Bavariya hujum chizigʻini kutilmagan transfer bilan kuchaytirmoqchi
Myunxenning Bavariya klubi yozgi transfer oynasida kutilmagan yurishni amalga oshirishi mumkin. Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan xabarga koʻra, Anthony Gordon transferi amalga oshmagach, nemis grandi eʼtiborini PSV Eindhoven hujumchisi Ismael Saibari nomzodiga qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Bavariya va Saibari oʻrtasida muzokaralar allaqachon boshlangan. Marokashlik futbolchi shu yozda Myunxen klubiga oʻtishga tayyorligini bildirgan. Hozirda futbolchi PSV rahbariyati tomonidan belgilanadigan transfer narxini kutmoqda. Ismael Saibari uchun kurashda Bavariya bilan bir qatorda Galatasaroy va Pari Sen-Jermen klublari ham qiziqish bildirmoqda.
Gollandiyaning Eindhovens Dagblad nashri tasdiqlashicha, PSV oʻz yetakchisini arzon narxga qoʻyib yubormoqchi emas. Klub futbolchi uchun 60 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilishi kutilmoqda. Bu summa Bavariya uchun toʻsiq boʻlmasligi mumkin, chunki klub avvalroq Anthony Gordon uchun ham aynan shuncha mablagʻ ajratgan edi.
Shuningdek, Bavariya tarkibida ijarada oʻynagan Joao Palhinha transferi orqali qoʻshimcha mablagʻ ishlab olishni rejalashtirmoqda. Xabarlarga koʻra, Tottenxem yarim himoyachini 30 million yevroga sotib olish huquqidan foydalanmoqchi. Bu esa myunxenliklarga yangi transferlar uchun budjetni shakllantirishda yordam beradi.
Bavariya rahbariyati kelasi mavsum uchun universal hujumchi qidirmoqda. Klubga ham qanotlarda, ham markazda Harry Kane oʻrnini bosa oladigan darajadagi futbolchi kerak. Ismael Saibari aynan shunday talablarga javob beradigan nomzod sifatida koʻrilmoqda.
…