Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turibdi
Liverpul va Irlandiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Daily Record nashrining xabar berishicha, 45 yoshli mutaxassis London shahrida klub rahbariyati bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazgan va oʻzining ambitsiyali loyihasini taqdim etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Seltik ayni damda murabbiylik masalasida nozik vaziyatni boshdan kechirmoqda. Jamoani qiyin davrda qabul qilib olgan va mavsumning soʻnggi turida chempionlikni qoʻlga kiritgan tajribali Martin O'Neill bilan hamkorlikni davom ettirish yoki yangi yoʻnalishni tanlash borasida yakuniy qaror qabul qilinmagan. 74 yoshli O'Neill muxlislar orasida katta hurmatga ega boʻlsa-da, rahbariyat kelajak uchun yoshroq mutaxassis variantini koʻrib chiqmoqda.
Robbie Keane oʻz nomzodini mustahkamlash maqsadida Shotlandiya futbolini yaxshi biladigan murabbiylar shtabini shakllantirishni taklif qildi. Uning rejasiga koʻra, jamoada Seltik sobiq sardori Scott Brown, hozirgi B jamoasi murabbiyi Jonny Hayes va Stephen Glass yordamchi sifatida faoliyat yuritishi kutilmoqda.
Keane va Glass yaqinda Vengriyaning Ferensvarosh klubida birga ishlashgan va aynan ushbu tandem Scott Brown bilan yaqin aloqada. Brown va Hayes yaqinda Budapeshtga tashrif buyurib, UEFA Pro litsenziyasi doirasida Keane va Glassning ish jarayonini kuzatishgan edi.
Seltik rahbariyati yaqin kunlarda Martin O'Neill bilan uchrashib, uning yana bir mavsum qolish-qolmasligini muhokama qiladi. Shundan soʻnggina Robbie Keane varianti boʻyicha yakuniy toʻxtamga kelinadi. Eslatib oʻtamiz, Keane 2010-yilda futbolchi sifatida Seltik safida ijara asosida toʻp surgan.
…