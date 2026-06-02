Paragvay terma jamoasi JCH-2026 uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

·230·Sport
Paragvay terma jamoasi JCH-2026 uchun yakuniy tarkibni e’lon qildi

Bo‘lajak JCH-2026 musobaqasi starti tobora yaqinlashib kelayotgan bir paytda, ishtirokchi mamlakatlarning bosh murabbiylari dunyo birinchiligida yurt sharafini himoya qiladigan eng kuchli futbolchilar ro‘yxatini tuzib ulgurishdi. Navbatdagi rasmiy bayonot Janubiy Amerika qit’asining jangovar va tish-tirnog‘i bilan kurashadigan jamoalaridan biri — Paragvay milliy terma jamoasi tomonidan e’lon qilindi.

Paragvayliklar ustozi okean ortidagi muhim bahslar uchun eng tajribali va ayni paytda yuqori sport formasida bo‘lgan futbolchilarni tanlab oldi. Tarkibdan mahalliy, Janubiy Amerikaning yetakchi klublari va Yevropa grandlarida to‘p surayotgan taniqli yulduzlar o‘rin olgan.

Muxlislar diqqatiga Paragvay terma jamoasining mundialda ishtirok etadigan to‘liq va rasmiy tarkibini taqdim etamiz:

Darvozabonlar

Darvoza chizig‘ida barqarorlik va mahalliy chempionat yulduzlariga ishonch bildirilgan:

  • Orlando Xill («San-Lorenso»)

  • Gaston Oliveyra («Olimpiya»)

  • Roberto Fernandes («Serro Porteno»)

Himoyachilar

Jamoaning eng mustahkam va tajribali chizig‘i bo‘lib, bu yerda "Palmeyras" afsonasi Gustavo Gomes yetakchilik qiladi:

  • Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)

  • Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)

  • Gustavo Gomes («Palmeyras»)

  • Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)

  • Xose Kanale («Lanus»)

  • Omar Alderete («Sanderlend»)

  • Aleksandro Maydana («Taleres»)

  • Fabian Balbuena («Gremio»)

Yarimhimoyachilar

Kreativlik va tezlikka boy bo‘lgan ushbu chiziqda Migel Almiron hamda Diyego Gomes kabi APL havosini ko‘rgan yulduzlar asosiy rolni o‘ynashadi:

  • Diyego Gomes («Brayton»)

  • Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)

  • Damian Bobadilya («San-Paulu»)

  • Brayan Oxeda («Orlando»)

  • Andres Kubas («Vankuver»)

  • Matias Galarsa («Atlanta»)

  • Kaku («Al Ayn»)

  • Ramon Sosa («Palmeyras»)

  • Migel Almiron («Atlanta»)

Hujumchilar

Raqib himoyasini yorib o‘tish va vaziyatlarni golga aylantirish vazifasi mana shu xavfli to‘purarlar zimmasiga yuklangan:

  • Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)

  • Aleks Arse («Independente Rivadavia»)

  • Gabriel Avalos («Independente»)

  • Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)

  • Xulio Ensiso («Strasburg»)

  • Antonio Sanabriya («Kremoneze»)

Jamoa imkoniyati haqida: Paragvay terma jamoasining ushbu tarkibi jismoniy baquvvatlik va taktik intizom jihatidan juda mutanosib ko‘rinish olgan. Janubiy Amerika vakillari guruh bosqichida har qanday grand jamoa uchun jiddiy va noqulay bosh og‘rig‘i bo‘lishi kutilmoqda. Bo‘lajak dunyo birinchiligi bahslarida ushbu haroratli jamoaga chiroyli va sermahsul o‘yinlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi