Chelsi kutilmagan zarba qarshisida: Marc Cucurella jamoani tark etmoqchi
Chelsi transfer bozorida jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Marc Cucurella Stamford Bridgeʻni tark etishga tayyor. Ispaniya terma jamoasi himoyachisining klubdagi oʻyinlari va Yevro-2024 turniridagi yorqin ishtirokidan soʻng uning nufuzi sezilarli darajada oshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona va Real Madrid klublari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Londonning gʻarbiy qismidagi faoliyatini qiyin boshlaganiga qaramay, Cucurella oxirgi vaqtda Chelsi tarkibidagi eng barqaror oʻyinchilardan biriga aylangan edi. The Athletic nashrining yozishicha, himoyachi shu yozda ketishga qarshi emas.
Barselona oʻzining La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisini ortga qaytarishni koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar uni Alejandro Balde bilan raqobat qila oladigan munosib nomzod deb hisoblaydi. Real Madrid esa himoya chizigʻini kuchaytirish uchun muqobil variant sifatida Cucurellaʻning universalligi va gʻayratiga qiziqish bildirmoqda.
Brayton jamoasidan transfer qilinganidan soʻng tanqidlar ostida qolgan futbolchi, oʻz mehnatsevarligi bilan muxlislar mehrini qozongan edi. Uning texnik mahorati va toʻp bilan ishlash qobiliyati yangi bosh murabbiy Xabi Alonso tizimiga juda mos kelishi kutilayotgan edi.
Hozircha Chelsi rahbariyati himoyachini jamoaning muhim boʻlagi deb hisoblamoqda, biroq Ispaniya grandlaridan tushadigan takliflar vaziyatni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…