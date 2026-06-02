Liverpul sobiq yarim himoyachisi Georginio Wijnaldum Al-Ettifaqni tark etdi
Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Georginio Wijnaldum Saudiya Arabistonining Al-Ettifaq jamoasi bilan xayrlashdi. Dammam klubi niderlandiyalik tajribali futbolchi bilan shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilganini rasman eʻlon qildi. Shu tariqa, 35 yoshli futbolchi yozgi transfer oynasida erkin agentga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Wijnaldum 2023-yilda Saudiya Pro ligasiga kelib qoʻshilgan edi. Klub rahbariyati ushbu qarorni moliyaviy barqarorlikni saqlash va legionerlar uchun ajratilgan oʻrinlarni yangilash istagi bilan izohladi. Garchi u jamoaning asosiy yetakchilaridan biri boʻlsa-da, tomonlar 2026-27-yilgi mavsum oldidan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilishdi.
Niderlandiya terma jamoasi aʻzosi Yaqin Sharqdagi faoliyati davomida oʻzini yaxshi tomondan koʻrsata oldi. Koʻplab yevropalik yulduzlardan farqli oʻlaroq, Wijnaldum yangi muhitga tez moslashdi va jamoa sardori sifatida maydonga tushdi. Yakunlangan mavsumda u 33 ta oʻyinda ishtirok etib, 16 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Georginio Wijnaldum faoliyati davomida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Hozirda unga Yevropa va boshqa qitʻalardan qiziqish yuqori boʻlishi kutilmoqda. Futbolchining oʻzi hali faoliyatini yakunlash niyatida emas va yuqori darajadagi raqobatbardosh jamoada oʻynashni maqsad qilgan.
…