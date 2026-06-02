Chelsi 2026-27 yilgi mavsum uchun yangi liboslarini taqdim etdi

·49·Sport
Chelsi 2026-27 yilgi mavsum uchun yangi liboslarini taqdim etdi

Chelsi klubi Nike kompaniyasi bilan hamkorlikda 2026-27 yilgi mavsum uchun moʻljallangan yangi uy libosini rasman namoyish etdi. Justin Rose va Madonna kabi yulduzlar ishtirokidagi global reklama kampaniyasidan soʻng taqdim etilgan ushbu forma 1970-yillar nostalgiya ruhini zamonaviy Aero-FIT texnologiyasi bilan birlashtiradi. Libosning asosiy oʻziga xosligi — yangilangan oltin-sariq rangdagi retro uslubidagi sher timsolidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi uy formasi anʼanaviy "Bright Blue" rangida boʻlib, tugmali yoqa bilan ishlanadi. Ted Drake jamoaga kelganiga 75 yil toʻlishi munosabati bilan klub ramzi boʻlgan sher panjalarining izlari mato dizaynida markaziy oʻrinni egallagan. Nike logotipi va klub emblemasi "Midwest Gold" rangidagi aksentlar bilan boyitilgan. Ushbu dizayn muxlislar bilan maslahatlashgan holda ishlab chiqilgani alohida taʼkidlanmoqda.

Narxlar masalasiga kelsak, formaning replika versiyasi 89.99 funt sterling, futbolchilar maydonga kiyib tushadigan professional "authentic" talqini esa 134.99 funt sterling etib belgilangan. Klub ushbu libosni dunyo boʻylab turli konsertlar va devoriy suratlar orqali keng targʻib qilmoqda.

Shuningdek, Chelsi jamoasining safar libosi haqida ham dastlabki maʼlumotlar sizdirildi. Taxminlarga koʻra, jamoa oʻn yillik tanaffusdan soʻng yana qora rangli safar formasiga qaytadi. Unda hech qanday grafik naqshlar boʻlmaydi, faqat yoqa va yenglarda sariq rangli chiziqlar ishlatiladi. Bu dizayn muxlislarga 2012/13 yilgi mavsumdagi mashhur safar libosini eslatib yuborishi kutilmoqda.

ChelsiNikeFutbol formasiAngliya Premer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi