Bradley Barcola chap qanotda, Ousmane Dembele esa markazda oʻynashni afzal koʻrayotgan bir paytda, Diomande bu boʻshliqni toʻldirish uchun ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Sky Germany nashrining xabar berishicha, 19 yoshli futbolchi allaqachon PSJga oʻtishga yashil chiroq yoqqan. Bu Liverpul uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki mersisaydliklar iqtidorli oʻsmirni Muhammad Salahning oʻrnini bosuvchi asosiy maqsad sifatida belgilab qoʻygan edi. Kot-d'Ivuarlik futbolchi Bavariya klubining qiziqishlariga rad javobini bergan boʻlsa-da, Liverpul loyihasiga nisbatan ijobiy fikrda edi, biroq hozirda vaziyat Parij foydasiga oʻzgargan.

RB Leipzig hozirda muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega. Diomande oʻtgan yozda Leganesdan Germaniyaga koʻchib oʻtgan edi va uning shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi. Oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 36 ta oʻyinda 13 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirib, chempionatning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topilgan hujumchining transfer narxi sezilarli darajada oshgan.

LiverpulPSJMuhammad SalahTransferlarBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi