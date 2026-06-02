Liverpul sobiq yarim himoyachisi Georginio Wijnaldum Al-Ettifaqni tark etdi

·47·Sport
Liverpul sobiq yarim himoyachisi Georginio Wijnaldum Al-Ettifaqni tark etdi

Liverpul klubining sobiq yarim himoyachisi Georginio Wijnaldum Saudiya Arabistonining Al-Ettifaq jamoasi bilan xayrlashdi. Dammam klubi niderlandiyalik tajribali futbolchi bilan shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilganini rasman eʻlon qildi. Shu tariqa, 35 yoshli futbolchi yozgi transfer oynasida erkin agentga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Wijnaldum 2023-yilda Saudiya Pro ligasiga kelib qoʻshilgan edi. Klub rahbariyati ushbu qarorni moliyaviy barqarorlikni saqlash va legionerlar uchun ajratilgan oʻrinlarni yangilash istagi bilan izohladi. Garchi u jamoaning asosiy yetakchilaridan biri boʻlsa-da, tomonlar 2026-27-yilgi mavsum oldidan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qilishdi.

Niderlandiya terma jamoasi aʻzosi Yaqin Sharqdagi faoliyati davomida oʻzini yaxshi tomondan koʻrsata oldi. Koʻplab yevropalik yulduzlardan farqli oʻlaroq, Wijnaldum yangi muhitga tez moslashdi va jamoa sardori sifatida maydonga tushdi. Yakunlangan mavsumda u 33 ta oʻyinda ishtirok etib, 16 ta gol va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Georginio Wijnaldum faoliyati davomida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Hozirda unga Yevropa va boshqa qitʻalardan qiziqish yuqori boʻlishi kutilmoqda. Futbolchining oʻzi hali faoliyatini yakunlash niyatida emas va yuqori darajadagi raqobatbardosh jamoada oʻynashni maqsad qilgan.

Georginio WijnaldumAl-EttifaqTransferSaudiya Pro LigasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi