Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha
Baskoniyalik murabbiy Bayer Leverkusen boshqaruvini qoʻlga olishga yaqin turibdi, biroq Liverpul bu borada birinchi boʻlib harakat qilishi mumkin. Atigi uch yil ichida Andoni Iraola murabbiylar bozoridagi eng talabgir nomlardan biriga aylandi. 2026-yilning may oyida AFC Bournemouth bilan xayrlashar ekan, Iraola oʻzining muvaffaqiyatli yoʻlini hazil bilan esladi: "Men kelganimda hamma bu yigit oʻzi kim deb soʻragan edi". Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Iraola boshqaruvidagi "olchalar" soʻnggi turda Manchester Siti bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, Arsenal jamoasining chempionligini taʼminlashdi. Eng muhimi, 43 yoshli mutaxassis AFC Bournemouth tarixida yangi sahifa ochdi. U klub bilan shartnomasini uzaytirmasligini eʼlon qilgan boʻlsa-da, uning xizmatlariga Milan va Konferensiyalar ligasi gʻolibi Kristal Pelas kabi klublar qiziqish bildirmoqda.
Germaniyaning kicker nashri xabariga koʻra, Bayer Leverkusen uni Xabi Alonso oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq, Liverpul kutilmaganda Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qilgani vaziyatni oʻzgartirib yubordi. Endilikda "qizillar" Iraolani oʻzlarining ustuvor maqsadiga aylantirishgan, bu esa Leverkuzen klubi uchun navbatdagi zarba boʻlishi mumkin.
Iraolaning Angliyadagi faoliyati oson boshlanmagan edi. 2023-yilda Rayo Vallecano klubidan kelgan murabbiy dastlabki toʻqqizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmadi. Ammo vaqt oʻtishi bilan u jamoani Yevropa ligasi yoʻllanmasiga olib chiqdi. Angliya Premer-ligasi jadvalida oltinchi oʻrinni egallash, 15 yil oldin toʻrtinchi divizionda omon qolish uchun kurashgan klub uchun misli koʻrilmagan natijadir.
…