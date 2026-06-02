Mason Greenwood kelasi mavsumda Chempionlar ligasida oʻynashi mumkin
Mason Greenwood Yevropaning eng nufuzli klublar turniriga kutilmagan tarzda qaytishi mumkin. Turkiyaning "Fenerbaxche" klubi prezidentligi uchun kurashayotgan har ikki nomzod ham sobiq Manchester Yunayted hujumchisining transferini oʻzining asosiy maqsadi deb belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
24 yoshli futbolchi ayni damda Fransiyaning "Marsel" klubi sharafini himoya qilmoqda, biroq uning yozda Turkiyaga koʻchib oʻtish ehtimoli yuqori baholanmoqda. BBC xabariga koʻra, "Fenerbaxche"ning amaldagi prezidenti Hakan Safi va sobiq rahbar Aziz Yildirim yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan saylovlarda gʻalaba qozonish uchun Greenwood transferini vaʼda qilmoqda.
Mason Greenwood oʻtgan mavsumda Liga 1 doirasida 16 ta gol urib, toʻpurarlar poygasida ikkinchi oʻrinni egalladi. Shunga qaramay, "Marsel" sport direktori Gregori Lorensi klub futbolchi boʻyicha takliflarni koʻrib chiqishga tayyorligini tasdiqladi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Manchester Yunayted shartnomadagi maxsus bandga koʻra sotuvdan sezilarli ulush oladi.
"Fenerbaxche" oʻtgan mavsumda Turkiya Superligasida ikkinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi saralash bosqichiga yoʻllanma olgan. "Marsel" esa beshinchi oʻrin bilan kifoyalanib, kelasi mavsumda Yevropa ligasida ishtirok etadi. Shu sababli, Greenwood uchun Istanbul klubi varianti faoliyatini yuqori darajada davom ettirish uchun ajoyib imkoniyatdir.
…