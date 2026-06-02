Arsenal Morgan Rogers bilan qiziqmoqda, ammo Julian Alvarez asosiy maqsad
Angliya Premer-ligasidagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng, Arsenal kelajak uchun rejalarni tuzishni boshladi. Jamoaning asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers tilga olinmoqda. 23 yoshli futbolchining universalligi, xususan, chap qanotda va hujumning turli nuqtalarida o'ynay olishi Mikel Arteta uchun muhim ustunlik sifatida ko'rilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, futbolchining o'zi ham yozda Emirates stadioniga ko'chib o'tishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rogersga bo'lgan qiziqishga qaramay, Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez hamon "to'pchilar" uchun orzudagi transfer bo'lib qolmoqda. Biroq, argentinalik hujumchi uchun kurashda Barselona ham ishtirok etmoqda va uning transfer bahosi 120 million funt sterlingdan oshishi kutilmoqda. Bu esa London klubidan katta moliyaviy resurslarni talab qiladi.
Arsenal o'tgan mavsumda transferlar uchun qariyb 250 million funt sarflaganini hisobga olib, joriy oynada byudjetni ehtiyotkorlik bilan boshqarishi kerak. Yangi xaridlarni amalga oshirish uchun bir qator futbolchilar sotuvga qo'yilishi mumkin. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli va Leandro Trossard kabi o'yinchilarning kelajagi so'roq ostida turibdi. Shuningdek, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi Ethan Nwaneri ham moliyaviy foyda keltirishi uchun sotilishi mumkinligi aytilmoqda.
Tarkibni yangilash jarayoni faqat hujum chizig'i bilan cheklanib qolmaydi. Ben White, Fabio Vieira va Reiss Nelson kabi futbolchilar ham jamoani tark etishi mumkin bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgan. Himoyachi Jakub Kiwior esa allaqachon Portu klubiga o'tishni yakunladi. Shu bilan birga, klub uzoq muddatli istiqbolni ko'zlab, Eli Junior Kroupi va Jeremy Monga kabi iqtidorli yoshlarni ham kuzatib bormoqda.
…