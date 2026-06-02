O‘zbekistonning JCH-2026 guruh bosqichidan chiqish imkoniyati baholandi

·536·Sport
O‘zbekistonning JCH-2026 guruh bosqichidan chiqish imkoniyati baholandi

Dunyo futboli tarixida ilk bor tashkil etilayotgan 48 ta jamoalik mundial yaqinlashgani sari, turli nufuzli tahlil markazlari o‘z prognozlarini e’lon qilishni boshlashdi. Shu jumladan, futbol olamining eng mashhur statistik nashrlaridan biri hisoblangan Opta o‘zining superkompyuteri yordamida bo‘lajak JCH–2026 ishtirokchilarining imkoniyatlarini hisoblab chiqdi va debyutant jamoalarga oid juda qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etdi.

Neyrotarmoq tahlillariga ko‘ra, tarixda birinchi marotaba dunyo birinchiligiga yo‘l olgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi bo‘lajak turnirning asosiy "syurprizi" va kashfiyotiga aylanishi mumkin. Superkompyuter vakillarimizning kuchli raqiblar joy olgan guruh bosqichidan pley-offga yo‘llanma olish ehtimolini naqd 41,4 foiz deya baholadi.

Quvonarlisi shundaki, ushbu ko‘rsatkich musobaqada ilk bor ishtirok etayotgan barcha yangi terma jamoalar orasidagi eng yuqori natijalardan biridir. Masalan, Osiyo qit’asining boshqa bir vakili Iordaniya terma jamoasining imkoniyati ham hamyurtlarimizga yaqin, ya’ni 40,8 foiz ko‘rsatkichda baholangan.

Aksincha, mundial havosidan birinchi marta bahramand bo‘ladigan boshqa qit’a debyutantlari uchun berilgan prognozlar ancha past va haminqadar. Jumladan, afrikalik noqulay raqib Kabo-Verdening guruhdan chiqish imkoni 33,9 foiz deb topilgan bo‘lsa, Kyurasao terma jamoasining keyingi raundga o‘tish ehtimoli juda past — atigi 18,5 foizni tashkil etmoqda.

Imkoniyatlar tahlili: Shuningdek, "Opta" hisob-kitoblariga ko‘ra, O‘zbekistonning butun turnirda g‘olib chiqib, bosh sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli 0,1 foizga teng deb topilgan. Albatta, bu reallikka ancha yaqin ko‘rsatkich, biroq tahlilchilar ushbu JCH–2026 musobaqasi kutilmagan va shov-shuvli natijalarga boy bo‘lishini alohida qayd etishgan. Xalqaro ekspertlarning fikricha, O‘zbekistonning mazkur dunyo birinchiligiga yo‘llanma olganligining o‘ziyoq mamlakat sporti va futboli uchun misli ko‘rilmagan ulkan tarixiy yutuqdir.

Eslatib o‘tamiz, vakillarimiz tarixda ilk bor jahon chempionatining final bosqichida qatnashib, butun o‘zbek xalqining ko‘p yillik ulug‘vor orzusini amalga oshirishdi. Navbatdagi tarixiy yurishda Fabio Kannavaro yigitlariga omad va zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi