Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turibdi

·59·Sport
Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligiga asosiy nomzod boʻlib turibdi

Liverpul va Irlandiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Robbie Keane Seltik bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzodlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Daily Record nashrining xabar berishicha, 45 yoshli mutaxassis London shahrida klub rahbariyati bilan rasmiy muzokaralar oʻtkazgan va oʻzining ambitsiyali loyihasini taqdim etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Seltik ayni damda murabbiylik masalasida nozik vaziyatni boshdan kechirmoqda. Jamoani qiyin davrda qabul qilib olgan va mavsumning soʻnggi turida chempionlikni qoʻlga kiritgan tajribali Martin O'Neill bilan hamkorlikni davom ettirish yoki yangi yoʻnalishni tanlash borasida yakuniy qaror qabul qilinmagan. 74 yoshli O'Neill muxlislar orasida katta hurmatga ega boʻlsa-da, rahbariyat kelajak uchun yoshroq mutaxassis variantini koʻrib chiqmoqda.

Robbie Keane oʻz nomzodini mustahkamlash maqsadida Shotlandiya futbolini yaxshi biladigan murabbiylar shtabini shakllantirishni taklif qildi. Uning rejasiga koʻra, jamoada Seltik sobiq sardori Scott Brown, hozirgi B jamoasi murabbiyi Jonny Hayes va Stephen Glass yordamchi sifatida faoliyat yuritishi kutilmoqda.

Keane va Glass yaqinda Vengriyaning Ferensvarosh klubida birga ishlashgan va aynan ushbu tandem Scott Brown bilan yaqin aloqada. Brown va Hayes yaqinda Budapeshtga tashrif buyurib, UEFA Pro litsenziyasi doirasida Keane va Glassning ish jarayonini kuzatishgan edi.

Seltik rahbariyati yaqin kunlarda Martin O'Neill bilan uchrashib, uning yana bir mavsum qolish-qolmasligini muhokama qiladi. Shundan soʻnggina Robbie Keane varianti boʻyicha yakuniy toʻxtamga kelinadi. Eslatib oʻtamiz, Keane 2010-yilda futbolchi sifatida Seltik safida ijara asosida toʻp surgan.

SeltikRobbie KeaneShotlandiyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi