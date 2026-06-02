Arsenal Morgan Rogers bilan qiziqmoqda, ammo Julian Alvarez asosiy maqsad

·48·Sport
Arsenal Morgan Rogers bilan qiziqmoqda, ammo Julian Alvarez asosiy maqsad

Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng, Arsenal kelajak uchun rejalarni tuzishni boshladi. Jamoaning asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers tilga olinmoqda. 23 yoshli futbolchining universalligi, xususan, chap qanotda va hujumning turli nuqtalarida o'ynay olishi Mikel Arteta uchun muhim ustunlik sifatida ko'rilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining o'zi ham yozda Emirates stadioniga ko'chib o'tishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rogersga bo'lgan qiziqishga qaramay, Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez hamon "to'pchilar" uchun orzudagi transfer bo'lib qolmoqda. Biroq, argentinalik hujumchi uchun kurashda Barselona ham ishtirok etmoqda va uning transfer bahosi 120 million funt sterlingdan oshishi kutilmoqda. Bu esa London klubidan katta moliyaviy resurslarni talab qiladi.

Arsenal o'tgan mavsumda transferlar uchun qariyb 250 million funt sarflaganini hisobga olib, joriy oynada byudjetni ehtiyotkorlik bilan boshqarishi kerak. Yangi xaridlarni amalga oshirish uchun bir qator futbolchilar sotuvga qo'yilishi mumkin. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli va Leandro Trossard kabi o'yinchilarning kelajagi so'roq ostida turibdi. Shuningdek, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi Ethan Nwaneri ham moliyaviy foyda keltirishi uchun sotilishi mumkinligi aytilmoqda.

Tarkibni yangilash jarayoni faqat hujum chizig'i bilan cheklanib qolmaydi. Ben White, Fabio Vieira va Reiss Nelson kabi futbolchilar ham jamoani tark etishi mumkin bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgan. Himoyachi Jakub Kiwior esa allaqachon Portu klubiga o'tishni yakunladi. Shu bilan birga, klub uzoq muddatli istiqbolni ko'zlab, Eli Junior Kroupi va Jeremy Monga kabi iqtidorli yoshlarni ham kuzatib bormoqda.

ArsenalTransferlarJulian AlvarezMorgan RogersAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi