Aleksandr Usik navbatdagi jangini Agit Kabayelga qarshi o‘tkazadi
Professional boksning superog‘ir vazn toifasida yaqin orada uzoq kutilgan, shiddatli va murosasiz jang guvohiga aylanishimiz rasman oydinlashdi. Butunjahon boks kengashi (WBC) prezidenti Maurisio Suleyman ushbu vaznda amaldagi mutlaq jahon chempioni, ukrainalik afsonaviy bokschi Aleksandr Usikning navbatdagi majburiy raqibi kim bo‘lishini ochiqladi. Unga ko‘ra, chempionlik kamari uchun kechadigan bahsda Usikka germaniyalik mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Agit Kabayel raqiblik qiladi.
Musobaqa tashkilotchilari va WBC rahbariyati ushbu qarorni qat’iy va muhokama qilinmaydigan tartibda tasdiqlagan.
Maurisio Suleyman: «Endi majburiy himoya jangi vaqti keldi»
Butunjahon boks kengashi rahbari nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida vaziyatga quyidagicha baho berdi:
«WBC tashkilotining bu boradagi qarori avval boshdanoq juda aniq va qat’iy edi. Biz Buyuk chempion Aleksandr Usikning o‘z unvonini ixtiyoriy ravishda himoya qilish bo‘yicha yo‘llagan rasmiy so‘rovini qabul qilgan edik va o‘sha rejadagi jang muvaffaqiyatli bo‘lib o‘tdi. Endi esa navbat reglamentga! Usik o‘z kamarini saqlab qolishi uchun vaqtinchalik chempionlik kamari sohibi, germaniyalik Agit Kabayelga qarshi majburiy himoya jangida ringga ko‘tarilishi shart».
Mag‘lubiyatsiz Kabayel: Usikka kim xavf solyapti?
Aleksandr Usik uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i bo‘lishi kutilayotgan 33 yoshli germaniyalik charm qo‘lqop ustasi Agit Kabayel professional boksdagi katta yo‘lini 2011 yilda boshlagan. Shundan beri u ringda haqiqiy «dahshat»ga aylanib ulgurdi.
Mana shu o‘tgan davr mobaynida Kabayel katta ringda jami 27 marotaba jang o‘tkazib, ularning barchasida raqiblaridan ustun kelgan. Eng e’tiborlisi, u o‘z g‘alabalarining naqd 19 tasini muddatidan oldin, ya’ni raqiblarini nokaut holatiga tushirish orqali qo‘lga kiritgan.
Kabayel professional faoliyati davomida superog‘ir vaznning eng xavfli va ko‘zga ko‘ringan quyidagi yulduzlarini mag‘lubiyat maqomiga loyiq ko‘rgan:
Derek Chisora (Buyuk Britaniya)
Arslanbek Mahmudov (Rossiya)
Frenk Sanches (Kuba)
Chjan Chjiley (Xitoy)
Bunday jiddiy ro‘yxat va mag‘lubiyatsiz seriya Kabayelning Usik uchun naqadar ulkan xavf ekanligidan dalolat beradi. Dunyo ko‘z tikadigan ushbu super to‘qnashuvda kimning qo‘li baland kelishini yaqin orada bilib olamiz. Katta boks kechasini kuzatishda davom eting!
…