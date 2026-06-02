Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi vaziyat keskinlashmoqda

·76·Sport
Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi vaziyat keskinlashmoqda

Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorning kelajagi borasidagi noaniqlik Jahon chempionati yaqinlashgani sayin kuchayib bormoqda. Ispaniyaning As nashri xabariga koʻra, futbolchining shartnomasi yakunlanishiga oz vaqt qolayotgan boʻlsa-da, AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan turnir boshlangunga qadar muzokaralarda siljish kutilmayapti. 2027-yilgacha moʻljallangan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha muloqotlar oʻtgan yilgi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatidan beri toʻxtab qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Boʻlajak mundial futbolchining bozor qiymatiga bevosita taʼsir qiladi va bu Real Madrid rahbariyatining rejalarini oʻzgartirib yuborishi mumkin. Agar 23 yoshli hujumchi Braziliya terma jamoasi safida yorqin oʻyin koʻrsatsa, uning maosh borasidagi talablari yanada oshadi. Boshqa klublar esa shartnoma muddati kam qolganidan foydalanib, uni nisbatan arzonroq narxda sotib olishga harakat qilishlari mumkin. Bu holat Vinicius Juniorga yangi shartnoma borasida Madrid klubi bilan savdolashishda ustunlik beradi.

Dastlab vinger yiliga 28 million yevro maosh soʻragan edi, biroq keyinchalik bu talabini kamaytirib, jamoaga yangi kelgan Kylian Mbappe bilan bir xil (taxminan 14 million yevro) maosh olishga rozi boʻlgan. Biroq klubdagi ichki oʻzgarishlar va murabbiylar almashinuvi jarayonni sekinlashtirdi. Xabi Alonso davrida oʻzini qadrsizlangandek his qilgan futbolchi, Alvaro Arbeloa kelgach biroz tinchlangandi. Endilikda jamoani Joze Mourinyo qabul qilib olishi kutilayotgani vaziyatni yanada mavhumlashtirmoqda.

Klub prezidenti Florentino Perez TVE kanaliga bergan intervyusida Vinicius Juniorning qolishi haqidagi savolga ehtiyotkorlik bilan javob berdi: "Bilmadim. Mening fikrimcha, u qolishi kerak, chunki u dunyoning eng yaxshilaridan biri". Agar hujumchi Jahon chempionatida muvaffaqiyatsiz ishtirok etsa, klub uning maoshini oshirmaslik imkoniga ega boʻladi. Aksincha, agar tomonlar xayrlashishga qaror qilsa, yomon oʻyin uning transfer narxini tushirib yuborishi va oʻrniga munosib oʻrinbosar sotib olish uchun mablagʻ yetishmasligiga sabab boʻlishi mumkin.

Real MadridVinicius JuniorTransferFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi