Bayer Leverkusen yulduzi Alejandro Grimaldo La Liga jamoasiga oʻtmoqchi

·57·Sport
Bayer Leverkusen yulduzi Alejandro Grimaldo La Liga jamoasiga oʻtmoqchi

Bayer Leverkusen jamoasining qanot himoyachisi Alejandro Grimaldo faoliyatini Ispaniyada davom ettirish istagi borligini yana bir bor tasdiqladi. Sobiq Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi oʻz vataniga qaytishni uzoq muddatli maqsadlaridan biri deb biladi va bu rejasini tez orada amalga oshirish niyatida. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi yigʻinida jurnalistlar bilan suhbatlashgan 30 yoshli futbolchi transfer mish-mishlariga ochiqchasiga munosabat bildirdi. "Professional futboldagi koʻp yillik faoliyatim davomida turli xil mish-mishlarga oʻrganib qolganman. Doim aytganman: men La Liga chempionatiga qaytishni xohlayman. Bu mening asosiy maqsadlarimdan biri. Leverkusen shahrida baxtliman, lekin baribir bir kun kelib Ispaniyaga qaytaman", — dedi Grimaldo.

Ushbu bayonotlar futbolchining Barselona klubiga qaytishi borasidagi taxminlarni yanada kuchaytirdi. Alejandro Grimaldo La Masia akademiyasida tahsil olgan boʻlsa-da, hech qachon Ispaniya yuqori divizionida maydonga tushmagan. U 2016-yilda Barselona B jamoasidan Portugaliyaning Benfika klubiga oʻtib ketgan edi.

Hozirda dunyoning eng yaxshi hujumkor himoyachilaridan biri hisoblangan futbolchining Bayer Leverkusen bilan shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Shunga qaramay, u Ispaniyaning grand klublaridan birida oʻynash orzusidan voz kechmoqchi emas. Uning fikricha, La Liga uslubi uning oʻyiniga juda mos keladi.

Germaniya chempionlari oʻz vitse-sardorini jamoada olib qolishga harakat qilsa-da, futbolchining qatʼiy qarori transfer bozorida katta oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Grimaldo oʻz maqsadiga erishmaguncha harakat qilishda davom etishini taʼkidladi.

Bayer LeverkusenAlejandro GrimaldoLa LigaBarselonaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi