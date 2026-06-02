Borussiya Dortmund Serhou Guirassy transferi boʻyicha Fenerbahchega rad javobini berdi

·53·Sport
Borussiya Dortmund Serhou Guirassy transferi boʻyicha Fenerbahchega rad javobini berdi

Borussiya Dortmund klubi bosh direktori Lars Ricken hujumchi Serhou Guirassy atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, futbolchining Turkiyaga ketishi haqidagi xabarlarni inkor etdi. Bundesliga giganti yangi mavsum oldidan oʻzining asosiy toʻpurarini jamoada olib qolish niyatida ekanini qatʼiy bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turkiyaning Fenerbahche klubi Serhou Guirassy transferi boʻyicha faol qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Signal Iduna Park rahbariyati bu borada hech qanday muzokaraga kirishmagan. Ricken WAZ nashriga bergan intervyusida: "Serhou boʻyicha bizga hech qanday taklif kelib tushmagan. Uni qoʻyib yuborish niyatimiz ham yoʻq. U oʻtgan mavsumlarda oʻz qiymatini toʻla isbotladi", — deya taʼkidladi.

Klub rasman futbolchi sotilmasligini aytsa-da, norasmiy manbalarga koʻra, Borussiya Dortmund faqatgina 40 million yevrodan yuqori boʻlgan takliflarni koʻrib chiqishi mumkin. Muhimi shundaki, 30 yoshli hujumchining shartnomasidagi tovon puli haqidagi band Fenerbahche uchun amal qilmaydi, bu esa nemis klubiga transfer shartlarini oʻzi belgilash imkonini beradi.

Serhou Guirassy atrofidagi shov-shuvlar asosan Fenerbahchedagi ichki prezidentlik saylovlari sababli avj oldi. Nomzod Aziz Yildirim agar gʻalaba qozonsa, hujumchi bilan shartnoma imzolashini vaʼda qilgan edi. Biroq Dortmund tomoni har qanday ogʻzaki kelishuvlar haqidagi xabarlarni asossiz deb hisoblamoqda.

Borussiya DortmundFenerbahcheSerhou GuirassyTransferBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi