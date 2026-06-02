Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzodni PSJga boy bermoqda
Liverpul jamoasi oʻzining asosiy yulduzi Muhammad Salah uchun uzoq muddatli voris qidirish jarayonida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Pari Sen-Jermen klubi Yevropaning eng iqtidorli yoshlaridan biri uchun kurashda peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Maʼlumotlarga koʻra, Liga 1 chempionlari RB Leypsig yulduzi Yan Diomande bilan ogʻzaki kelishuvga erishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
PSJ sport maslahatchisi Luis Campos jamoa tarkibini yoshartirish va Luis Enrique ixtiyoridagi variantlarni koʻpaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Parijliklar ayniqsa oʻng qanot hujumida dinamik oʻyinchi yetishmayotganini aniqlashgan. Khvicha Kvaratskhelia va Bradley Barcola chap qanotda, Ousmane Dembele esa markazda oʻynashni afzal koʻrayotgan bir paytda, Diomande bu boʻshliqni toʻldirish uchun ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Sky Germany nashrining xabar berishicha, 19 yoshli futbolchi allaqachon PSJga oʻtishga yashil chiroq yoqqan. Bu Liverpul uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki mersisaydliklar iqtidorli oʻsmirni Muhammad Salahning oʻrnini bosuvchi asosiy maqsad sifatida belgilab qoʻygan edi. Kot-d'Ivuarlik futbolchi Bavariya klubining qiziqishlariga rad javobini bergan boʻlsa-da, Liverpul loyihasiga nisbatan ijobiy fikrda edi, biroq hozirda vaziyat Parij foydasiga oʻzgargan.
RB Leipzig hozirda muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega. Diomande oʻtgan yozda Leganesdan Germaniyaga koʻchib oʻtgan edi va uning shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi. Oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 36 ta oʻyinda 13 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirib, chempionatning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topilgan hujumchining transfer narxi sezilarli darajada oshgan.
…