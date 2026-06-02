Aleksandr Usik navbatdagi jangini Agit Kabayelga qarshi o‘tkazadi

·751·Sport
Aleksandr Usik navbatdagi jangini Agit Kabayelga qarshi o‘tkazadi

Professional boksning superog‘ir vazn toifasida yaqin orada uzoq kutilgan, shiddatli va murosasiz jang guvohiga aylanishimiz rasman oydinlashdi. Butunjahon boks kengashi (WBC) prezidenti Maurisio Suleyman ushbu vaznda amaldagi mutlaq jahon chempioni, ukrainalik afsonaviy bokschi Aleksandr Usikning navbatdagi majburiy raqibi kim bo‘lishini ochiqladi. Unga ko‘ra, chempionlik kamari uchun kechadigan bahsda Usikka germaniyalik mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Agit Kabayel raqiblik qiladi.

Musobaqa tashkilotchilari va WBC rahbariyati ushbu qarorni qat’iy va muhokama qilinmaydigan tartibda tasdiqlagan.

Maurisio Suleyman: «Endi majburiy himoya jangi vaqti keldi»

Butunjahon boks kengashi rahbari nufuzli Sky Sports nashriga bergan intervyusida vaziyatga quyidagicha baho berdi:

«WBC tashkilotining bu boradagi qarori avval boshdanoq juda aniq va qat’iy edi. Biz Buyuk chempion Aleksandr Usikning o‘z unvonini ixtiyoriy ravishda himoya qilish bo‘yicha yo‘llagan rasmiy so‘rovini qabul qilgan edik va o‘sha rejadagi jang muvaffaqiyatli bo‘lib o‘tdi. Endi esa navbat reglamentga! Usik o‘z kamarini saqlab qolishi uchun vaqtinchalik chempionlik kamari sohibi, germaniyalik Agit Kabayelga qarshi majburiy himoya jangida ringga ko‘tarilishi shart».

Mag‘lubiyatsiz Kabayel: Usikka kim xavf solyapti?

Aleksandr Usik uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i bo‘lishi kutilayotgan 33 yoshli germaniyalik charm qo‘lqop ustasi Agit Kabayel professional boksdagi katta yo‘lini 2011 yilda boshlagan. Shundan beri u ringda haqiqiy «dahshat»ga aylanib ulgurdi.

Mana shu o‘tgan davr mobaynida Kabayel katta ringda jami 27 marotaba jang o‘tkazib, ularning barchasida raqiblaridan ustun kelgan. Eng e’tiborlisi, u o‘z g‘alabalarining naqd 19 tasini muddatidan oldin, ya’ni raqiblarini nokaut holatiga tushirish orqali qo‘lga kiritgan.

Kabayel professional faoliyati davomida superog‘ir vaznning eng xavfli va ko‘zga ko‘ringan quyidagi yulduzlarini mag‘lubiyat maqomiga loyiq ko‘rgan:

  • Derek Chisora (Buyuk Britaniya)

  • Arslanbek Mahmudov (Rossiya)

  • Frenk Sanches (Kuba)

  • Chjan Chjiley (Xitoy)

Bunday jiddiy ro‘yxat va mag‘lubiyatsiz seriya Kabayelning Usik uchun naqadar ulkan xavf ekanligidan dalolat beradi. Dunyo ko‘z tikadigan ushbu super to‘qnashuvda kimning qo‘li baland kelishini yaqin orada bilib olamiz. Katta boks kechasini kuzatishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi