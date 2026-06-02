Borussiya Dortmund Serhou Guirassy transferi boʻyicha Fenerbahchega rad javobini berdi
Borussiya Dortmund klubi bosh direktori Lars Ricken hujumchi Serhou Guirassy atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻyib, futbolchining Turkiyaga ketishi haqidagi xabarlarni inkor etdi. Bundesliga giganti yangi mavsum oldidan oʻzining asosiy toʻpurarini jamoada olib qolish niyatida ekanini qatʼiy bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turkiyaning Fenerbahche klubi Serhou Guirassy transferi boʻyicha faol qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, Signal Iduna Park rahbariyati bu borada hech qanday muzokaraga kirishmagan. Ricken WAZ nashriga bergan intervyusida: "Serhou boʻyicha bizga hech qanday taklif kelib tushmagan. Uni qoʻyib yuborish niyatimiz ham yoʻq. U oʻtgan mavsumlarda oʻz qiymatini toʻla isbotladi", — deya taʼkidladi.
Klub rasman futbolchi sotilmasligini aytsa-da, norasmiy manbalarga koʻra, Borussiya Dortmund faqatgina 40 million yevrodan yuqori boʻlgan takliflarni koʻrib chiqishi mumkin. Muhimi shundaki, 30 yoshli hujumchining shartnomasidagi tovon puli haqidagi band Fenerbahche uchun amal qilmaydi, bu esa nemis klubiga transfer shartlarini oʻzi belgilash imkonini beradi.
Serhou Guirassy atrofidagi shov-shuvlar asosan Fenerbahchedagi ichki prezidentlik saylovlari sababli avj oldi. Nomzod Aziz Yildirim agar gʻalaba qozonsa, hujumchi bilan shartnoma imzolashini vaʼda qilgan edi. Biroq Dortmund tomoni har qanday ogʻzaki kelishuvlar haqidagi xabarlarni asossiz deb hisoblamoqda.
…