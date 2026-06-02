Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha

·51·Sport
Andoni Iraola: Omadsiz startdan Liverpul va Bayer Leverkusen nishonigacha

Baskoniyalik murabbiy Bayer Leverkusen boshqaruvini qoʻlga olishga yaqin turibdi, biroq Liverpul bu borada birinchi boʻlib harakat qilishi mumkin. Atigi uch yil ichida Andoni Iraola murabbiylar bozoridagi eng talabgir nomlardan biriga aylandi. 2026-yilning may oyida AFC Bournemouth bilan xayrlashar ekan, Iraola oʻzining muvaffaqiyatli yoʻlini hazil bilan esladi: "Men kelganimda hamma bu yigit oʻzi kim deb soʻragan edi". Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Iraola boshqaruvidagi "olchalar" soʻnggi turda Manchester Siti bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, Arsenal jamoasining chempionligini taʼminlashdi. Eng muhimi, 43 yoshli mutaxassis AFC Bournemouth tarixida yangi sahifa ochdi. U klub bilan shartnomasini uzaytirmasligini eʼlon qilgan boʻlsa-da, uning xizmatlariga Milan va Konferensiyalar ligasi gʻolibi Kristal Pelas kabi klublar qiziqish bildirmoqda.

Germaniyaning kicker nashri xabariga koʻra, Bayer Leverkusen uni Xabi Alonso oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq, Liverpul kutilmaganda Arne Slot bilan xayrlashishga qaror qilgani vaziyatni oʻzgartirib yubordi. Endilikda "qizillar" Iraolani oʻzlarining ustuvor maqsadiga aylantirishgan, bu esa Leverkuzen klubi uchun navbatdagi zarba boʻlishi mumkin.

Iraolaning Angliyadagi faoliyati oson boshlanmagan edi. 2023-yilda Rayo Vallecano klubidan kelgan murabbiy dastlabki toʻqqizta oʻyinda birorta ham gʻalaba qozona olmadi. Ammo vaqt oʻtishi bilan u jamoani Yevropa ligasi yoʻllanmasiga olib chiqdi. Angliya Premer-ligasi jadvalida oltinchi oʻrinni egallash, 15 yil oldin toʻrtinchi divizionda omon qolish uchun kurashgan klub uchun misli koʻrilmagan natijadir.

Andoni IraolaLiverpulBayer LeverkusenAFC BournemouthAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi