Bavariya hujum chizigʻini kutilmagan transfer bilan kuchaytirmoqchi

·69·Sport
Bavariya hujum chizigʻini kutilmagan transfer bilan kuchaytirmoqchi

Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishni amalga oshirishi mumkin. Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan xabarga koʻra, Anthony Gordon transferi amalga oshmagach, nemis grandi eʼtiborini PSV Eindhoven hujumchisi Ismael Saibari nomzodiga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Bavariya va Saibari oʻrtasida muzokaralar allaqachon boshlangan. Marokashlik futbolchi shu yozda Myunxen klubiga oʻtishga tayyorligini bildirgan. Hozirda futbolchi PSV rahbariyati tomonidan belgilanadigan transfer narxini kutmoqda. Ismael Saibari uchun kurashda Bavariya bilan bir qatorda Galatasaroy va Pari Sen-Jermen klublari ham qiziqish bildirmoqda.

Gollandiyaning Eindhovens Dagblad nashri tasdiqlashicha, PSV oʻz yetakchisini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Klub futbolchi uchun 60 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilishi kutilmoqda. Bu summa Bavariya uchun toʻsiq boʻlmasligi mumkin, chunki klub avvalroq Anthony Gordon uchun ham aynan shuncha mablagʻ ajratgan edi.

Shuningdek, Bavariya tarkibida ijarada oʻynagan Joao Palhinha transferi orqali qoʻshimcha mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, Tottenxem yarim himoyachini 30 million yevroga sotib olish huquqidan foydalanmoqchi. Bu esa myunxenliklarga yangi transferlar uchun budjetni shakllantirishda yordam beradi.

Bavariya rahbariyati kelasi mavsum uchun universal hujumchi qidirmoqda. Klubga ham qanotlarda, ham markazda Harry Kane oʻrnini bosa oladigan darajadagi futbolchi kerak. Ismael Saibari aynan shunday talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.

BavariyaPSVTransferlarIsmael SaibariFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi