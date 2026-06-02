Tomas Tuxel va Harri Keyn: Angliyaning maqsadi — jahon chempionligi

·38·Sport
Tomas Tuxel va Harri Keyn: Angliyaning maqsadi — jahon chempionligi

Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi boʻlajak Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Florida shtatiga yetib keldi. Jamoa sardori Harri Keyn murabbiyning gʻoyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlab, "uch sherlar"ning asosiy maqsadi nihoyat bosh sovrinni qoʻlga kiritish ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tuxel tanlab olgan 26 nafar futbolchidan iborat tarkib West Palm Beach shahrida issiq iqlimga moslashish mashgʻulotlarini boshladi. Angliya oʻzining ilk uchrashuvini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻtkazadi. Shanba kuni Budapeshtda boʻlib oʻtgan Chempionlar ligasi finalida ishtirok etgan Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze kabi yulduzlarga qoʻshimcha dam olish vaqti berilgan.

Barselona safida ijara asosida toʻp surayotgan hujumchi Marcus Rashford allaqachon Mayamida jamoadoshlariga qoʻshildi. Harri Keyn avvalgi ikki Yevropa chempionati finalidagi magʻlubiyatlardan soʻng, bu safar jamoaviy birdamlik evaziga gʻalaba qozonishga ishonmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoada klublararo raqobatni chetga surib, yagona maqsad yoʻlida birlashish vaqti keldi.

"Building The Dream" hujjatli filmida Tomas Tuxelning futbolchilar bilan ilk uchrashuvi aks etgan. Unda nemis mutaxassisi oʻz maqsadini ochiq bayon qilgan: "Biz bu yerga nega kelganimiz hammaga ayon. Biz jahon chempioni boʻlishni va libosimizga ikkinchi yulduzni qoʻshishni istaymiz. Bu haqda ochiq gapirishimiz juda muhim".

Tuxel faqatgina iqtidorning oʻzi gʻalaba uchun yetarli emasligini, xalqaro turnirlarda jamoaviy ruh va "birodarlik" hissi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, chorak final va final oʻrtasidagi farq taktikada emas, balki futbolchilarning bir-biri uchun maydonda borini berishga tayyorligidadir.

AngliyaTomas TuxelHarri KeynJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi