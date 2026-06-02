Chelsi kutilmagan zarba qarshisida: Marc Cucurella jamoani tark etmoqchi

·53·Sport
Chelsi kutilmagan zarba qarshisida: Marc Cucurella jamoani tark etmoqchi

Chelsi transfer bozorida jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Soʻnggi xabarlarga koʻra, Marc Cucurella Stamford Bridgeʻni tark etishga tayyor. Ispaniya terma jamoasi himoyachisining klubdagi oʻyinlari va Yevro-2024 turniridagi yorqin ishtirokidan soʻng uning nufuzi sezilarli darajada oshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona va Real Madrid klublari futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Londonning gʻarbiy qismidagi faoliyatini qiyin boshlaganiga qaramay, Cucurella oxirgi vaqtda Chelsi tarkibidagi eng barqaror oʻyinchilardan biriga aylangan edi. The Athletic nashrining yozishicha, himoyachi shu yozda ketishga qarshi emas.

Barselona oʻzining La Masia akademiyasi tarbiyalanuvchisini ortga qaytarishni koʻrib chiqmoqda. Kataloniyaliklar uni Alejandro Balde bilan raqobat qila oladigan munosib nomzod deb hisoblaydi. Real Madrid esa himoya chizigʻini kuchaytirish uchun muqobil variant sifatida Cucurellaʻning universalligi va gʻayratiga qiziqish bildirmoqda.

Brayton jamoasidan transfer qilinganidan soʻng tanqidlar ostida qolgan futbolchi, oʻz mehnatsevarligi bilan muxlislar mehrini qozongan edi. Uning texnik mahorati va toʻp bilan ishlash qobiliyati yangi bosh murabbiy Xabi Alonso tizimiga juda mos kelishi kutilayotgan edi.

Hozircha Chelsi rahbariyati himoyachini jamoaning muhim boʻlagi deb hisoblamoqda, biroq Ispaniya grandlaridan tushadigan takliflar vaziyatni butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

ChelsiBarselonaReal MadridMarc CucurellaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi