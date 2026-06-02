O‘zbekistonning JCH-2026 guruh bosqichidan chiqish imkoniyati baholandi
Dunyo futboli tarixida ilk bor tashkil etilayotgan 48 ta jamoalik mundial yaqinlashgani sari, turli nufuzli tahlil markazlari o‘z prognozlarini e’lon qilishni boshlashdi. Shu jumladan, futbol olamining eng mashhur statistik nashrlaridan biri hisoblangan Opta o‘zining superkompyuteri yordamida bo‘lajak JCH–2026 ishtirokchilarining imkoniyatlarini hisoblab chiqdi va debyutant jamoalarga oid juda qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etdi.
Neyrotarmoq tahlillariga ko‘ra, tarixda birinchi marotaba dunyo birinchiligiga yo‘l olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi bo‘lajak turnirning asosiy "syurprizi" va kashfiyotiga aylanishi mumkin. Superkompyuter vakillarimizning kuchli raqiblar joy olgan guruh bosqichidan pley-offga yo‘llanma olish ehtimolini naqd 41,4 foiz deya baholadi.
Quvonarlisi shundaki, ushbu ko‘rsatkich musobaqada ilk bor ishtirok etayotgan barcha yangi terma jamoalar orasidagi eng yuqori natijalardan biridir. Masalan, Osiyo qit’asining boshqa bir vakili Iordaniya terma jamoasining imkoniyati ham hamyurtlarimizga yaqin, ya’ni 40,8 foiz ko‘rsatkichda baholangan.
Aksincha, mundial havosidan birinchi marta bahramand bo‘ladigan boshqa qit’a debyutantlari uchun berilgan prognozlar ancha past va haminqadar. Jumladan, afrikalik noqulay raqib Kabo-Verdening guruhdan chiqish imkoni 33,9 foiz deb topilgan bo‘lsa, Kyurasao terma jamoasining keyingi raundga o‘tish ehtimoli juda past — atigi 18,5 foizni tashkil etmoqda.
Imkoniyatlar tahlili: Shuningdek, "Opta" hisob-kitoblariga ko‘ra, O‘zbekistonning butun turnirda g‘olib chiqib, bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli 0,1 foizga teng deb topilgan. Albatta, bu reallikka ancha yaqin ko‘rsatkich, biroq tahlilchilar ushbu JCH–2026 musobaqasi kutilmagan va shov-shuvli natijalarga boy bo‘lishini alohida qayd etishgan. Xalqaro ekspertlarning fikricha, O‘zbekistonning mazkur dunyo birinchiligiga yo‘llanma olganligining o‘ziyoq mamlakat sporti va futboli uchun misli ko‘rilmagan ulkan tarixiy yutuqdir.
Eslatib o‘tamiz, vakillarimiz tarixda ilk bor jahon chempionatining final bosqichida qatnashib, butun o‘zbek xalqining ko‘p yillik ulug‘vor orzusini amalga oshirishdi. Navbatdagi tarixiy yurishda Fabio Kannavaro yigitlariga omad va zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
…