Chelsi 2026-27 yilgi mavsum uchun yangi liboslarini taqdim etdi
Chelsi klubi Nike kompaniyasi bilan hamkorlikda 2026-27 yilgi mavsum uchun moʻljallangan yangi uy libosini rasman namoyish etdi. Justin Rose va Madonna kabi yulduzlar ishtirokidagi global reklama kampaniyasidan soʻng taqdim etilgan ushbu forma 1970-yillar nostalgiya ruhini zamonaviy Aero-FIT texnologiyasi bilan birlashtiradi. Libosning asosiy oʻziga xosligi — yangilangan oltin-sariq rangdagi retro uslubidagi sher timsolidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi uy formasi anʼanaviy "Bright Blue" rangida boʻlib, tugmali yoqa bilan ishlanadi. Ted Drake jamoaga kelganiga 75 yil toʻlishi munosabati bilan klub ramzi boʻlgan sher panjalarining izlari mato dizaynida markaziy oʻrinni egallagan. Nike logotipi va klub emblemasi "Midwest Gold" rangidagi aksentlar bilan boyitilgan. Ushbu dizayn muxlislar bilan maslahatlashgan holda ishlab chiqilgani alohida taʼkidlanmoqda.
Narxlar masalasiga kelsak, formaning replika versiyasi 89.99 funt sterling, futbolchilar maydonga kiyib tushadigan professional "authentic" talqini esa 134.99 funt sterling etib belgilangan. Klub ushbu libosni dunyo boʻylab turli konsertlar va devoriy suratlar orqali keng targʻib qilmoqda.
Shuningdek, Chelsi jamoasining safar libosi haqida ham dastlabki maʼlumotlar sizdirildi. Taxminlarga koʻra, jamoa oʻn yillik tanaffusdan soʻng yana qora rangli safar formasiga qaytadi. Unda hech qanday grafik naqshlar boʻlmaydi, faqat yoqa va yenglarda sariq rangli chiziqlar ishlatiladi. Bu dizayn muxlislarga 2012/13 yilgi mavsumdagi mashhur safar libosini eslatib yuborishi kutilmoqda.
…