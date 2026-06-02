Jahon chempionatiga eng ko‘p futbolchi yuboradigan klublar ma’lum bo‘ldi...
Dunyo futbol jamoatchiligining nigohi Amerika qit’asida start oladigan JCH-2026 musobaqasiga qaratilgan bir paytda, xalqaro sport nashrlari qiziqarli tahlillarni taqdim etishda davom etmoqda. Bu gal nufuzli mundialda ishtirok etadigan charm to‘p ustalarining soni bo‘yicha dunyo klublarining o‘ziga xos reytingi e’lon qilindi.
Ushbu ro‘yxat o‘zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham g‘oyatda ahamiyatli va faxrlidir. Boisi, milliy terma jamoamizning mahoratli himoyachisi Abduqodir Husanov to‘p surayotgan Angliyaning «Manchester Siti» klubi mundialga eng ko‘p futbolchi ulashayotgan jamoa sifatida reytingning eng yuqori pog‘onasini band etdi.
«Manchester Siti» — mundialning asosiy «poydevori»
Angliya grandining naqd 19 nafar yulduz futbolchisi o‘z mamlakati sharafini himoya qilish uchun okean ortiga yo‘l oladi. «Shaharliklar» safidan JCH-2026da qatnashadigan futbolchilar ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Abduqodir Husanov (O‘zbekiston), Natan Ake, Tijani Reynders (Niderlandiya), Jeremi Doku (Belgiya), Omar Marmush (Misr), Rodri (Ispaniya), Rayan Sherki (Fransiya), Erling Holand (Norvegiya), Rayan Ait-Nuri (Jazoir), Ruben Diash, Mateush Nunesh, Bernardu Silva (Portugaliya), Yoshko Gvardiol, Mateo Kovachich (Xorvatiya), Jeyms Trafford, Niko O‘Rayli, Jon Stounz, Mark Gexi (Angliya) hamda Antuan Semenyo (Gana).
Myunxen «Bavariya»si kuchli uchlikda!
Reytingning ikkinchi pog‘onasidan Germaniyaning mashhur «Bavariya» klubi joy oldi. Nemis grandi bo‘lajak Jahon chempionatiga o‘zining 18 nafar vakilini yuboradigan bo‘ldi. Buyuk Britaniyadan tortib Osiyo qit’asigacha bo‘lgan hududlarni qamrab olgan «Bavariya» mundialchilari ro‘yxati bilan tanishing:
Kim Min Je (Janubiy Koreya), Alfonso Devis (Kanada), Manuyel Noyer, Jonatan Ta, Aleksandar Pavlovich, Joshua Kimmix, Leon Goretska, Jamol Musiala, Lennart Karl (Germaniya), Hiroki Ito (Yaponiya), Dayo Upamekano, Maykl Olise (Fransiya), Nikolas Jekson, Bara Sapoko Ndiay (Senegal), Konrad Laymer (Avstriya), Luis Dias (Kolumbiya), Yosip Stanishich (Xorvatiya) va Harri Keyn (Angliya).
Kuchli beshlikda kimlar bor?
Global reytingning keyingi pog‘onalarida ham Yevropada yaqqol dominantlik qilayotgan super klublarni ko‘rishimiz mumkin. Xususan, Londonning «Arsenal» hamda Fransiyaning «PSJ» jamoalari o‘z safidan 16 nafardan futbolchini terma jamoalar ixtiyoriga kuzatib qo‘ygan. Kataloniyaning mashhur «Barselona» klubi esa 15 nafar o‘yinchisi bilan mundial qaydnomalaridan joy olgan.
Muxlislar uchun xulosa: Bo‘lajak Jahon chempionatida dunyoning eng sara va eng qimmatbaho klublari vakillari o‘zaro to‘qnash kelishadi. Biz esa ushbu katta futbol bayramida maydonga tushadigan hamyurtimiz Abduqodir Husanov va O‘zbekiston milliy terma jamoasiga ulkan zafarlar tilab qolamiz!
…