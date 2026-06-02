Paragvay terma jamoasi JCH-2026 uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi
Bo‘lajak JCH-2026 musobaqasi starti tobora yaqinlashib kelayotgan bir paytda, ishtirokchi mamlakatlarning bosh murabbiylari dunyo birinchiligida yurt sharafini himoya qiladigan eng kuchli futbolchilar ro‘yxatini tuzib ulgurishdi. Navbatdagi rasmiy bayonot Janubiy Amerika qit’asining jangovar va tish-tirnog‘i bilan kurashadigan jamoalaridan biri — Paragvay milliy terma jamoasi tomonidan e’lon qilindi.
Paragvayliklar ustozi okean ortidagi muhim bahslar uchun eng tajribali va ayni paytda yuqori sport formasida bo‘lgan futbolchilarni tanlab oldi. Tarkibdan mahalliy, Janubiy Amerikaning yetakchi klublari va Yevropa grandlarida to‘p surayotgan taniqli yulduzlar o‘rin olgan.
Muxlislar diqqatiga Paragvay terma jamoasining mundialda ishtirok etadigan to‘liq va rasmiy tarkibini taqdim etamiz:
Darvozabonlar
Darvoza chizig‘ida barqarorlik va mahalliy chempionat yulduzlariga ishonch bildirilgan:
Orlando Xill («San-Lorenso»)
Gaston Oliveyra («Olimpiya»)
Roberto Fernandes («Serro Porteno»)
Himoyachilar
Jamoaning eng mustahkam va tajribali chizig‘i bo‘lib, bu yerda "Palmeyras" afsonasi Gustavo Gomes yetakchilik qiladi:
Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)
Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)
Gustavo Gomes («Palmeyras»)
Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)
Xose Kanale («Lanus»)
Omar Alderete («Sanderlend»)
Aleksandro Maydana («Taleres»)
Fabian Balbuena («Gremio»)
Yarimhimoyachilar
Kreativlik va tezlikka boy bo‘lgan ushbu chiziqda Migel Almiron hamda Diyego Gomes kabi APL havosini ko‘rgan yulduzlar asosiy rolni o‘ynashadi:
Diyego Gomes («Brayton»)
Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)
Damian Bobadilya («San-Paulu»)
Brayan Oxeda («Orlando»)
Andres Kubas («Vankuver»)
Matias Galarsa («Atlanta»)
Kaku («Al Ayn»)
Ramon Sosa («Palmeyras»)
Migel Almiron («Atlanta»)
Hujumchilar
Raqib himoyasini yorib o‘tish va vaziyatlarni golga aylantirish vazifasi mana shu xavfli to‘purarlar zimmasiga yuklangan:
Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)
Aleks Arse («Independente Rivadavia»)
Gabriel Avalos («Independente»)
Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)
Xulio Ensiso («Strasburg»)
Antonio Sanabriya («Kremoneze»)
Jamoa imkoniyati haqida: Paragvay terma jamoasining ushbu tarkibi jismoniy baquvvatlik va taktik intizom jihatidan juda mutanosib ko‘rinish olgan. Janubiy Amerika vakillari guruh bosqichida har qanday grand jamoa uchun jiddiy va noqulay bosh og‘rig‘i bo‘lishi kutilmoqda. Bo‘lajak dunyo birinchiligi bahslarida ushbu haroratli jamoaga chiroyli va sermahsul o‘yinlar tilab qolamiz!
…