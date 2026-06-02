Tomas Tuxel va Harri Keyn: Angliyaning maqsadi — jahon chempionligi
Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi boʻlajak Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrish maqsadida Florida shtatiga yetib keldi. Jamoa sardori Harri Keyn murabbiyning gʻoyalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlab, "uch sherlar"ning asosiy maqsadi nihoyat bosh sovrinni qoʻlga kiritish ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tuxel tanlab olgan 26 nafar futbolchidan iborat tarkib West Palm Beach shahrida issiq iqlimga moslashish mashgʻulotlarini boshladi. Angliya oʻzining ilk uchrashuvini 17-iyun kuni Xorvatiyaga qarshi oʻtkazadi. Shanba kuni Budapeshtda boʻlib oʻtgan Chempionlar ligasi finalida ishtirok etgan Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke va Eberechi Eze kabi yulduzlarga qoʻshimcha dam olish vaqti berilgan.
Barselona safida ijara asosida toʻp surayotgan hujumchi Marcus Rashford allaqachon Mayamida jamoadoshlariga qoʻshildi. Harri Keyn avvalgi ikki Yevropa chempionati finalidagi magʻlubiyatlardan soʻng, bu safar jamoaviy birdamlik evaziga gʻalaba qozonishga ishonmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, terma jamoada klublararo raqobatni chetga surib, yagona maqsad yoʻlida birlashish vaqti keldi.
"Building The Dream" hujjatli filmida Tomas Tuxelning futbolchilar bilan ilk uchrashuvi aks etgan. Unda nemis mutaxassisi oʻz maqsadini ochiq bayon qilgan: "Biz bu yerga nega kelganimiz hammaga ayon. Biz jahon chempioni boʻlishni va libosimizga ikkinchi yulduzni qoʻshishni istaymiz. Bu haqda ochiq gapirishimiz juda muhim".
Tuxel faqatgina iqtidorning oʻzi gʻalaba uchun yetarli emasligini, xalqaro turnirlarda jamoaviy ruh va "birodarlik" hissi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, chorak final va final oʻrtasidagi farq taktikada emas, balki futbolchilarning bir-biri uchun maydonda borini berishga tayyorligidadir.
…