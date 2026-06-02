Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin

·45·Sport
Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin

Mason Greenwood Yevropaning eng nufuzli klublar turniriga kutilmagan tarzda qaytishi mumkin. Turkiyaning "Fenerbaxche" klubi prezidentligi uchun kurashayotgan har ikki nomzod ham sobiq Manchester Yunayted hujumchisining transferini oʻzining asosiy maqsadi deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

24 yoshli futbolchi ayni damda Fransiyaning "Marsel" klubi sharafini himoya qilmoqda, biroq uning yozda Turkiyaga koʻchib oʻtish ehtimoli yuqori baholanmoqda. BBC xabariga koʻra, "Fenerbaxche"ning amaldagi prezidenti Hakan Safi va sobiq rahbar Aziz Yildirim yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan saylovlarda gʻalaba qozonish uchun Greenwood transferini vaʼda qilmoqda.

Mason Greenwood oʻtgan mavsumda Liga 1 doirasida 16 ta gol urib, toʻpurarlar poygasida ikkinchi oʻrinni egalladi. Shunga qaramay, "Marsel" sport direktori Gregori Lorensi klub futbolchi boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishga tayyorligini tasdiqladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Manchester Yunayted shartnomadagi maxsus bandga koʻra sotuvdan sezilarli ulush oladi.

"Fenerbaxche" oʻtgan mavsumda Turkiya Superligasida ikkinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi saralash bosqichiga yoʻllanma olgan. "Marsel" esa beshinchi oʻrin bilan kifoyalanib, kelasi mavsumda Yevropa ligasida ishtirok etadi. Shu sababli, Greenwood uchun Istanbul klubi varianti faoliyatini yuqori darajada davom ettirish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Mason GreenwoodFenerbaxcheChempionlar LigasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi